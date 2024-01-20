Yan Projemi 20 Bin Kullanıcıya Nasıl Büyüttüm, Sonra Altı Rakama Sattım
Çok uzun; OkumakEğlenceli bir yan proje olarak başlayan şey, küçük ama başarılı bir çıkış da dahil olmak üzere bundan çok daha fazlasına dönüştü.
Müşterileri sabırla dinlemek gibi pek çok şeyi doğru yaptık ve bu süreçte genellikle sınırlı bir bütçeyle çok fazla şey yapmaya çalışırken birkaç yanlış adım attık.
Ancak genel olarak, yeni bir ürünü/işi büyütmeye çalışırken bana neyin önemli olduğunu öğretti ve bunu gelecekteki çalışmalarımda kullanacağım.