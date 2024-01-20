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    Yan Projemi 20 Bin Kullanıcıya Nasıl Büyüttüm, Sonra Altı Rakama Sattımile@liam637

    Yan Projemi 20 Bin Kullanıcıya Nasıl Büyüttüm, Sonra Altı Rakama Sattım

    2024/01/20 Yeni tarih
    8m
    ile @liam637
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Eğlenceli bir yan proje olarak başlayan şey, küçük ama başarılı bir çıkış da dahil olmak üzere bundan çok daha fazlasına dönüştü. Müşterileri sabırla dinlemek gibi pek çok şeyi doğru yaptık ve bu süreçte genellikle sınırlı bir bütçeyle çok fazla şey yapmaya çalışırken birkaç yanlış adım attık. Ancak genel olarak, yeni bir ürünü/işi büyütmeye çalışırken bana neyin önemli olduğunu öğretti ve bunu gelecekteki çalışmalarımda kullanacağım.
    featured image - Yan Projemi 20 Bin Kullanıcıya Nasıl Büyüttüm, Sonra Altı Rakama Sattım
    startups #startup #entrepreneurship #saas
    Liam Smith HackerNoon profile picture

    @liam637

    Liam Smith

    Liam is a freelance product manager and consultant.

    Credibility

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