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    Spring WebFlux İş Parçacığı Modeline Girişile@vladimirf
    6,378 okumalar

    Spring WebFlux İş Parçacığı Modeline Giriş

    2023/04/30
    7m
    ile @vladimirf 6,378 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Spring WebFlux, Java'da reaktif programlamayı uygulamak için Reactor kitaplığını kullanan, reaktif, engellemeyen bir web çerçevesidir. WebFlux'un iş parçacığı modeli, birçok eşzamanlı web çerçevesinde kullanılan geleneksel istek başına iş parçacığı modelinden farklıdır. WebFlux, az sayıda iş parçacığının çok sayıda isteği karşılayabildiği, engellemeyen, olaya dayalı bir model kullanır. Bu, görevler arka planda yürütülürken iş parçacığının diğer istekleri işlemeye devam etmesine olanak tanır. Paralel zamanlayıcı kullanmak, birden fazla görevin farklı iş parçacıklarında aynı anda yürütülmesine izin vererek performansı ve ölçeklenebilirliği artırabilir.
    featured image - Spring WebFlux İş Parçacığı Modeline Giriş
    programming #programming #spring-boot #webflux
    Vladimir Filipchenko HackerNoon profile picture

    @vladimirf

    Vladimir Filipchenko

    Software Engineer at Google

    Credibility

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