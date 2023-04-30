Spring WebFlux İş Parçacığı Modeline Giriş
Çok uzun; OkumakSpring WebFlux, Java'da reaktif programlamayı uygulamak için Reactor kitaplığını kullanan, reaktif, engellemeyen bir web çerçevesidir. WebFlux'un iş parçacığı modeli, birçok eşzamanlı web çerçevesinde kullanılan geleneksel istek başına iş parçacığı modelinden farklıdır. WebFlux, az sayıda iş parçacığının çok sayıda isteği karşılayabildiği, engellemeyen, olaya dayalı bir model kullanır. Bu, görevler arka planda yürütülürken iş parçacığının diğer istekleri işlemeye devam etmesine olanak tanır. Paralel zamanlayıcı kullanmak, birden fazla görevin farklı iş parçacıklarında aynı anda yürütülmesine izin vererek performansı ve ölçeklenebilirliği artırabilir.