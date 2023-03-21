Kişisel Bütünlük Hayatınızı Bu Şekilde Değiştirebilir
Çok uzun; OkumakMilyonlarca fikri olan ama eyleme geçmeyen tüm arkadaşlarıma, bu özellikle sizin için!
Hepimiz o noktadaydık, değil mi? Kafalarımız harika iş fikirleriyle, kendimizin daha iyi versiyonları olma planlarıyla ve her türlü yaratıcı girişimle doludur. Gelecek konusunda o kadar heyecanlıyız ki bunu neredeyse iliklerimizde hissedebiliyoruz.
Ancak konuşmanın zamanı geldiğinde - bizi o harika gelecekteki benliğe yaklaştıracak şeyleri gerçekten yapmak - aniden frene basarız. Bahanemiz ne? "Hayat sadece yoluna çıkıyor."
Ama olay şu: Hayat hiçbir zaman hayal kurmaktan ibaret olmadı, aslında bir şeyleri gerçekleştirmekle ilgiliydi. Bu yüzden çoğumuz hayallerimizi gerçeğe dönüştürmekte zorlanıyoruz. Rahatsız olmakla, yıpranmakla, zorlanmakla ve hatta korkmakla yüzleşmek zorundayız. Hayal ettiğimiz muhteşem gelecek uğruna, aslında yapmak istemeyebileceğimiz şeyleri yapmak zorundayız.
Ve tahmin et ne oldu? Her şey öz-dürüstlükle başlar; sözümüzü tutmak ve ister büyük ister küçük olsun verdiğimiz sözlerin sorumluluğunu almak.