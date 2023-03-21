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    Kişisel Bütünlük Hayatınızı Bu Şekilde Değiştirebilirile@scottdclary
    366 okumalar

    Kişisel Bütünlük Hayatınızı Bu Şekilde Değiştirebilir

    2023/03/21
    6m
    ile @scottdclary 366 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Milyonlarca fikri olan ama eyleme geçmeyen tüm arkadaşlarıma, bu özellikle sizin için! Hepimiz o noktadaydık, değil mi? Kafalarımız harika iş fikirleriyle, kendimizin daha iyi versiyonları olma planlarıyla ve her türlü yaratıcı girişimle doludur. Gelecek konusunda o kadar heyecanlıyız ki bunu neredeyse iliklerimizde hissedebiliyoruz. Ancak konuşmanın zamanı geldiğinde - bizi o harika gelecekteki benliğe yaklaştıracak şeyleri gerçekten yapmak - aniden frene basarız. Bahanemiz ne? "Hayat sadece yoluna çıkıyor." Ama olay şu: Hayat hiçbir zaman hayal kurmaktan ibaret olmadı, aslında bir şeyleri gerçekleştirmekle ilgiliydi. Bu yüzden çoğumuz hayallerimizi gerçeğe dönüştürmekte zorlanıyoruz. Rahatsız olmakla, yıpranmakla, zorlanmakla ve hatta korkmakla yüzleşmek zorundayız. Hayal ettiğimiz muhteşem gelecek uğruna, aslında yapmak istemeyebileceğimiz şeyleri yapmak zorundayız. Ve tahmin et ne oldu? Her şey öz-dürüstlükle başlar; sözümüzü tutmak ve ister büyük ister küçük olsun verdiğimiz sözlerin sorumluluğunu almak.
    featured image - Kişisel Bütünlük Hayatınızı Bu Şekilde Değiştirebilir
    life-hacking #self-improvement #integrity
    Scott D. Clary HackerNoon profile picture

    @scottdclary

    Scott D. Clary

    Host of The Success Story Podcast

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