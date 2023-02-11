Yeni Başlayanların Bilmesi Gereken 16 SQL Tekniği

1'den 10'a kadar bir ölçekte veri depolama becerileriniz ne kadar iyi? 7/10'un üzerine çıkmak ister misiniz? O halde bu yazı tam size göre. SQL'iniz ne kadar iyi? Bir an önce iş görüşmesine hazırlanmak ister misiniz? Bu blog yazısında en karmaşık veri ambarı SQL teknikleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu konuyla ilgili birkaç düşünceyi karalamak için BigQuery standart SQL lehçesini kullanacağım. 1. Artımlı tablolar ve BİRLEŞTİRME Tablonun güncellenmesi önemlidir. Gerçekten önemli. İdeal durum, BİRİNCİL anahtar, benzersiz tamsayılar ve otomatik artış olan işlemlerinizin olduğu zamandır. Bu durumda tablo güncellemesi basittir: https://Gist.github.com/mshakhomirov/18775cbbe8288af864ad79247c0de63d?embedable=true#file-1-1-sql Modern veri ambarlarında normalleştirilmemiş yıldız şeması veri kümeleriyle çalışırken durum her zaman böyle değildir. SQL ile oluşturmanız ve/veya verilerin yalnızca bir kısmıyla veri kümelerini aşamalı olarak güncellemeniz görevlendirilebilir. mevcut olmayabilir ancak bunun yerine benzersiz anahtarın bilinen en son (veya zaman damgasına) bağlı olduğu veri modeliyle uğraşmanız gerekecektir. Örneğin, veri kümesindeki bilinen en son bağlantı zaman damgasına bağlıdır. Bu durumda mevcut kullanıcıları ve yenilerini isteyebilirsiniz. oturumlar transaction_id transaction_id last_online user_id update insert BİRLEŞTİRME ve artımlı güncellemeler kullanabilir veya işlemi iki eyleme bölebilirsiniz. Biri mevcut kayıtları yenileriyle güncellemek için, diğeri ise çıkmayan tamamen yeni kayıtları eklemek için (LEFT JOIN durumu). MERGE'i genellikle ilişkisel veritabanlarında kullanılan bir ifadedir. Google BigQuery MERGE Komutu, Veri İşleme Dili (DML) ifadelerinden biridir. Genellikle tek bir ifadede üç ana işlevi atomik olarak gerçekleştirmek için kullanılır. Bu işlevler UPDATE, INSERT ve DELETE'dir. MERGE İki veya daha fazla veri eşleştiğinde UPDATE veya DELETE deyimi kullanılabilir. INSERT deyimi, iki veya daha fazla verinin farklı olması ve eşleşmemesi durumunda kullanılabilir. UPDATE veya DELETE deyimi, verilen veriler kaynakla eşleşmediğinde de kullanılabilir. Bu, Google BigQuery MERGE Komutunun, Google BigQuery tablolarınızdaki verileri güncelleyerek, ekleyerek ve silerek Google BigQuery verilerini birleştirmenize olanak sağladığı anlamına gelir. Bu SQL'i düşünün: https://Gist.github.com/mshakhomirov/5ad1a7518c54bc030d1c78b56fe3cf82?embedable=true#file-1-2-sql 2. Kelimeleri saymak UNNEST() yapmak ve ihtiyacınız olan kelimenin listede olup olmadığını kontrol etmek birçok durumda yararlı olabilir, örneğin veri ambarı duyarlılık analizi: https://Gist.github.com/mshakhomirov/694e040539b0d1b556f8e053d315a3bf?embedable=true#file-2-sql 3. IF() ifadesinin SELECT ifadesinin dışında kullanılması Bu bize bazı kod satırlarını kaydetme ve kod açısından daha anlamlı olma fırsatı verir. Normalde bunu bir alt sorguya koymak ve cümleciğine bir filtre eklemek istersiniz ancak bunun yerine yapabilirsiniz: Where şunu https://Gist.github.com/mshakhomirov/933e6a358e49dcccd4e547a5509c8fda?embedable=true#file-3-sql tablolarla nasıl başka bir örnek. . Bu kötü bir örnek çünkü eşleşen tablo son ekleri muhtemelen dinamik olarak (tablonuzdaki bir şeye göre) belirlendiğinden Bölümlenmiş KULLANILMAYACAĞINA Bunu yapma , tam tablo taraması için ücretlendirileceksiniz. https://Gist.github.com/mshakhomirov/1c62d79cd9690140c569cd047b9d491f?embedable=true#file-3-2-sql yan tümcesinde ve işlevlerinde de kullanabilirsiniz. HAVING AGGREGATE 4. GRUPLAMAYA GÖRE GRUPLAMA'yı kullanma ROLLUP işlevi birden çok düzeyde toplama gerçekleştirmek için kullanılır. Bu, boyut grafikleriyle çalışmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Aşağıdaki sorgu, cümlesinde belirtilen işlem türüne (is_gift) göre günlük toplam kredi harcamasını döndürür ve ayrıca her gün için toplam harcamayı ve mevcut tüm tarihlerdeki toplam harcamayı da gösterir. Where https://Gist.github.com/mshakhomirov/4cf738aaad967fe92c4fb7192874fadf?embedable=true#file-4-sql 5. Tabloyu JSON'a dönüştürün Tablonuzu, her kaydın iç içe geçmiş bir dizinin öğesi olduğu JSON nesnesine dönüştürmeniz gerektiğini düşünün. fonksiyonunun kullanışlı olduğu yer burasıdır: to_json_string() https://Gist.github.com/mshakhomirov/aac1f93312ae305ba80c915fe4a2a386?embedable=true#file-5-sql Daha sonra onu her yerde kullanabilirsiniz: tarihler, pazarlama hunileri, endeksler, histogram grafikleri vb. 6. PARTITION BY'yi kullanma , ve sütunları verilmiştir. HER tarih için, tüm satırları korurken HER müşterinin toplam gelir değerini nasıl gösterirsiniz? Bunu şu şekilde başarabilirsiniz: user_id date total_cost https://Gist.github.com/mshakhomirov/e4f11721eb5a3182150df08f25b70d64?embedable=true#file-6-sql 7. Hareketli ortalama Çoğu zaman BI geliştiricilerine raporlarına ve harika kontrol panellerine hareketli bir ortalama ekleme görevi verilir. Bu 7, 14, 30 günlük/ay ve hatta yıllık MA çizgi grafiği olabilir. Peki bunu nasıl yapacağız? https://Gist.github.com/mshakhomirov/ebf5488d0036bc9b84ae05889346d986?embedable=true#file-7-sql 8. Tarih dizileri konusunda çalıştığınızda veya bazı veri kümelerinde eksik değerler (ör. tarihler) olup olmadığını kontrol etmek istediğinizde gerçekten kullanışlı olur. BigQuery'nin adında bir işlevi vardır: Kullanıcıları elde tutma GENERATE_DATE_ARRAY https://Gist.github.com/mshakhomirov/2ba5a67053f85794462dab98e56ad74d?embedable=true#file-8-sql 9. Satır_numarası() Bu, verilerinizden en son bilgileri (en son güncellenen kayıt vb.) almak ve hatta kopyaları kaldırmak için kullanışlıdır: https://Gist.github.com/mshakhomirov/05d0c04c5975207d98552ffd436add8b?embedable=true#file-9-sql 10. NTILE() Başka bir numaralandırma işlevi. Bir mobil uygulamanız varsa izlemek gerçekten yararlıdır. Örneğin, Uygulamamı Firebase'e bağladım ve kullanıcılar yaptığında bunun ne kadar sürdüğünü görebiliyorum. Login duration in seconds login Bu işlev, satır sıralamasına göre satırları gruplarına böler ve her satıra atanan 1 tabanlı grup numarasını döndürür. Demetlerdeki satır sayısı en fazla 1 farklılık gösterebilir. Geriye kalan değerler (satır sayısının geri kalan kısmı demetlere bölünür), demet 1'den başlayarak her demet için bir tane dağıtılır. NULL, 0 veya negatif olarak değerlendirilirse, bir hata verilmektedir. constant_integer_expression constant_integer_expression https://Gist.github.com/mshakhomirov/16fe941aa8c4ed79e4aad8b7049b307a?embedable=true#file-10-sql 11. Sıra / yoğun_sıralama Bunlara fonksiyonları da denir. Ben kullanma eğilimindeyim çünkü bu, yapabileceği bir sonraki mevcut sıralamayı atlamaz. Ardışık sıra değerlerini döndürür. Sonuçları farklı gruplara ayıran bir bölümle kullanabilirsiniz. Her bölümdeki satırlar aynı değerlere sahipse aynı dereceleri alır. numaralandırma varsayılan sıralama işlevi olarak DENSE_RANK RANK Örnek: https://Gist.github.com/mshakhomirov/459b68c5f3d1e8284c01e516db1d8dcb?embedable=true#file-11-1-sql Ürün fiyatlarına başka bir örnek: https://Gist.github.com/mshakhomirov/4c90a6fc8516d8264e172676a83a1048?embedable=true#file-11-2-sql 12. Döndür / döndür Pivot, satırları sütunlara dönüştürür. Bütün yaptığı bu. Unpivot yapar. tam tersini https://Gist.github.com/mshakhomirov/f90b035ba259e672d4d51a669e0cd1fc?embedable=true#file-12-sql 13. İlk_değer / son_değer Bu, söz konusu bölümdeki ilk/son değere karşı her satır için bir delta elde etmeye yardımcı olan başka bir yararlı işlevdir. https://Gist.github.com/mshakhomirov/ea4de9144b97bf8c196cab07609c309e?embedable=true#file-13-sql 14. Bir tabloyu yapı dizisine dönüştürün ve bunları UDF'ye aktarın Bu, her satıra veya tabloya karmaşık bir mantıkla kullanıcı tanımlı bir işlev (UDF) uygulamanız gerektiğinde kullanışlıdır. Tablonuzu her zaman TYPE STRUCT nesnelerinden oluşan bir dizi olarak düşünebilir ve ardından bunların her birini UDF'ye aktarabilirsiniz. Bu sizin mantığınıza bağlıdır. Örneğin, satın alma işleminin sona erme sürelerini hesaplamak için kullanıyorum: https://Gist.github.com/mshakhomirov/35d956fa9db86b12b44ab62c00f42a40?embedable=true#file-14-sql Benzer şekilde kullanmaya gerek kalmadan tablolar oluşturabilirsiniz. Örneğin, birim testleri için bazı test verileriyle dalga geçmek için kullanıyorum. Bu şekilde editörünüzde + + tuşlarını kullanarak bunu çok hızlı yapabilirsiniz. UNION ALL Alt Shift Down https://Gist.github.com/mshakhomirov/6ea226c1b5b789d4a31691ce065c20d7?embedable=true#file-14-2-sql 15. TAKİP ETME VE SINIRSIZ TAKİP ETME özelliğini kullanarak etkinlik hunileri oluşturma İyi bir örnek pazarlama hunileri olabilir. Veri kümeniz aynı türde sürekli olarak tekrarlanan olaylar içerebilir, ancak ideal olarak her olayı farklı türden bir sonraki olayla zincirlemek istersiniz. Bir huni veri kümesi oluşturmak için etkinlikler, satın almalar vb. gibi bir şeyin listesini almanız gerektiğinde bu yararlı olabilir. PARTITION BY ile çalışmak size, her bölümde kaç tane olursa olsun, aşağıdaki tüm olayları gruplama fırsatı verir. https://Gist.github.com/mshakhomirov/05fd7d79d8acf3b173181a5d950ab6e7?embedable=true#file-15-sql 16. Regexp Yapılandırılmamış verilerden (örneğin döviz kurları, özel gruplamalar vb.) bir şey çıkarmanız gerekiyorsa bunu kullanırsınız. Regexp kullanarak döviz kurlarıyla çalışma Döviz kurları verileriyle ilgili bu örneği düşünün: https://Gist.github.com/mshakhomirov/9ca6e153da19c491034bd57995875308?embedable=true#file-16-1-sql Regexp kullanarak Uygulama sürümleriyle çalışma Bazen uygulamanızın , veya sürümlerini almak ve özel bir rapor oluşturmak için kullanmak isteyebilirsiniz: ana yayın mod regexp https://Gist.github.com/mshakhomirov/b1f442a296ffef52c7baa1245e1dc316?embedable=true#file-16-2-sql Çözüm SQL, verileri işlemeye yardımcı olan güçlü bir araçtır. Dijital pazarlamadaki bu SQL kullanım örneklerinin sizin için yararlı olacağını umuyoruz. Bu gerçekten kullanışlı bir beceridir ve birçok projede size yardımcı olabilir. Bu SQL parçacıkları hayatımı çok kolaylaştırdı ve iş yerinde neredeyse her gün kullanıyorum. Dahası, SQL ve modern veri ambarları veri bilimi için temel araçlardır. Sağlam lehçe özellikleri, verilerin kolaylıkla modellenmesine ve görselleştirilmesine olanak tanır. SQL, veri ambarlarının ve iş zekası profesyonellerinin kullandığı dil olduğundan, onlarla veri paylaşmak istiyorsanız mükemmel bir seçimdir. Piyasadaki hemen hemen her veri ambarı/lake çözümüyle iletişim kurmanın en yaygın yoludur. İlk olarak tarafından yayınlandı datamike mydataschool.com'da Mike tutkulu ve dijitale odaklanmış, büyük bir motivasyon ve coşkuya sahip, dijital pazarlamanın tüm karışımının ortaya çıkardığı zorlukları seven bir kişidir. İngiltere'de yaşıyor, 2015 yılında Newcastle Üniversitesi'nden MBA derecesini tamamladı.