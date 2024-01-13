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    Acemi Rehberi: Mobil Geliştirmeye Yeni Başlayan Olarak Yanlış Yaptığınız En İyi 3 Şeyile@marcushaldd
    480 okumalar

    Acemi Rehberi: Mobil Geliştirmeye Yeni Başlayan Olarak Yanlış Yaptığınız En İyi 3 Şey

    2024/01/13
    6m
    ile @marcushaldd 480 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Mobil geliştirmede yeni başlayanlar için karmaşık çözümleri zamanından önce benimseme riski vardır. Ön uç geliştirmenin görsel ödülleri baştan çıkarıcı olsa da, basit bir MVP ile başlamak genellikle daha akıllıca olur. Tarihsel eğilimler, çözümlerin gerçek zorluklara yanıt olarak gelişmesi gerektiğini ileri sürüyor. Temel ilkeleri anlamak ve gerçek dünya sorunlarını ortaya çıktıkça ele almak, etkili gelişim için kritik öneme sahiptir.
    featured image - Acemi Rehberi: Mobil Geliştirmeye Yeni Başlayan Olarak Yanlış Yaptığınız En İyi 3 Şey
    programming #mobile-app-development #ios
    Daria Leonova HackerNoon profile picture

    @marcushaldd

    Daria Leonova

    iOS-Developer

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    CodeRabbit

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