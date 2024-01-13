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    新手指南：作为移动开发初学者，您最常犯的 3 件事经过@marcushaldd
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    新手指南：作为移动开发初学者，您最常犯的 3 件事

    2024/01/13
    6m
    经过 @marcushaldd 480 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    对于移动开发新手来说，存在过早采用复杂解决方案的风险。虽然前端开发的视觉奖励可能很诱人，但从简单的 MVP 开始通常更明智。 历史趋势表明，解决方案应该不断发展以应对真正的挑战。 了解基本原则并解决出现的现实问题对于有效发展至关重要。
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    programming #mobile-app-development #ios
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    @marcushaldd

    Daria Leonova

    iOS-Developer

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