ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Clarence Thomas ve Güçlü Milyarder Arkadaşları

Bu hikaye ilk olarak Brett Murphy ve Alex Mierjeski tarafından ProPublica'da yayınlandı. Josh Kaplan ve Justin Elliott haberciliğe katkıda bulundu.

Clarence Thomas, Yüksek Mahkeme'deki otuz yılı boyunca çoğu Amerikalının yalnızca hayal edebileceği bir yaşam tarzına istikrarlı bir şekilde erişmenin keyfini çıkardı.





Sektörün devlerinden ve ultra zengin yöneticilerden oluşan bir kadro, ona yatlarında çok uzaklara tatiller yaşattı, onu spor etkinliklerinde birinci sınıf süitlere götürdü ve onu alması için özel jetlerini gönderdi; birden fazla durumda, tam bir 737 de dahil. Bu, daha önce anlaşıldığından daha kapsamlı ve daha geniş bir çevreden gelen bir lüks akışıdır.





Thomas'ın boş zaman faaliyetleri de saat gibi çalışıyor, onun içtihatlarını yönlendiren ideolojiyi paylaşan hayırseverler tarafından finanse ediliyor. Hediyeleri şunları içerir:





Bahamalar çevresinde bir yatta daha önce bildirilmemiş bir yolculuk da dahil olmak üzere en az 38 destinasyon tatili; 26 özel jet uçuşu artı helikopterle ilave sekiz uçuş; profesyonel ve üniversite spor etkinliklerine yönelik bir düzine VIP geçiş kartı, genellikle gökyüzü kutusunda bulunur; Florida ve Jamaika'daki lüks tatil yerlerinde iki konaklama; ve Atlantik kıyısına bakan çok özel bir golf kulübüne kalıcı bir davetiye.





Thomas'ın seyahatinin, daha önce mevcut olmayan bir dizi bilgiden ilk kez burada ortaya çıkan bu açıklaması, Thomas'a düzenli olarak gelirinin sağlayabileceğinden çok daha ötesinde bir yaşam tarzı sağlayan cömertliğin bugüne kadarki en kapsamlı anlatımıdır. Ve bu neredeyse kesinlikle eksik bir sayımdır.





Kişisel evlerde konaklama gibi bazı ağırlamaların ifşa edilmesi gerekmese de, etik uzmanlarına göre Thomas uçuşları, yat gezilerini ve pahalı spor biletlerini ifşa etmeyerek yasayı ihlal etmiş gibi görünüyor.





Belki daha da önemlisi, aralarında her iki tarafın da atadığı yedi mevcut ve eski federal yargıcın da bulunduğu uzmanlar, ProPublica'ya, bu modelin yargı normlarının sürekli ihlallerini ortaya çıkardığını söyledi.





Yargıçların mali açıklamalarını inceleyen yargı komitesinde yıllarca görev yapan eski bir federal yargıç olan Jeremy Fogel, "Kariyerim boyunca kimseye bu derecede cömertlik verildiğini gördüğümü hatırlamıyorum" dedi. "Bunun benzeri görülmemiş bir şey olduğunu düşünüyorum."





Bu yıl ProPublica, Teksaslı emlak milyarderi Harlan Crow'un tatiller, özel jet uçuşları, hediyeler, annesinin Georgia'daki evini satın alması ve okul ücreti ödemeleri de dahil olmak üzere Thomas'a karşı cömertliğini ortaya çıkardı. Nisan ayında yaptığı açıklamada adalet, Crow ile olan ilişkisini savundu.





Thomas, Kargalar'ın "en yakın dostlarımız arasında yer aldığını" söyledi. "Arkadaşların yaptığı gibi biz de bir dizi aile gezisinde onlara katıldık."





New York Times yakın zamanda kar amacı gütmeyen özel bir kuruluş olan Horatio Alger Derneği aracılığıyla tanıştığı zengin iş adamlarının VIP muamelesi gördüğünü ortaya çıkardı . Bunlar arasında Berkshire Hathaway'in eski üst düzey yöneticilerinden David Sokol ve Blockbuster ve Waste Management'ı ulusal devlere dönüştüren milyarder H. Wayne Huizenga da vardı.





(The Times, Thomas'ın Horatio Alger etkinlikleri için Yüksek Mahkeme binasına erişim izni verdiğini kaydetti; ProPublica, erişimin kişi başına 1.500 $ veya daha fazla bağışa mal olduğunu doğruladı.)





Kayıtlar ve röportajlar, Thomas'ın başka bir hayırseverinin, petrol baronu Paul "Tony" Novelly'nin olduğunu ve onun hediyelerinin adalete daha önce bildirilmediğini gösteriyor. ProPublica'nın bu makaledeki toplamları Crow'dan yapılan gezileri içermektedir.





Bu adamların her biri - Novelly, Huizenga, Sokol ve Crow - Thomas'la ilk kez Yüksek Mahkeme'ye çıktıktan sonra tanışmış gibi görünüyor. Yargıçların yasa gereği çoğu hediyeyi kamuya bildirmesi gerektiği için, Crow dışında isimleri Thomas'ın mali açıklamalarının hiçbir yerinde yer almıyor.





Yüksek Mahkeme'ye atandığı 1991 yılından bu yana Thomas'a yaptıkları açıklanmayan gezilerin toplam değerini ölçmek zor. Ama muhtemelen milyonlarcadır.





Uçaktaki eski uçuş görevlisi ve şef John Wener'e göre Huizenga, Thomas'ı alıp en az iki kez Güney Florida'ya getirmek için kişisel 737'sini gönderdi. Jet kiralama şirketlerinin tahminlerine göre, eğer Thomas jeti kendisi kiralamış olsaydı, DC'de alınsaydı beş saatlik gidiş-dönüş yolculuğunun maliyeti her seferinde en az 130.000 dolar olacaktı.





Şubat 2016'da Thomas, Crow'un özel jetiyle Washington'dan New Haven, Connecticut'a uçtu ve yalnızca üç saat sonra jetle geri döndü. ProPublica uçuşu daha önce bildirmişti, ancak yeni elde edilen ABD Polis Teşkilatı kayıtları olayın amacını ortaya koyuyor: Thomas, adaletin bir portresini sergilemeyi planladıkları odayı gezmek için birkaç Yale Hukuk Fakültesi dekanıyla buluştu.





(Crow'un vakfı ayrıca vergi beyannamelerine göre "Adalet Thomas Portre Fonu"na tahsis edilen 105.000 doları da okula verdi.)





ABD Hükümet Etiği Ofisi'nin eski genel danışmanı ve yürütme organındaki kıdemli etik yetkilisi Don Fox, "Cüppeyi giymek ve bir milyarderin yaşam tarzını yaşamak ikiyüzlülüğün doruk noktasıdır" dedi. Vergi mükelleflerinin, Yüksek Mahkeme yargıçlarının başkalarının parasıyla yaşamamasını bekleme hakkına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.





Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimlerde görev yapan Fox, siyasi olarak atanan her kişiye aynı şeyi tavsiye ettiğini söyledi: Zengin arkadaşlarınız, atanmadan önce sahip olduğunuz arkadaşlardır. Onlara, "Yenilerini alamazsınız" dedi.





Thomas ve Novelly bu hikayeye ilişkin ayrıntılı soru listesine yanıt vermedi. Huizenga 2018'de öldü ve ailenin holding şirketinin başkanı olan oğlu da çok sayıda yorum talebine yanıt vermedi.





ProPublica'ya yaptığı açıklamada Sokol, Thomas'larla 21 yıldır yakın arkadaş olduğunu ve onlarla seyahat ettiğini ve zaman zaman onlara ev sahipliği yaptığını kabul ettiğini söyledi. Adaletin hak ve ahlak olduğunu savundu. Sokol, "Asla beklemede olan herhangi bir mahkeme konusunu tartışmadık" dedi.





"Konuşmalarımız her zaman gençlere yardım etme, spor ve aile meseleleri etrafında dönüyordu."





"Özel havacılığın kullanımına gelince," diye ekledi, "güvenlik kaygıları göz önüne alındığında, Yüksek Mahkeme yargıçlarının tamamının ya özel olarak ya da devlet uçaklarıyla uçması gerektiğine inanıyorum."





Yargıçlar, bir grup insandan sık sık hediye kabul etmelerini yasaklayan mahkeme kurallarına uyduklarını ve "makul bir kişinin kamu dairesinin özel kazanç için kullanıldığına inanacağını" söyledi .





Ancak bu kurallara göre gerçekte neyin hediye teşkil ettiği belirsizdir ve uygulamada yargıçların neyi kabul edebilecekleri konusunda çok az kısıtlaması vardır. Mahkemenin diğer üyeleri, zengin iş adamlarının düzenlediği seyahatleri ve üniversitelerdeki konuşma davetlerini kabul etti.





Stephen Breyer, Demokrat bir mega bağışçının Nantucket düğününe uçmasını kabul etti. Ruth Bader Ginsburg, İsrailli bir milyarderin parasını ödediği İsrail ve Ürdün turuna katıldı. Breyer ve Ginsburg bunları ifşa ettiği için bu hediyeler halka açıktır.





Ancak Thomas, görünüşe göre aldığı açıklanmayan tüm tatillerin hacmi ve sıklığı açısından aşırı derecede aykırı bir kişi. Bir keresinde, bu seçimi bir vicdan meselesi olarak tasvir etmesine rağmen, mahkemede yer almak için servetini feda ettiğinden şikayet etmişti.





2001 yılında Savannah, Georgia'daki baroya "Bu iş, ödedikleri ücret karşılığında yapmaya değmez" dedi , "ancak prensip açısından yapmaya değer."





ProPublica, Thomas'ın ilişkilerini ve seyahatini takip etmek için uçuş verilerini, havaalanı ve üniversite yetkililerinden gelen e-postaları, güvenlik ayrıntıları kayıtlarını, vergi mahkemesi dosyalarını, toplantı tutanaklarını ve aralarında Thomas'ın eşi Ginni'nin gönderdiği kartların da bulunduğu kişisel albümlerden bir yığın fotoğrafı inceledi. Arkadaşlar.





Buna ek olarak, muhabirler 100'den fazla görgü tanığı ve diğer kaynaklarla röportaj yaptı: jet ve helikopter pilotları, uçuş görevlileri, havaalanı çalışanları, yat mürettebatı, güvenlik görevlileri, fotoğrafçılar, garsonlar, yiyecek içecek sağlayıcıları, şefler, sürücüler, nehir rafting rehberleri ve üst düzey yöneticiler.





ProPublica, Huizenga, Sokol veya Novelly'nin Thomas ile belgelenen ilişkileri sırasında Yüksek Mahkeme'de açtığı herhangi bir dava tespit etmedi; ancak bunların hepsi mahkemenin kararlarından önemli ölçüde etkilenen sektörlerde çalışıyor.





Huizenga'nın arkadaşlarına ve ailesine verilen az tirajlı bir biyografide Thomas, kendisinin ve Huizenga'nın milyarderin bazı şirketlerini tartıştığını ancak ilişkilerinin hiçbir zaman ticari bir ilişki olmadığını söyledi. Röportajı yapan kişiye "Bu o tür bir arkadaşlık değildi" dedi.





Yargıç, onların bir alışveriş merkezindeki küçük bir restorana gitmeyi ya da milyarderin bahçesinde oturup çay ya da diyet soda içmeyi tercih edeceklerini söyledi.





Thomas, "Her şeyin karşılıksız olduğu bir toplumdayız" dedi ama Huizengalar için durum böyle değil. Ben onlar için hiçbir şey yapmıyorum, onlar da benim için hiçbir şey yapamazlar."

“Dört Şanslı Çift”

2019 İşçi Bayramı hafta sonunda Thomas, Batı'daki tatilinin ilk ayağı için Washington DC'de özel bir uçağa bindi. Tatilin hazırlanması aylar sürmüştü ve Sokol sayesinde her şey halledildi. On yıldır neredeyse her yaz Thomas'lara ev sahipliği yapıyor.





İlk durak Büyük Ovalar'dı. Bu, Ginni Thomas'ın transfer olmadan önce katıldığı Nebraska-Lincoln Üniversitesi'ndeki ev açılışıydı. Thomas'lara orada, adaletin en sesli savunucularından biri olan ve daha sonra federal hükümet için çalışan Mark Paoletta ve karısı da dahil olmak üzere başka çiftler de katıldı.





Omaha kampüsünden mezun olan önemli bir üniversite bağışçısı olan Sokol, grubun futbol ve voleybol maçlarına tam erişim kartlarıyla katılmasını sağladı. Clarence Thomas maçtan bir gün önce futbol takımıyla buluştu.





Grup başlama vuruşundan önce tünelden çıktı. Devre arasında kenarda durup bando gösterisini izlediler ve bir noktada bitiş bölgesinde fotoğraf çektirdiler: Ginni Thomas bir yazısında "Sokol'lar sezonun ilk Nebraska futbol maçına dört şanslı çifti götürdü" diye yazmıştı. kart başlıklarından.

Sokol bir özel sermaye şirketi işletiyor ve şu anda büyük uluslararası nakliye ve enerji hizmeti şirketlerinin sahibi olan bir holding şirketine de başkanlık ediyor.





Şirketin içeriden öğrenenlerin ticareti politikasını ihlal ettiğini tespit eden bir iç soruşturmanın ardından 2011 yılında Berkshire Hathaway'den istifa etti. (O sırada Sokol, yanlış bir şey yaptığını inkar etti ve istifasının olayla ilgisi olmadığını söyledi; kendisine hiçbir zaman dava açılmadı.)





O cumartesi grup, lüks süitlerden hem futbol hem de voleybol maçlarını izledi. Yıllık maliyeti 40.000 dolar olan futbol kulübesi, aynı zamanda 25 yıl boyunca takımın baş antrenörlüğünü yapan eski Cumhuriyetçi kongre üyesi Tom Osborne'a aitti.





Thomas'lara ev sahipliği yapmanın dalgalı etkileri oldu. Yerel bir rahip, 87 yaşındaki annesi için bilet talep etti ancak voleybol antrenörü ona biletin müsait olmadığını söylemek zorunda kaldı. Koç, "Tüm biletlerimiz Clarence Thomas ve grubu için alındı" diye yazdı.





Thomas'lar, son yıllarda beşi Sokol tarafından düzenlenen en az yedi Nebraska Üniversitesi-Lincoln maçına katıldı. The Times ilk olarak Thomas'ın bazılarında göründüğünü bildirdi.





Thomas bu biletlerin hiçbirini yıllık mali formlarında bildirmedi. Adli ifşa kuralları, değeri 415 dolardan fazla olan hediyelerin çoğunun açıklanmasını gerektirir. Başkan George W. Bush'un eski Beyaz Saray etik avukatı Richard Painter, "Bu çok açık" dedi.





"Her şeyin rapor edilmesi gerekiyor" ProPublica, 2003 ile 2019 yılları arasında spor etkinliklerine bilet açıklayan 60'tan fazla federal yargıç tespit etti. 1999'da Thomas, Daytona 500 için özel uçuş ve konaklama yerlerini açıkladı ancak öncesinde veya sonrasında başka herhangi bir spor etkinliği bildirmedi.





Osborne yaptığı açıklamada Thomas'ın üniversitenin kendisine verdiği süitte "birkaç futbol maçı izlediğini" doğruladı. Süitin kullanımı için kendisinden "vergi alındığını" söyledi ancak Thomas'ın kendisine geri ödeme yapıp yapmadığı konusunda yanıt vermedi. Nebraska-Lincoln Üniversitesi yorum taleplerine yanıt vermedi.









Pazar günü, Nebraska'daki futbol maçının ertesi sabahı Sokol, Thomas'la birlikte özel jetle Jackson Hole, Wyoming'in hemen dışındaki Sokol'un Paintbrush Çiftliği'ne uçtu. Değeri sekiz rakamın altında olan mülk, Gölge Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Yerel bir radyocu mülk hakkında şunları söyledi: “Burası mükemmel bir ev ve gördüğüm Tetons'un en ikonik manzarasına sahip. Durmadan."





Ziyaret fotoğraflarına göre Sokol'un Florida'nın Fort Lauderdale kentinde şu anda değeri 20,1 milyon dolar olan bir sahil malikanesi de var ve burada Thomas'lara da ev sahipliği yapıyor. 12.800 metrekarelik tesiste ev sineması, asansör, gömme şarap mahzeni ve yat iskelesi bulunmaktadır.





(Ayrıca Sokol ve Thomas, Crow'un Adirondacks'taki göl kenarındaki özel tatil yeri Camp Topridge'de tatil yaparken birlikte gösterişli bir pansiyonu paylaşmışlardı.)









Wyoming'de Thomas'lar balık tuttu, Snake Nehri'nde rafting yaptı ve diğer çiftlerle birlikte Teton Sıradağları'na bakan bir kamp ateşinin yanında oturdu. Bir ara Paoletta'lar onun hakkında yazdıkları bir şarkıyla adalete serenat yaptılar.





Thomas gibi Paoletta da yıllık mali kayıtlarında bu geziyi açıklamadı. O zamanlar Paoletta, Yönetim ve Bütçe Ofisi'nde genel danışman ve atanmış etik yetkilisiydi.





Paoletta yaptığı açıklamada, Sokol'a geri ödeme yaptığı için seyahati açıklamasının gerekmediğini söyledi ancak ne kadar olduğunu söylemedi veya bu ödemelerin belgelerini sunmadı. Paoletta, "Tüm etik yasa ve yönetmeliklere uydum" dedi.





Nebraska ve Wyoming'e yapılan tatilin ayrıntıları, fotoğraflardan, gezi planlama e-postalarından ve sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra havaalanı çalışanları, bölge sakinleri ve nehir salı rehberleri de dahil olmak üzere seyahate aşina olan diğer kişilerle yapılan röportajlardan alınmıştır.





Sokol ve eşi, 1990 yılından bu yana Cumhuriyetçi politikacılara ve gruplara 1 milyon dolardan fazla, Demokratlara ise daha küçük miktarlarda bağışta bulundu. Geçen Ekim ayında New Orleans'ta Sokol, bir grup eski Horatio Alger bursu alan kişiye hitap ederken, bekleyen bir Yüksek Mahkeme davasına doğrudan atıfta bulundu. (Thomas toplantıya katılmadı.)





E-postalar ve diğer mesajlar, konuşmanın, katılanların çoğunu rahatsız eden ve diğerlerini dehşete düşüren bir alana saptığını gösteriyor. Bazıları, Amerikan istisnacılığı ve serbest girişimin erdemleri hakkında kapsamlı yazılar yazan Sokol'un, köleliği ve sistemik ırkçılığı en aza indirdiğini düşünüyordu.





Daha sonra ProPublica tarafından elde edilen konuşma kaydına göre, Biden'ın hükümetin yetkisini aştığını ileri sürerek Başkan Joe Biden'ın öğrenci kredisi bağışlama planını eleştirdi.





Sokol, genel bir hukuki yorumu yineleyerek, "Yüksek Mahkeme tarafından bozulacak" öngörüsünde bulundu.





Haklıydı. Bu yaz mahkeme Biden'ın öğrenci kredisi bağışlama planını iptal etti. Thomas çoğunlukta oy kullandı.





Karayipler'de Derin Deniz Balıkçılığı

Petrol depolamak ve taşımakla servet kazanan milyarder Novelly, neredeyse her baharda iki yatıyla Bahamalar'ın Exuma Adaları'na balık tutma gezisine çıkar.





Gezilerden çekilen fotoğraflarda porselen kumsallar, gök mavisi sular ve taze mahi-mahi görülüyor. Arkadaşlar ve aile günlerce gelip gider.





Novelly'nin bir kaptan da dahil olmak üzere eski yat çalışanlarından üçü ProPublica'ya Thomas'ın son yıllarda gemilere birçok kez bindiğini hatırladıklarını söyledi. Novelly'nin Bahamalar'daki yerel şoförü, şirketinin bir zamanlar Thomas'ı milyarderin özel jetinden aldığını ve onu yatlardan biri olan Le Montrachet'nin sık sık yanaştığı marinaya götürdüğünü söyledi.





Adını birinci sınıf Fransız şarabından alan Le Montrachet, dolu bir bar, birden fazla yemek alanı, küçük bir kuyruklu piyano, 10 kişilik konaklama ve bir avuç küçük balıkçı teknesi ve jet ski ile tamamlanmış 126 metrelik lüks bir gemidir. Yeni bir şekilde onu kiralamak isteyen yabancılardan haftada yaklaşık 60.000 dolar alıyor .





Novelly'nin yatının geçmişteki bir diğer konuğu ise Florida'nın en büyük arazi ve yol geliştiricilerinden biri olan “Timsah” Ron Bergeron'dur.





2018 yılı civarında Novelly ve Thomas, Bergeron'un Everglades'in kenarındaki özel çiftliğine gittiler; burada asırlık selvi ağaçları ve 1800'ler tarzı bir salon bulunan geniş, etrafı çevrili bir arazi vardı. Novelly'yi başarısını başkalarıyla paylaşmayı seven bir adam olarak tanımladı. Bergeron, ProPublica'ya "Tüm arkadaşlarına karşı çok cömert" dedi.





Bergeron, çiftlikte Thomas'la yaptığı konuşmaların iş değil, kesinlikle hayır işiyle ilgili olduğunu söyledi. Bergeron, "Amerika için bir fark yaratmak için zaman ayıran harika bir adamdan bahsediyorsunuz" dedi.





1999'dan bu yana Novelly'nin ailesi ve şirketleri, federal seçimlerde muhafazakar amaçlara ve Cumhuriyetçi adaylara en az 500.000 dolar kamuya açıkladı. (Ondan önce her iki tarafa da vermişti.)





İlginç bir şekilde, yakın zamanda CEO görevinden ayrılan, ticari işlerini agresif bir şekilde yürüttü ve en az iki vakada hükümetin yanlış tarafında yer aldı. Zamanının çoğunu St. Louis ile Boca Raton, Florida arasında geçiriyor; burada değeri 22,2 milyon dolar olan 23.000 metrekarelik görkemli bir mülkü var.





2002 yılında Novelly, Virgin Adaları'nda ikametgah ve bir holding şirketi kurdu. Yerel yetkililerle yapılan bir duruşma sırasında Novelly, buradaki düzenlemeyi "karşılıklılık" olarak nitelendirdi; bu, ABD topraklarının önemli vergi indirimleri karşılığında yerel ekonomiye destek sağladığı anlamına geliyordu.





IRS daha sonra bunu "kötü niyetli vergiden kaçınma planı" olarak adlandıracak ve Novelly'yi milyonlarca geri ödenmemiş vergi ve ceza için takip edecekti. Yeni bir şekilde karakterizasyonu reddetti ve sonunda hükümetle müzakere edilen bir miktar için anlaştı.





Thomas'la olan arkadaşlığının Novelly'ye en önemli tartışmalarından birinde yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. 2005 yılında Adalet Bakanlığı Novelly'nin şirketi Apex Oil'e dava açtı , çünkü kurumsal selefi bir Illinois köyünün altında büyük miktarda yeraltı suyu kirliliğine katkıda bulunmuş ve ardından Apex temizliğe yardım etmeyi reddetmişti.





Apex, sızıntının şirketin yıllar önce iflasa uğramasından önce meydana geldiğini savundu. Çok sayıda yargıç Apex'in aleyhine karar verdi ve Apex, 2010 yılında Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Yargıçlar davayı dinlemeyi reddetti ve şirket, petrolün topraktan çıkarılmasına yardımcı olmak için yaklaşık 150 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.





Bu tür oylar genellikle halka açık olmadığından Thomas'ın davada nasıl oy kullandığı belli değil. ProPublica'nın tespit ettiği tatillerin dava çözüldükten sonra gerçekleşmiş olduğu görülüyor.





2020'de Apex Oil, Sokol ve Crow, adaleti eleştiren bir HBO filmine yanıt olarak Thomas'ı savunan bir belgeselin finansmanına yardım etti. Sokol, HBO filmini "Evlerimize molotof kokteyli" ve Amerika'nın aşındıran nezaketinin en önemli örneği olarak nitelendirdi .

Dünyanın “En Beğenilen” Davetiyesi

Thomas'ın ilk milyarder hayırseverinin, Amerikan tarihinde üç ayrı Fortune 500 şirketi kuran tek kişi olduğuna inanılan H. Wayne Huizenga olduğu düşünülüyor. Bu üç şirketten biri, Huizenga'nın 1996 yılında kurduğu ve ülkenin en büyük otomobil satıcısı haline getirdiği AutoNation'dı.





OpenSecrets verilerine göre, 1998 ile 1999 yılları arasında Huizenga'nın holding şirketi, otomotiv endüstrisini düzenleyen federal kurumlarla lobi faaliyetleri yürütmek için 500.000 dolar harcadı.





Yıllar boyunca, Huizenga ailesi ve şirketleri eyalet ve federal Cumhuriyetçi adaylara milyonlar verdi ve bir keresinde Florida GOP için partinin aylarca ayakta kalmasına yardımcı olan bir bağış toplama etkinliği düzenledi.





Milyarderin, yörüngesindekilere düzenli olarak hediyeler ve ikramiyeler sunduğu biliniyordu. Düzenli olarak arkadaşlarını zengin tatillere götürürdü. Çalışanlarına cömertçe ödeme yapıyor ve bazen onların faturalarını ve kişisel masraflarını karşılıyordu. Huizenga bir keresinde bir hevesle operanın binlerce değerindeki gişe biletlerini yemek şirketi Bob Leonardi'ye vermişti.





Leonardi, "Bir multimilyonerin hayatını öyle olmasam da sürdürdüm" dedi.





Thomas, 20 yıl boyunca Huizenga'nın ilgisinden de yararlandı ve milyarderin uçak filosundan ve diğer lüks eşyalardan yararlandı. Röportajlara ve fotoğraflara göre Huizenga, Thomas'ı 90'ların ortaları ile 2000'lerin ortaları arasında birkaç kez Miami Dolphins ve Florida Panthers'ı görmeye götürdü. Huizenga o zamanlar her iki takımın da sahibiydi.





Yöneticiler Thomas'ı sık sık Huizenga'nın ofisinde görüyordu. Huizenga Holdings'in eski başkanı Richard Rochon, Thomas'ın bir zamanlar toplantılar sırasında milyarderi takip ettiğini söyledi. Rochon, Huizenga'nın "Sadece her gün ne yaptığımı görmek istiyor" dediğini hatırladı.





Thomas, Huizenga'nın Fort Lauderdale Havaalanı'ndaki özel hangarında düzenlediği doğum günü ve Noel partilerine en az iki kez katıldı. Lobici ve Florida GOP'un eski başkanı Van Poole, Thomas'lar bir güvenlik detayıyla devreye girdiğinde, Huizenga'nın da kontrol ettiği yakındaki Hyatt Pier 66 otelinde asansörden aşağı indiğini hatırladı.





Poole, grubun üniversite sporlarını tartıştığını ve ardından birlikte partiye gittiğini söyledi.





Eski pilotlarına göre Thomas zaman zaman Huizenga'nın helikopterleriyle uçuyor, bazen şirket merkezinin çatısından havalanıyor ve Gulfstream jetlerinden en az biri Florida çevresinde uçuyordu.





Ancak milyarderin en lüks uçakları, uzanma koltukları, iki kişilik koltuklar, maun yemek masası, oyun masaları ve gurme yiyeceklerle tamamlanan bir dinlenme salonu gibi yeniden donattığı bir çift 737 jetti.





Uçaktaki uçuş görevlisi John Wener, Huizenga'nın 2000'li yılların ortalarında en az iki kez Thomas'ı alıp Fort Lauderdale'e teslim etmesi için içlerinden birini gönderdiğini söyledi.





Wener, Thomas'ın eski yardımcısı Anita Hill'in kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından Yüksek Mahkeme'ye adaylığı ve Senato'daki çalkantılı onay duruşmaları hakkında yargıçla sohbet ettiğini hatırladı. Wener, Thomas'ın şöyle dediğini hatırladı: "'Bir iş görüşmesinde olduğunuzu düşünün ve sizden nefret eden 100 kişinin önünde olduğunuzu hayal edin'' dedi. “'Bu röportaj nasıl giderdi?'”





2000'li yılların başında Huizenga, Thomas'a o zamanlar paha biçilemez bir şey verdi: yalnızca üyelere özel olan özel golf kulübü Floridalı'ya kalıcı bir davetiye. Golf efsanesi Gary Player tarafından tasarlanan saha, Huizenga'nın arkadaşları için kulübeler, yanaşabilecekleri bir yat limanı ve uçmak isterlerse bir helikopter pisti ile kaplıydı.





Bir aile dostu, Huizenga ailesinin biyografisini yazan kişiye Floridalı'nın "dünyanın en imrenilen özel golf daveti" olduğunu söyledi.





Orada çalışanlar ve oynayanlar, üyelik listelerinin zengin, ünlü ve güçlülerin bir Rolodex'i olduğunu söyledi: Michael Douglas ve Rush Limbaugh'dan Michael Bloomberg ve eski Başkan Yardımcısı Dan Quayle'a kadar. Huizenga'nın eski çalışanlarından üçüne göre Donald Trump bir keresinde üye olmak istemişti ancak Huizenga onu geri çevirmişti.





200'den fazla üyenin tamamı "fahri" idi ve aidat ödemediler; her şey Huizenga tarafından karşılandı. Eski medya kişiliği Matt Lauer biyografi yazarına "Cennetten küçük bir dilimdi, büyülü bir yerdi" dedi. “Kapılardan geçtiniz ve onun yarattığı bu masal diyarıydı.”





Thomas'ın üyelerden biri mi olduğu yoksa Huizenga'nın benzer ayrıcalıklara sahip sık sık misafiri mi olduğu belli değil. Milyarderin eski kişisel fotoğrafçısı ve kulüpteki iki eski golf profesyoneli, Thomas'ı yıllar içinde orada birçok kez gördüğünü hatırladı. Huizenga'nın helikopter pilotlarından biri adaleti mülkten aldığını söyledi.





Ve eski bir garson ve kapıcı olan beşinci çalışan, bir keresinde golf kıyafetleri giyen Thomas ve Huizenga'ya sahildeki devasa kulüp binasında tek başlarına yemek yerken servis yaptığını söyledi. "Bir Yüksek Mahkeme yargıcıyla tanıştınız mı?" Huizenga, siparişlerini almadan önce garsona sordu. "Ben Clarence Thomas."





Huizenga ailesinin 2010 yılında tadilattan geçmeden önce sattığı Floridalı'nın bugün 150.000 dolarlık bir başlangıç ücreti var .

Yargıtay Dairelerine Erişim İçin Ödeme Yapmak

Thomas, Huizenga ile ilk kez 1992'de Washington DC'deki resmi bir galada, ikisi de Horatio Alger Derneği'ne dahil olduklarında tanıştı. O yılın diğer ödül sahipleri arasında Henry Kissinger ve Maya Angelou da vardı.





Adını, yoksuldan zenginliğe folkloru popülerleştiren 19. yüzyıl romancısından alan kuruluş, her yıl milyonlarca üniversite bursu veriyor ve aynı zamanda ülkenin en zengin, kendi kendini yetiştirmiş iş adamlarından bazılarını gösterişli etkinlikler için bir araya getiriyor. (Gerçek hayatta Alger, Cape Cod'da erkek çocukları taciz etmekle inandırıcı bir şekilde suçlandıktan sonra cemaatinden istifa eden bir papazdı.)





Bir dernek sözcüsü yaptığı açıklamada, "30 yıldan fazla bir süre önce Yargıç Thomas'ı onurlandırmaktan gurur duyuyorduk" dedi ve "örgütümüze devam eden katılımından dolayı minnettar olmaya devam ediyoruz." Thomas'ın burs alanlara danışmanlık yapmak için sayısız saatler harcadığını söyledi.





Thomas organizasyon aracılığıyla Huizenga, Sokol, Novelly ve Bergeron ile tanışmış görünüyor. Thomas'ın 2000'li yıllarda Florida'ya yaptığı gezilerin birçoğunun dernekle bağlantılı olduğu görülüyor. Bu süre zarfında, Güney Florida'daki Horatio Alger burs törenlerinde Huizenga'ya katıldı; bu seyahat, adaletin yıllık mali başvurularının birçoğunda açıkladığı gibi.





Ancak hiçbir açıklamasında Huizenga'nın kimliğini belirtmedi. Dernek sözcüsü ProPublica'ya milyarderin bu etkinliklere ev sahipliği yaptığını ve "tüm masrafları karşıladığını" doğruladı.





Uzmanlar, kuralların federal yargıçların aldıkları hediyelerin kaynağını belirlemelerini gerektirdiği için Thomas'ın açıklamalarının en azından eksik ve yanıltıcı olacağı anlamına geldiğini söyledi. St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nde yasal etik otoritesi olan Kathleen Clark, "Kaynak, bunun bedelini ödeyen kişi veya kuruluş anlamına gelir" dedi.





Derneğe üye olmanın ayrıcalıkları vardı. Bir yönetim kurulu toplantısının parçası olarak, Thomas'lar bir keresinde Jamaika'ya cömert bir geziye çıkmışlardı; burada eski bir şeker plantasyonunun tepesinde lüks bir otele sahip olan zengin bir bağışçı tarafından ağırlanmışlardı. Johnny Cash sahne aldı.





Horatio Alger Derneği üyeliğinin kendisi, örgütün 2007'deki toplantı tutanaklarına göre en az 200.000 dolar değerinde; yeni bir üyeyi aday gösterenlerin o kişinin onuruna yükseltmekle sorumlu olduğu bir miktar. Dernek sözcüsü, Thomas göreve başladığında yeni üyeler için para toplama zorunluluğunun olmadığını söyledi.





Thomas muhtemelen o zamandan bu yana grubun bu rakamın kat kat fazlasını kazanmasına yardımcı oldu. Adalet, her yıl Yüksek Mahkemenin Büyük Salonunda üyelere yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yapar. Times daha önce olayın Horatio Alger Derneği'ne mahkemeye olağandışı erişim sağladığını bildirmişti.





ProPublica, grubun Yüksek Mahkeme etkinliğine katılmak için en az 1.500 ABD Doları (üye olmayanlar için 7.500 ABD Doları) tutarında bağış gerektirdiğini gösteren mali kayıtlar da dahil olmak üzere derneğin tarihi arşivlerinin kutularını inceledi. 2004 yılında ana törende bir masa için 100.000 dolar bağışlayanlar Yüksek Mahkeme'de 10 sandalye kazandılar.





Yargının davranış kurallarında - ki bu, Yüksek Mahkeme yargıçları için geçerli olmayan, ancak ona danıştıklarını söyleyen genel bir kılavuzdur - federal yargıçlara konumlarını dış kuruluşlara kaynak sağlamak için kullanmamalarını tavsiye eden açık bir dil var.





Ancak her iki tarafın yönetimlerinde görev yapan ve ProPublica'nın talebi üzerine derneğin mali kayıtlarını inceleyen eski bir hükümet etiği avukatı olan Virginia Canter, Thomas'ın yaptığının da bu olduğunu söyledi.





"Birinin hayır kurumuna bağış toplamak için Yüksek Mahkeme'yi kullanmak bana göre görevi kötüye kullanmaktır" dedi. Canter, örgütün iyi işler yapabileceğini kabul etti, ancak bunun konunun dışında olduğunu, çünkü varlıklı bağışçıların adliye duvarları içindeki bir adaleti ziyaret etmek için binlerce dolar ödeyememesi gerektiğini söyledi.





Canter, "Oynamak ücretli, değil mi?" diye ekledi.





Josh Kaplan ve Justin Elliott haberciliğe katkıda bulundu.

Unsplash'ta Ian Hutchinson'ın fotoğrafı