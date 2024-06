El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, y sus poderosos amigos multimillonarios

Esta historia fue publicada originalmente en ProPublica por Brett Murphy y Alex Mierjeski . Josh Kaplan y Justin Elliott contribuyeron con el reportaje.

Durante sus tres décadas en la Corte Suprema, Clarence Thomas ha disfrutado de un acceso constante a un estilo de vida que la mayoría de los estadounidenses sólo pueden imaginar.





Un grupo de titanes de la industria y ejecutivos ultrarricos lo han invitado a vacaciones remotas a bordo de sus yates, lo han alojado en suites premium en eventos deportivos y han enviado sus jets privados a buscarlo, incluido, en más de una ocasión, un 737 completo. Es una corriente de lujo que es a la vez más extensa y de un círculo más amplio de lo que se había entendido hasta ahora.





Como un reloj, las actividades de ocio de Thomas han sido respaldadas por benefactores que comparten la ideología que impulsa su jurisprudencia. Sus regalos incluyen:





Al menos 38 destinos vacacionales, incluido un viaje no informado anteriormente en un yate por las Bahamas; 26 vuelos en jet privado, más ocho adicionales en helicóptero; una docena de pases VIP para eventos deportivos profesionales y universitarios, generalmente colocados en el palco; dos estancias en resorts de lujo en Florida y Jamaica; y una invitación permanente a un club de golf súper exclusivo con vista a la costa atlántica.





Este relato del viaje de Thomas, revelado aquí por primera vez a partir de una serie de información que antes no estaba disponible, es el más completo hasta la fecha de la generosidad que regularmente le ha brindado a Thomas un estilo de vida mucho más allá de lo que sus ingresos podrían proporcionarle. Y es casi seguro que se trata de un recuento insuficiente.





Si bien es posible que algunas de las hospitalidades, como estadías en casas personales, no hayan requerido divulgación, Thomas parece haber violado la ley al no revelar vuelos, cruceros en yates y costosas entradas deportivas, según expertos en ética.





Quizás aún más significativo es que el patrón expone violaciones constantes de las normas judiciales, dijeron a ProPublica expertos, incluidos siete jueces federales actuales y anteriores designados por ambos partidos.





“En mi carrera no recuerdo haber visto jamás este grado de generosidad otorgado a nadie”, dijo Jeremy Fogel, un ex juez federal que sirvió durante años en el comité judicial que revisa las declaraciones financieras de los jueces. "Creo que no tiene precedentes".





Este año, ProPublica reveló la generosidad del multimillonario inmobiliario de Texas Harlan Crow hacia Thomas , incluidas vacaciones, vuelos en jet privado, obsequios, la compra de la casa de su madre en Georgia y pagos de matrícula . En un comunicado de abril, la justicia defendió su relación con Crow.





Los Cuervos “están entre nuestros amigos más queridos”, dijo Thomas. "Como somos amigos, los hemos acompañado en varios viajes familiares".





El New York Times sacó a la luz recientemente el trato VIP de empresarios adinerados que conoció a través de la Asociación Horatio Alger, una exclusiva organización sin fines de lucro. Entre ellos se encontraban David Sokol, ex alto ejecutivo de Berkshire Hathaway, y H. Wayne Huizenga, un multimillonario que convirtió a Blockbuster y Waste Management en gigantes nacionales.





(El Times señaló que Thomas da acceso al edificio de la Corte Suprema para los eventos de Horatio Alger; ProPublica confirmó que el acceso ha costado $1,500 o más en donaciones por persona).





Registros y entrevistas muestran que Thomas tenía otro benefactor, el barón petrolero Paul “Tony” Novelly, cuyas donaciones a la justicia no habían sido reportadas anteriormente. Los totales de ProPublica en este artículo incluyen viajes de Crow.





Cada uno de estos hombres (Novelly, Huizenga, Sokol y Crow) parece haber conocido a Thomas por primera vez después de su ascenso a la Corte Suprema. Con la excepción de Crow, sus nombres no aparecen en ninguna parte de las declaraciones financieras de Thomas, donde los jueces están obligados por ley a informar públicamente la mayoría de las donaciones.





El valor total de los viajes no revelados que le han hecho a Thomas desde 1991, año en que fue nombrado miembro de la Corte Suprema, es difícil de medir. Pero probablemente sean millones.





Huizenga envió su 737 personal para recoger a Thomas y llevarlo al sur de Florida al menos dos veces, según John Wener, ex asistente de vuelo y chef a bordo del avión. Si lo recogieran en DC, el viaje de ida y vuelta de cinco horas habría costado al menos 130.000 dólares cada vez que Thomas hubiera alquilado el avión él mismo, según estimaciones de las empresas de alquiler de aviones.





En febrero de 2016, Thomas voló en el jet privado de Crow desde Washington a New Haven, Connecticut, antes de regresar al avión solo tres horas después. ProPublica informó anteriormente sobre el vuelo, pero los registros recién obtenidos del Servicio de Alguaciles de EE. UU. revelan su propósito: Thomas se reunió con varios decanos de la Facultad de Derecho de Yale para un recorrido por la sala donde planeaban exhibir un retrato del juez.





(La fundación de Crow también le dio a la escuela $105,000, destinados al “Fondo para retratos del juez Thomas”, según muestran las declaraciones de impuestos).





Don Fox, ex asesor general de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos y alto funcionario de ética del poder ejecutivo, dijo: "Es simplemente el colmo de la hipocresía vestir la toga y vivir el estilo de vida de un multimillonario". Los contribuyentes, añadió, tienen derecho a esperar que los jueces de la Corte Suprema no vivan a costa de otros.





Fox, que trabajó bajo administraciones demócratas y republicanas, dijo que aconsejaba lo mismo a cada nuevo nombramiento político: tus amigos ricos son los que tenías antes de ser nombrado. “No pueden adquirir ninguno nuevo”, les dijo.





Thomas y Novelly no respondieron a una lista detallada de preguntas para esta historia. Huizenga murió en 2018 y su hijo, que es el presidente del holding familiar, tampoco respondió a múltiples solicitudes de comentarios.





En una declaración a ProPublica, Sokol dijo que ha sido amigo cercano de los Thomas durante 21 años y reconoció haber viajado con ellos y ocasionalmente hospedarlos. Defendió la justicia como recta y ética. "Nunca hemos discutido ningún asunto judicial pendiente", dijo Sokol.





“Nuestras conversaciones siempre han girado en torno a ayudar a los jóvenes, los deportes y los asuntos familiares”.





"En cuanto al uso de la aviación privada", añadió, "creo que, dadas las preocupaciones de seguridad, todos los jueces de la Corte Suprema deberían volar de forma privada o en aviones gubernamentales".





Los jueces han dicho que siguen las normas judiciales que les prohíben aceptar obsequios de un grupo de personas con tanta frecuencia que “una persona razonable creería que el cargo público se está utilizando para beneficio privado”.





Pero lo que realmente constituye un regalo según esas reglas es ambiguo y, en la práctica, los jueces tienen pocas restricciones sobre lo que pueden aceptar. Otros miembros del tribunal han aceptado viajes financiados por empresarios adinerados e invitaciones a dar conferencias en universidades.





Stephen Breyer aceptó un vuelo para una boda en Nantucket de un megadonante demócrata. Ruth Bader Ginsburg realizó una gira por Israel y Jordania pagada por un multimillonario israelí. Esos obsequios son públicos porque Breyer y Ginsburg los revelaron.





Thomas, sin embargo, aparentemente es un caso atípico extremo en cuanto al volumen y la frecuencia de todas las vacaciones no reveladas que ha recibido. Una vez se quejó de haber sacrificado su riqueza para sentarse en la corte, aunque describió la elección como una cuestión de conciencia.





“No vale la pena hacer el trabajo por lo que pagan”, dijo al colegio de abogados de Savannah, Georgia, en 2001, “pero vale la pena hacerlo por el principio”.





Para rastrear las relaciones y los viajes de Thomas, ProPublica examinó datos de vuelos, correos electrónicos de funcionarios del aeropuerto y de la universidad, registros de detalles de seguridad, presentaciones de tribunales fiscales, actas de reuniones y un tesoro de fotografías de álbumes personales, incluidas tarjetas que la esposa de Thomas, Ginni, envió a amigos.





Además, los periodistas entrevistaron a más de 100 testigos presenciales y otras fuentes: pilotos de aviones y helicópteros, asistentes de vuelo, trabajadores de aeropuertos, miembros de la tripulación de yates, guardias de seguridad, fotógrafos, camareras, proveedores de catering, chefs, conductores, guías de rafting y ejecutivos de alto nivel.





ProPublica no ha identificado ningún caso legal que Huizenga, Sokol o Novelly hayan tenido en la Corte Suprema durante sus relaciones documentadas con Thomas, aunque todos trabajan en industrias significativamente impactadas por las decisiones de la corte.





En una biografía de pequeña circulación entregada a los amigos y familiares de Huizenga, Thomas reconoció que él y Huizenga hablaron sobre algunas de las empresas del multimillonario, pero dijeron que su relación nunca fue transaccional. "No era ese tipo de amistad", le dijo al entrevistador.





El juez dijo que preferirían ir a un pequeño restaurante en un centro comercial o sentarse en el césped del multimillonario y beber té o refrescos dietéticos.





“Estamos en una sociedad donde todo es quid pro quo”, dijo Thomas, pero no con los Huizenga. "No hago nada por ellos y ellos no pueden hacer nada por mí".

“Cuatro parejas afortunadas”

El fin de semana del Día del Trabajo de 2019, Thomas abordó un avión privado en Washington, DC, para la primera etapa de una estancia en el Oeste. Las vacaciones habían tardado meses en prepararse y, gracias a Sokol, todo quedó solucionado. Ha recibido a los Thomas prácticamente todos los veranos durante una década.





La primera parada fueron las Grandes Llanuras. Fue el primer partido en casa en la Universidad de Nebraska-Lincoln, al que Ginni Thomas había asistido antes de ser transferido. A los Thomas se unieron allí otras parejas, incluido uno de los defensores más vocales de la justicia, Mark Paoletta, quien entonces trabajaba para el gobierno federal, y su esposa.





Sokol, un importante donante universitario que se graduó en el campus de Omaha, organizó la asistencia del grupo a los partidos de fútbol y voleibol con pases de acceso total. Clarence Thomas se reunió con el equipo de fútbol el día antes del partido.





El grupo salió del túnel antes del inicio. Durante el entretiempo, se quedaron al margen para ver actuar a la banda de música, y en un momento posaron para una fotografía en la zona de anotación: “Los Sokol llevaron a cuatro parejas afortunadas al primer partido de fútbol de la temporada en Nebraska”, escribió Ginni Thomas en un de los títulos de las tarjetas.

Sokol dirige una firma de capital privado y ahora también preside un holding que posee grandes corporaciones internacionales de transporte marítimo y servicios públicos de energía.





Renunció a Berkshire Hathaway en 2011 en medio de una investigación interna de la empresa que descubrió que había violado su política de uso de información privilegiada. (En ese momento, Sokol negó haber actuado mal y dijo que su renuncia no tenía relación con el episodio; nunca fue acusado).





Ese sábado, el grupo vio los partidos de fútbol y voleibol desde suites de lujo. El palco de fútbol, que normalmente cuesta 40.000 dólares al año, pertenecía a Tom Osborne, un ex congresista republicano que también fue el entrenador en jefe del equipo durante 25 años.





Recibir a los Thomas tuvo un efecto dominó. Un sacerdote local pidió una entrada para su madre de 87 años, pero el entrenador de voleibol tuvo que decirle que no había ninguna disponible. "Todas nuestras entradas fueron tomadas para Clarence Thomas y su grupo", escribió el entrenador.





Los Thomas han disfrutado de al menos siete juegos entre la Universidad de Nebraska y Lincoln, cinco organizados por Sokol, en los últimos años. El Times informó por primera vez sobre las apariciones de Thomas en algunos de ellos.





Thomas nunca ha informado ninguno de esos boletos en sus formularios financieros anuales. Las normas de divulgación del poder judicial exigen que se divulguen la mayoría de los obsequios por valor de más de 415 dólares. "Es tan obvio", dijo Richard Painter, ex abogado jefe de ética de la Casa Blanca durante el presidente George W. Bush.





"Hay que informar de todo". ProPublica identificó a más de 60 jueces federales que revelaron boletos para eventos deportivos entre 2003 y 2019. En 1999, Thomas reveló vuelos privados y alojamiento para las 500 Millas de Daytona, pero no ha informado sobre ningún otro evento deportivo antes o después.





En un comunicado, Osborne confirmó que Thomas había “visto un par de partidos de fútbol” en su suite que le había cedido la universidad. Dijo que paga "impuestos" por el uso de la suite, pero no respondió si Thomas le había reembolsado alguna vez. La Universidad de Nebraska-Lincoln no respondió a solicitudes de comentarios.









El domingo, la mañana después del partido de fútbol en Nebraska, Sokol voló con Thomas en un jet privado al Paintbrush Ranch de Sokol en las afueras de Jackson Hole, Wyoming. La propiedad, valorada en ocho cifras, se encuentra en las estribaciones de Shadow Mountain. Una personalidad de la radio local dijo sobre la finca: “Esta es la casa definitiva y tiene la vista más emblemática de los Tetons que he visto. Alguna vez."





Sokol también posee una mansión frente al mar en Fort Lauderdale, Florida, que actualmente vale 20,1 millones de dólares, donde también recibió a los Thomas, según fotografías de las visitas. La propiedad de 12,800 pies cuadrados incluye un cine en casa, un ascensor, una bodega y un muelle para yates.





(Además, Sokol y Thomas han compartido un opulento albergue mientras estaban de vacaciones en el complejo privado junto al lago de Crow, Camp Topridge, en los Adirondacks).









En Wyoming, los Thomas pescaron, hicieron rafting en el río Snake y se sentaron junto a una fogata con vista a la cordillera Teton con las otras parejas. En un momento, las Paoletta le dieron una serenata al juez con una canción que escribieron sobre él.





Al igual que Thomas, Paoletta no reveló el viaje en sus informes financieros anuales. En ese momento, Paoletta era asesora general y funcionaria de ética designada en la Oficina de Gestión y Presupuesto .





En un comunicado, Paoletta dijo que no estaba obligado a revelar el viaje porque había reembolsado a Sokol, pero no dijo cuánto ni proporcionó documentación de esos pagos. “Cumplí con todas las leyes y regulaciones de ética”, dijo Paoletta.





Los detalles de las vacaciones a Nebraska y Wyoming se obtuvieron de fotografías, correos electrónicos de planificación de viajes y publicaciones en redes sociales, así como de entrevistas con trabajadores del aeropuerto, residentes locales y otras personas familiarizadas con el viaje, incluidos guías de balsas.





Desde 1990, Sokol y su esposa han donado más de 1 millón de dólares a políticos y grupos republicanos, junto con cantidades menores a demócratas. En octubre pasado, en Nueva Orleans, Sokol hizo una referencia directa a un caso pendiente en la Corte Suprema mientras se dirigía a un grupo de ex becarios Horatio Alger. (Thomas no estuvo presente).





El discurso viró hacia un territorio que incomodó a muchos de los asistentes y dejó a otros consternados, según muestran los correos electrónicos y otros mensajes. Algunos sintieron que Sokol, que ha escrito extensamente sobre el excepcionalismo estadounidense y las virtudes de la libre empresa, minimizó la esclavitud y el racismo sistémico.





Luego criticó el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden, argumentando que Biden se había excedido en la autoridad del gobierno, según una grabación del discurso obtenida por ProPublica.





"La Corte Suprema va a revocarla", predijo Sokol, haciéndose eco de un comentario legal común.





Él estaba en lo correcto. Este verano, el tribunal anuló el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Biden. Thomas votó por mayoría.





Pesca de altura en el Caribe

Casi cada primavera, Novelly, un multimillonario que hizo su fortuna almacenando y transportando petróleo, lleva sus dos yates a una expedición de pesca a las islas Exuma de las Bahamas.





Las fotografías de los viajes muestran playas de porcelana, aguas cerúleas y mahi-mahi fresco. Amigos y familiares van y vienen durante días seguidos.





Tres de los ex trabajadores del yate de Novelly, incluido un capitán, dijeron a ProPublica que recuerdan que Thomas subió a bordo de los barcos varias veces en los últimos años. El chofer local de Novelly en las Bahamas dijo que su compañía una vez recogió a Thomas del jet privado del multimillonario y lo llevó al puerto deportivo donde atraca frecuentemente uno de los yates, Le Montrachet.





Le Montrachet, que lleva el nombre del vino francés de primera calidad, es un barco de lujo de 126 pies con un bar completo, múltiples áreas para comer, un piano de media cola, alojamiento para 10 invitados y un puñado de barcos de pesca más pequeños y motos acuáticas. Novelly cobra alrededor de 60.000 dólares a la semana a los extranjeros que quieran alquilarlo.





Otro huésped anterior en el yate de Novelly es “Alligator” Ron Bergeron, uno de los mayores promotores de terrenos y carreteras de Florida.





Alrededor de 2018, Novelly y Thomas fueron al rancho privado de Bergeron en el borde de los Everglades: una extensa finca cerrada con cipreses centenarios y un salón de estilo del siglo XIX. Describió a Novelly como un hombre al que le gusta compartir su éxito con los demás. "Es muy generoso con todos sus amigos", dijo Bergeron a ProPublica.





Bergeron dijo que sus conversaciones con Thomas en el rancho fueron estrictamente sobre obras de caridad y no sobre negocios. "Estás hablando de un gran hombre", dijo Bergeron, "que dedica su tiempo a marcar la diferencia para Estados Unidos".





Desde 1999, la familia y las empresas de Novelly han revelado públicamente al menos 500.000 dólares a causas conservadoras y candidatos republicanos en las elecciones federales. (Antes de eso, había dado a ambas partes).





Novelly, quien recientemente renunció a sus funciones de director ejecutivo, dirigió sus asuntos comerciales de manera agresiva y terminó en el lado equivocado del gobierno en al menos dos casos. Pasa gran parte de su tiempo entre St. Louis y Boca Ratón, Florida, donde tiene una finca palaciega de 23.000 pies cuadrados valorada en 22,2 millones de dólares.





En 2002, Novelly estableció su residencia y una sociedad holding en las Islas Vírgenes. Durante una audiencia con funcionarios locales, Novelly describió el acuerdo allí como un “quid pro quo”, lo que significa que el territorio estadounidense recibió un impulso a la economía local a cambio de ofrecer importantes exenciones fiscales.





Más tarde, el IRS lo llamaría un “plan abusivo de evasión fiscal” y persiguió a Novelly por millones en impuestos atrasados y multas. Novelly negó la caracterización y finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno por una cantidad negociada.





No hay evidencia de que su amistad con Thomas haya ayudado a Novelly en una de sus disputas más importantes. En 2005, el Departamento de Justicia demandó a la empresa de Novelly , Apex Oil, porque su predecesora había contribuido a una contaminación masiva de las aguas subterráneas debajo de una aldea de Illinois y luego Apex se negó a ayudar con la limpieza.





Apex argumentó que el derrame había ocurrido antes de que la empresa se declarara en quiebra años antes. Varios jueces fallaron en contra de Apex, que finalmente apeló ante la Corte Suprema en 2010. Los jueces se negaron a escuchar el caso y la compañía tuvo que pagar alrededor de 150 millones de dólares para ayudar a eliminar el petróleo del suelo.





No está claro cómo votó Thomas en el caso porque esos votos no suelen ser públicos. Las vacaciones que ProPublica identificó parecen haber ocurrido después de que se resolvió el caso.





En 2020, Apex Oil, Sokol y Crow ayudaron a financiar un documental que defendía a Thomas como respuesta a una película de HBO que criticaba a la justicia. Sokol calificó la película de HBO como un “cóctel Molotov en nuestros hogares” y un excelente ejemplo de la erosión del civismo en Estados Unidos.

La invitación “más codiciada” del mundo

El primer benefactor multimillonario de Thomas es probablemente H. Wayne Huizenga, que se cree que es la única persona en la historia de Estados Unidos que creó tres empresas separadas de Fortune 500. Uno de los tres fue AutoNation, que Huizenga fundó en 1996 antes de convertirlo en el mayor concesionario de automóviles del país.





Entre 1998 y 1999, el holding de Huizenga gastó 500.000 dólares presionando a las agencias federales que regulan la industria automotriz, según datos de OpenSecrets.





A lo largo de los años, la familia y las empresas Huizenga donaron millones a candidatos republicanos estatales y federales y una vez organizaron una recaudación de fondos para el Partido Republicano de Florida que ayudó a mantener al partido a flote durante meses.





Se sabía que el multimillonario solía prodigar obsequios y ventajas a quienes se encontraban en su órbita. Habitualmente llevaba a sus amigos a vacaciones opulentas. Pagaba generosamente a sus empleados y, en ocasiones, cubría sus facturas y gastos personales. Por capricho, Huizenga una vez entregó entradas para la ópera, que valían miles de dólares, a su proveedor de catering, Bob Leonardi.





“Llevé la vida de un multimillonario sin serlo”, dijo Leonardi.





Durante 20 años, Thomas también se benefició de la atención de Huizenga, aprovechándose de la flota de aviones del multimillonario y otros lujos. Huizenga llevó a Thomas a ver a los Miami Dolphins y Florida Panthers varias veces entre mediados de los 90 y mediados de los 2000, según entrevistas y fotografías. Huizenga era dueño de ambos equipos en ese momento.





Los ejecutivos veían a Thomas con frecuencia en la oficina de Huizenga. Richard Rochon, ex presidente de Huizenga Holdings, dijo que Thomas una vez siguió al multimillonario durante las reuniones. “Él sólo quiere ver lo que hago todos los días”, recuerda Rochon que dijo Huizenga.





En al menos dos ocasiones, Thomas asistió al cumpleaños de Huizenga y a las fiestas de Navidad, que el multimillonario celebró dentro de su hangar privado en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Van Poole, cabildero y ex presidente del Partido Republicano de Florida, recordó haber bajado en el ascensor del cercano hotel Hyatt Pier 66, que Huizenga también controlaba, cuando los Thomas intervinieron con un destacamento de seguridad.





El grupo discutió sobre deportes universitarios y luego viajaron juntos a la fiesta, dijo Poole.





Thomas ocasionalmente volaba en los helicópteros de Huizenga, a veces despegando desde el techo de la sede corporativa, y al menos en uno de sus aviones Gulfstream alrededor de Florida, según sus antiguos pilotos.





Pero los aviones más lujosos del multimillonario eran un par de aviones 737 que había adaptado como un salón, con sillones reclinables, sofás de dos plazas, mesas de comedor y de juego de caoba y comida gourmet.





Al menos dos veces a mediados de la década de 2000, Huizenga envió a uno de ellos a recoger a Thomas y llevarlo a Fort Lauderdale, dijo John Wener, la azafata a bordo.





Wener recordó haber conversado con el juez sobre su nominación a la Corte Suprema y las tumultuosas audiencias de confirmación en el Senado después de que la ex asistente de Thomas, Anita Hill, lo acusó de acoso sexual. “Él dijo: 'Imagínate una entrevista de trabajo y estás frente a 100 personas que te odian'”, recuerda Wener que comentó Thomas. “'¿Cómo fue esa entrevista?'”





A principios de la década de 2000, Huizenga le dio a Thomas algo que no tenía precio en ese momento: una invitación permanente a su exclusivo club de golf exclusivo para miembros, el Floridan. Diseñado por la leyenda del golf Gary Player, el campo estaba lleno de cabañas para los amigos de Huizenga, un puerto deportivo para yates para que atracaran y un helipuerto si querían volar.





Un amigo de la familia le dijo al biógrafo de la familia Huizenga que el floridano era “la invitación de golf privada más codiciada del mundo”.





Quienes trabajaron y jugaron allí dijeron que las listas de miembros eran un Rolodex de los ricos, famosos y poderosos: desde Michael Douglas y Rush Limbaugh hasta Michael Bloomberg y el ex vicepresidente Dan Quayle. Donald Trump pidió una vez ser miembro, pero Huizenga lo rechazó, según tres de los ex empleados de Huizenga.





Los más de 200 miembros eran “honorarios” y no pagaban cuotas; Huizenga cubría todo. "Era un pedacito de cielo, un lugar mágico", dijo al biógrafo el ex personalidad de los medios Matt Lauer. “Atravesaste las puertas y era esta tierra de cuento de hadas la que él había creado”.





No está claro si Thomas era miembro o invitado frecuente de Huizenga con privilegios similares. El ex fotógrafo personal del multimillonario y dos ex profesionales de golf del club recordaron haber visto a Thomas allí varias veces a lo largo de los años. Uno de los pilotos del helicóptero de Huizenga dijo que había recogido al juez en la propiedad.





Y una quinta empleada, ex camarera y conserjería, dijo que una vez sirvió a Thomas y Huizenga, que vestían ropa de golf, mientras cenaban solos en la enorme casa club frente al mar para almorzar. “¿Ha conocido a algún juez de la Corte Suprema?” Huizenga le preguntó a la camarera antes de tomar el pedido. "Este es Clarence Thomas."





Hoy, el Floridan, que la familia Huizenga vendió en 2010 antes de que fuera renovado, tiene una tarifa de iniciación de 150.000 dólares .

Pagar por el acceso a las Salas de la Corte Suprema

Thomas conoció a Huizenga en una gala formal en Washington, DC, en 1992, cuando ambos fueron incluidos en la Asociación Horatio Alger. Henry Kissinger y Maya Angelou estuvieron entre los otros homenajeados ese año.





La organización, que lleva el nombre del novelista del siglo XIX que popularizó el folklore de la pobreza a la riqueza, otorga millones en becas universitarias cada año y también reúne a algunos de los magnates empresariales más ricos del país para eventos opulentos. (En la vida real, Alger era un ministro en Cape Cod que renunció a su parroquia después de haber sido acusado de manera creíble de abusar sexualmente de niños).





"Estábamos orgullosos de honrar al juez Thomas hace más de 30 años", dijo un portavoz de la asociación en un comunicado, "y seguimos agradecidos por su continua participación en nuestra organización". Dijo que Thomas pasa innumerables horas asesorando a los beneficiarios de becas.





Thomas parece haber conocido a Huizenga, Sokol, Novelly y Bergeron a través de la organización. Varios de los viajes de Thomas a Florida en la década de 2000 parecen haber estado relacionados con la asociación. En ese período, se unió a Huizenga en las ceremonias de becas Horatio Alger en el sur de Florida, viaje que el juez reveló en varios de sus documentos financieros anuales.





Sin embargo, nunca identificó a Huizenga en ninguna de sus revelaciones. El portavoz de la asociación confirmó a ProPublica que el multimillonario organizó esos eventos “y cubrió todos los costos involucrados”.





Los expertos dijeron que eso significa que las revelaciones de Thomas serían, como mínimo, incompletas y engañosas porque las reglas requieren que los jueces federales identifiquen la fuente de los obsequios que reciben. "Fuente significa la persona o entidad que pagó por ella", dijo Kathleen Clark, autoridad en ética legal de la Universidad de Washington en St. Louis.





Pertenecer a la asociación ha tenido sus privilegios. Como parte de una reunión de la junta directiva, los Thomas hicieron una vez un lujoso viaje a Jamaica, donde fueron recibidos por un donante rico que era dueño de un hotel de lujo en lo alto de una antigua plantación de azúcar. Johnny Cash actuó.





La afiliación a la Asociación Horatio Alger en sí misma vale al menos 200.000 dólares, según las actas de la reunión de la organización en 2007, una suma que quienes nominan a un nuevo miembro son responsables de recaudar en honor de esa persona. El portavoz de la asociación dijo que no había ningún requisito para recaudar dinero para nuevos miembros cuando Thomas fue admitido.





Es probable que Thomas haya ayudado al grupo a ganar muchas veces esa cifra desde entonces. Cada año, el juez organiza un evento para los miembros dentro del Gran Salón de la Corte Suprema. El Times informó anteriormente que el evento brindó a la Asociación Horatio Alger un acceso inusual al tribunal.





ProPublica examinó cajas de los archivos históricos de la asociación, incluidos registros financieros que muestran que el grupo ha requerido donaciones de al menos $1,500 ($7,500 para los no miembros) para asistir al evento de la Corte Suprema. En 2004, quienes donaron 100.000 dólares para una mesa en la ceremonia principal obtuvieron 10 asientos dentro de la Corte Suprema.





En el código de conducta del poder judicial (que es una guía general que no se aplica a los jueces de la Corte Suprema, aunque dicen que la consultan) hay un lenguaje explícito que aconseja a los jueces federales que no utilicen su puesto para recaudar fondos para organizaciones externas.





Pero eso es lo que Thomas ha hecho, dijo Virginia Canter, ex abogada de ética gubernamental que trabajó en administraciones de ambos partidos y revisó los registros financieros de la asociación a pedido de ProPublica.





"Utilizar la Corte Suprema para recaudar fondos para la organización benéfica de alguien es, para mí, un abuso de poder", dijo. Canter reconoció que la organización puede hacer un buen trabajo, pero eso no viene al caso, dijo, porque se supone que los donantes ricos no pueden pagar miles de dólares para visitar a un juez dentro de los muros del tribunal.





"Jugar vale la pena", añadió Canter, "¿no es así?"





Josh Kaplan y Justin Elliott contribuyeron con el reportaje.

