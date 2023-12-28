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    Web 2.5 Belgeselini Tanıtıyoruz: İnternetin Geleceğine Yönelmekile@normbond
    743 okumalar

    Web 2.5 Belgeselini Tanıtıyoruz: İnternetin Geleceğine Yönelmek

    2023/12/28
    6m
    ile @normbond 743 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Web 2.5, HackerNoon'un internetin evrimini araştıran, bugüne kadarki yolculuğun artılarını ve eksilerini tartışan ve Web 3.0'ın dijital ortamda gerçekten devrim yaratıp yaratmayacağını tartışan yeni bir belgeselidir. Konuları eğlenceli ve eğitici bir şekilde tartışan HackerNoon ekibinin perde arkasına bir bakış sunuyor. Web 1.0'dan günümüze uzanan yolu ve Web 3.0 kapsamında internetin olası geleceğini ele alan belgesel, internetin toplumun aynası haline geldiğini ve aynayı değil toplumu düzeltmemiz gerektiğini öne sürüyor. Web 1.0, statik web olarak bilinen internetin ilk yinelemesiydi ve ardından kullanıcıların içerik oluşturmaya aktif olarak katılmaya başladığını gören Web 2.0 - sosyal web - geldi. Mevcut aşama, dağıtılmış ağlar üzerinde çalışan ve eşler arası ödemelere ve içerik oluşturmaya odaklanan blockchain teknolojisini içeren Web 3.0 veya güvenilmez web olarak biliniyor. Belgesel, mevcut modelde sorunlar olduğunu, içerik oluşturucuların reklam için ödeme yapmadıkları veya içeriklerini öne çıkarmadıkları sürece yerleşik hedef kitlelerine ulaşmak için daha fazla ödeme yapmaları gerektiğini öne sürüyor. Web 3'ün olup olmadığını sorguluyor.
    featured image - Web 2.5 Belgeselini Tanıtıyoruz: İnternetin Geleceğine Yönelmek
    tech-stories #web2.5-documentary #web3 #web2.5
    Norm Bond HackerNoon profile picture

    @normbond

    Norm Bond

    Digital Marketer | Consultant | Strategist | AI & ChatGPT, Business, Web3, Crypto, DeFi, Blockchain

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    Norm Bond HackerNoon profile picture
    by Norm Bond @normbond.Digital Marketer | Consultant | Strategist | AI & ChatGPT, Business, Web3, Crypto, DeFi, Blockchain
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