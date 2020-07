The Most Definitive React Hooks Cheat Sheet for 2020

With the introduction of React hooks since the 16.8 version, we have changed the way we write React application. Indeed, we can now leverage React features, such as state and side effects, within function components.

However, it is not always easy to remember what hooks to use and how.

That's why I've built this visual cheatsheet for you to master React Hooks. Actually, you will find more than just a basic single-page cheatsheet here. Indeed, I've included some real-world examples for each individual React hooks so that you can really understand how and where to use them.

Table of Contents

1. State Hook - useState

2. Effect Hook - useEffect

3. Ref Hook - useRef

4. Callback Hook - useCallback

5. Context Hook - useContext

6. Memoization Hook - useMemo

7. Reducer Hook - useReducer

8. Custom Hook

State Hook - useState

import React, { useState } from   'react' ;

- useState is a Hook that lets you add React state to function components.

- useState returns the current state and a function to update it.

- useState take as argument the initial state value.

const MyComponent = ( props ) => { const [showModal, setShowModal] = useState( false ); return ( < div > <button onClick={() => setShowModal(true)}>Show</button> { show && <Modal /> } </ div > ); };

- useState can be used for multiple state variables.

const MyComponent = ( props ) => { const [name, setName] = useState( "Greg" ); const [country, setCountry] = useState( "France" ); return < div > Hello! I'm {name}, from {country}. </ div > ; };

- useState can hold primitives, objects or arrays.

const [people, setPeople] = useState({ name : "Greg" , country : "France" });

- useState always replace the state variable when updating it instead of merging it.

- The update state function can accept a function. This function receives the previous state value, and returns an updated value.

const [people, setPeople] = useState({ name : "Greg" , country : "France" , age : 28 }); ... setPeople( prevState => { return { ...prevState, age : prevState.age + 1 }; });

Effect Hook - useEffect

import React, { useEffect } from   'react' ;

- useEffect is a Hook that lets you perform "side effects" in function components, such as data fetching, manual DOM manipulation, and so on...

- useEffect accepts a function as argument.

- useEffect runs after every render.

const MyComponent = ( { userId } ) => { const [user, setUser] = useState({}); useEffect( () => { fetch( `http://api.example.com/v1/users/ ${userId} ` ) .then( res => res.json()) .then( data => setUser(data)); }); return ( < ul > { friends.map(friend => <li key={friend.id}>{friend.name}</li> ) } </ ul > ); };

- useEffect accepts a second argument: the dependencies array. It tells React to run the effect function only if one of the dependencies as changed.

- You can pass an empty array ([]) to run it only once.

useEffect( () => { fetch( `http://api.example.com/v1/users/ ${userId} ` ) .then( res => res.json()) .then( data => setUser(data)); }, [userId]);

- useEffect lets you clean up any effect you have used by returning clean up function.

useEffect( () => { window .addEventListener( "mousedown" , eventhandler); return () => { window .removeEventListener( "mousedown" , eventhandler); }; }, []);

Ref Hook - useRef

import React, { useRef } from   'react' ;

- useRef lets you access DOM element.

const MyComponent = ( props ) => { const inputRef = useRef( null ); useEffect( () => { inputRef.current.focus(); }); return ( < form > <input ref={inputRef} type="text" /> </form> ); };

Callback Hook - useCallback

import React, { useCallback } from   'react' ;

- useCallback returns a memoized version of a callback.

- useCallback accepts as arguments a callback and a dependencies array.

- The callback only changes if one of the dependencies has changed.

const MyComponent = ( { eventhandler } ) => { ... const handleEventHandler = useCallback( event => { if ( typeof eventHandler === "function" ) { eventHandler(event); } }, [eventHandler] ); ...

Context Hook - useContext

import React, { useContext } from   'react' ;

- useContext lets you read the context and subscribe to its changes from a function component.

- The context still needs to be created by React.createContext and provided by a context Provider component.

- useContext accepts as argument the context itself created by React.createContext.

- It returns the current context value for that context.

const UserContext = React.createContext( null ); function App ( ) { const [userName, setUserName] = useState( "Greg" ); return ( < UserContext.Provider value = {{ name: userName }}> <Main /> </ UserContext.Provider > ); } const Main = (props) => ( <> <Header /> <UserInfo /> <Footer /> </> ); const UserInfo = (props) => { const user = useContext(UserContext); return <div>Hello, {user.name}!</div> ; };

Memoization Hook - useMemo

import React, { useMemo } from   'react' ;

- useMemo helps with performance optimization by returning a memoized value of an expensive computation.

- useMemo accepts as arguments a function and a dependencies array.

- useMemo will only recompute the memoized value if one of the dependencies has changed.

const MyComponent = ( { a, b } ) => { const memoizedValue = useMemo( () => expensiveComputation(a, b), [a, b]); ... };

Reducer Hook - useReducer

import React, { useReducer } from   'react' ;

- useReducer lets you use reducers to manage your application state. This is an alternative to the state hook, useState.

- useReducer accepts as argument a reducer of type (state, action) => newState. It returns the current state and a dispatch method.

const initialState = { isAuth : false , user : null }; function reducer ( state, action ) { switch (action.type) { case "login" : return { isAuth : true , user : action.user }; case "logout" : return { isAuth : false , user : null }; default : return state; } } function App ( ) { const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState); const handleLogin = () => dispatch({ type : 'login' , user : { ... } ); const handleLogout = () => dispatch({ type : 'logout' ); if (state.isAuth) { return ( <> <p>Welcome, {state.user.name}!</p> <button onClick={handleLogout}>Logout</button> </> ); } return <button onClick={handleLogin}>Login</button> ; }

Custom Hook

- You can create your own React hooks to extract component logic into reusable functions.

import { useEffect, useCallback } from "react" ; // Custom React Hook export default function useEventListener ( name, handler, element ) { const handleEventHandler = useCallback( event => { if ( typeof handler === "function" ) { handler(event); } }, [handler] ); useEffect( () => { // Check if the element supports the addEventListener method const checked = element && element.addEventListener; // Stop here if not supported if (!checked) return ; // Add event listener element.addEventListener(eventName, handleEventHandler); // Remove event listener on cleanup return () => { element.removeEventListener(name, handleEventHandler); }; }, [name, element, handleEventHandler] ); }

What's Next

There are so many concepts to learn in order to master React completely. However, thanks to this cheatsheet you will be ready to start writing your application with modern React.

