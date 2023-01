Uma escolha moral rígida

Em 27 de setembro de 1983, os programadores de computador que se conectaram ao grupo de notícias net.unix-wizards da Usenet encontraram uma mensagem incomum. Postada nas primeiras horas da manhã, 12h30 para ser exato, e assinada por [email protected] , o assunto da mensagem era conciso, mas chamativo. "Nova implementação do UNIX", dizia. Em vez de apresentar uma versão recém-lançada do Unix, no entanto, o parágrafo de abertura da mensagem emitiu um apelo às armas: A partir deste Dia de Ação de Graças, vou escrever um sistema de software compatível com Unix completo chamado GNU (para Gnu's Not Unix) e distribuí-lo. livre para todos que podem usá-lo.

Em 27 de setembro de 1983, programadores de computador que se conectaram ao grupo de notícias net.unix-wizards da Usenet encontraram uma mensagem incomum. Postada nas primeiras horas da manhã, 12h30 para ser exato, e assinada por [email protected] , a linha de assunto da mensagem era concisa, mas chamativa. "Nova implementação do UNIX", dizia. Em vez de apresentar uma versão recém-lançada do Unix, no entanto, o parágrafo de abertura da mensagem emitiu um apelo às armas: A partir deste Dia de Ação de Graças, vou escrever um sistema de software compatível com Unix completo chamado GNU (para Gnu's Not Unix) e distribuí-lo. livre para todos que podem usá-lo. Contribuições de tempo, dinheiro, programas e equipamentos são extremamente necessárias.1 Para um desenvolvedor Unix experiente, a mensagem era uma mistura de idealismo e arrogância. O autor não apenas prometeu reconstruir o já maduro sistema operacional Unix desde o início, mas também propôs melhorá-lo em alguns lugares. O novo sistema GNU, previu o autor, carregaria todos os componentes usuais - um editor de texto, um programa shell para executar aplicativos compatíveis com Unix, um compilador "e algumas outras coisas". Veja Richard Stallman, "Initial GNU Announcement" (setembro de 1983). http://www.gnu.ai.mit.edu/gnu/initial-announcement.html Ele também conteria muitos recursos atraentes que outros sistemas Unix ainda não ofereciam: uma interface gráfica do usuário baseada na linguagem de programação Lisp, um sistema de arquivos à prova de falhas e protocolos de rede construídos de acordo com o sistema de rede interna do MIT.

"O GNU será capaz de executar programas Unix, mas não será idêntico ao Unix", escreveu o autor. "Faremos todas as melhorias que forem convenientes, com base em nossa experiência com outros sistemas operacionais."

Antecipando uma resposta cética da parte de alguns leitores, o autor fez questão de acompanhar seu esboço do sistema operacional com um breve esboço biográfico intitulado "Quem sou eu?": Sou Richard Stallman, inventor do muito imitado editor original EMACS , agora no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT. Eu trabalhei extensivamente em compiladores, editores, depuradores, interpretadores de comandos, o sistema de compartilhamento de tempo incompatível e o sistema operacional Lisp Machine. Fui pioneiro no suporte de exibição independente de terminal em ITS. Além disso, implementei um sistema de arquivos à prova de falhas e dois sistemas de janelas para máquinas Lisp. Como quis o destino, o fantasioso Projeto GNU de Stallman perdeu sua data de lançamento no Dia de Ação de Graças. Em janeiro de 1984, no entanto, Stallman cumpriu sua promessa e mergulhou totalmente no mundo do desenvolvimento de software Unix. Para um arquiteto de software criado em ITS, era como projetar shoppings suburbanos em vez de palácios mouriscos. Mesmo assim, construir um sistema operacional semelhante ao Unix tinha suas vantagens ocultas. O ITS era poderoso, mas também possuía um calcanhar de Aquiles: os hackers do MIT o projetaram para tirar vantagem específica da linha PDP construída pela DEC. Quando os administradores do AI Lab decidiram eliminar gradualmente a poderosa máquina PDP-10 do laboratório no início dos anos 80, o sistema operacional que os hackers comparavam a uma cidade vibrante tornou-se uma cidade fantasma instantânea. O Unix, por outro lado, foi projetado para mobilidade e sobrevivência a longo prazo. Originalmente desenvolvido por cientistas juniores da AT&T, o programa escapou do radar da administração corporativa, encontrando um lar feliz no mundo sem dinheiro dos sistemas de computador acadêmicos. Com menos recursos do que seus irmãos do MIT, os desenvolvedores do Unix personalizaram o software para montar em uma variedade heterogênea de sistemas de hardware: tudo, desde o PDP-11 de 16 bits - uma máquina considerada adequada apenas para pequenas tarefas pela maioria dos hackers do AI Lab - até 32 -bit como o VAX 11/780. Em 1983, algumas empresas, principalmente a Sun Microsystems, chegaram ao ponto de desenvolver uma nova geração de microcomputadores, apelidados de "estações de trabalho", para aproveitar o sistema operacional cada vez mais onipresente.

Para facilitar esse processo, os desenvolvedores encarregados de projetar as variedades dominantes do Unix fizeram questão de manter uma camada extra de abstração entre o software e a máquina. Em vez de adaptar o sistema operacional para aproveitar os recursos de uma máquina específica - como os hackers do AI Lab fizeram com o ITS e o PDP-10 - os desenvolvedores do Unix preferiram uma abordagem mais genérica e pronta para uso. Concentrando-se mais nos padrões e especificações interligados que mantinham os muitos subcomponentes do sistema operacional juntos, em vez dos próprios componentes reais, eles criaram um sistema que poderia ser rapidamente modificado para se adequar aos gostos de qualquer máquina. Se um usuário discordasse de uma determinada parte, os padrões tornavam possível retirar um subcomponente individual e consertá-lo ou substituí-lo por algo melhor. Simplificando, o que faltava à abordagem Unix em termos de estilo ou estética, era mais do que compensado em termos de flexibilidade e economia, daí sua rápida adoção. 'Reilly & Associates, Inc., 1999): 38.

A decisão de Stallman de começar a desenvolver o sistema GNU foi desencadeada pelo fim do sistema ITS que os hackers do AI Lab cultivaram por tanto tempo. O fim do ITS foi um golpe traumático para Stallman. Logo após o episódio da impressora a laser da Xerox, ele ofereceu mais evidências de que a cultura hacker do AI Lab estava perdendo sua imunidade às práticas de negócios no mundo exterior.

Assim como o código de software que o compôs, as raízes do fim do ITS remontam a muito tempo. Os gastos com defesa, por muito tempo uma fonte importante para a pesquisa em ciência da computação, secaram durante os anos pós-Vietnã. Em uma busca desesperada por novos fundos, laboratórios e universidades recorreram ao setor privado. No caso do AI Lab, conquistar investidores privados foi uma venda fácil. Lar de alguns dos mais ambiciosos projetos de ciência da computação do pós-guerra, o laboratório tornou-se uma rápida incubadora de tecnologia. De fato, em 1980, a maior parte da equipe do laboratório, incluindo muitos hackers, dividia seu tempo entre o Instituto e projetos comerciais.

O que a princípio parecia um acordo ganha-ganha - os hackers começaram a trabalhar nos melhores projetos, dando ao laboratório uma primeira olhada em muitas das mais novas tecnologias de computador que estavam surgindo - logo se revelou uma pechincha faustiana. Quanto mais tempo os hackers dedicavam a projetos comerciais de ponta, menos tempo eles tinham para dedicar à manutenção geral da infraestrutura de software barroca do laboratório. Logo, as empresas começaram a contratar hackers na tentativa de monopolizar seu tempo e atenção. Com menos hackers para cuidar da loja, programas e máquinas demoravam mais para serem consertados. Pior ainda, diz Stallman, o laboratório começou a passar por uma "mudança demográfica". Os hackers que antes formavam uma minoria dentro do AI Lab estavam perdendo membros, enquanto "os professores e alunos que realmente não amavam o [PDP-10] eram tão numerosos quanto antes". Veja Richard Stallman (1986).

O ponto de ruptura veio em 1982. Esse foi o ano em que a administração do laboratório decidiu atualizar seu computador principal, o PDP-10. A Digital, empresa que fabricava o PDP-10, descontinuou a linha. Embora a empresa ainda oferecesse um mainframe de alta potência, apelidado de KL-10, a nova máquina exigia uma reescrita drástica ou "porta" do ITS se os hackers quisessem continuar executando o mesmo sistema operacional. Com medo de que o laboratório tivesse perdido sua massa crítica de talentos internos de programação, os membros do corpo docente do AI Lab pressionaram pelo Twenex, um sistema operacional comercial desenvolvido pela Digital. Em menor número, os hackers não tiveram escolha a não ser obedecer.

"Sem hackers para manter o sistema, [os membros do corpo docente] diziam: 'Vamos ter um desastre; precisamos de um software comercial'", recordaria Stallman alguns anos depois. “Eles disseram: 'Podemos esperar que a empresa o mantenha'. Isso provou que eles estavam totalmente errados, mas foi o que eles fizeram."

A princípio, os hackers viram o sistema Twenex como mais um símbolo autoritário implorando para ser subvertido. O próprio nome do sistema era um protesto. Oficialmente apelidado de TOPS-20 pela DEC, foi o sucessor do TOPS-10, um sistema operacional comercial DEC comercializado para o PDP-10. Bolt Beranek Newman desenvolveu uma versão melhorada, apelidada de Tenex, na qual o TOPS-20 se baseou. Múltiplas fontes: ver entrevista de Richard Stallman, e-mail de Gerald Sussman e Jargon File 3.0.0. http://www.clueless.com/jargon3.0.0/TWENEX.html Stallman, o hacker que cunhou o termo Twenex, diz que criou o nome como uma forma de evitar o uso do nome TOPS-20. "O sistema estava longe de ser o máximo, então não havia como chamá-lo assim", lembra Stallman. "Então, decidi inserir um 'w' no nome Tenex e chamá-lo de Twenex."

A máquina que operava o sistema Twenex/TOPS-20 tinha seu próprio apelido irônico: Oz. De acordo com a lenda de um hacker, a máquina ganhou esse apelido porque exigia uma máquina PDP-11 menor para alimentar seu terminal. Um hacker, ao ver a configuração do KL-10-PDP-11 pela primeira vez, comparou-o à bombástica introdução do mago na tela no Mágico de Oz. "Eu sou o grande e poderoso Oz", entoou o hacker. "Não preste atenção ao PDP-11 por trás desse console." Consulte http://www.as.cmu.edu/~geek/humor/See_Figure_1.txt

Se os hackers riram quando encontraram o KL-10 pela primeira vez, suas risadas morreram rapidamente quando encontraram o Twenex. Twenex não apenas ostentava segurança integrada, mas os engenheiros de software do sistema projetaram as ferramentas e aplicativos com o sistema de segurança em mente. O que antes era um jogo de gato e rato sobre senhas no caso do sistema de segurança do Laboratório de Ciência da Computação, agora se tornou uma batalha total sobre o gerenciamento do sistema. Os administradores do sistema argumentaram que, sem segurança, o sistema Oz era mais propenso a travamentos acidentais. Os hackers argumentaram que as falhas poderiam ser melhor evitadas revisando o código-fonte. Infelizmente, o número de hackers com tempo e inclinação para realizar esse tipo de revisão diminuiu a ponto de prevalecer o argumento do administrador do sistema.

Caçando senhas e travando deliberadamente o sistema para coletar evidências dos destroços resultantes, Stallman frustrou com sucesso a tentativa dos administradores do sistema de afirmar o controle. Depois de um "golpe de estado" frustrado, Stallman emitiu um alerta para toda a equipe de IA.

"Houve outra tentativa de tomar o poder", escreveu Stallman. "Até agora, as forças aristocráticas foram derrotadas." Para proteger sua identidade, Stallman assinou a mensagem "Radio Free OZ".

O disfarce era fino, na melhor das hipóteses. Em 1982, a aversão de Stallman a senhas e sigilo tornou-se tão conhecida que os usuários fora do AI Laboratory estavam usando sua conta como um trampolim para a ARPAnet, a rede de computadores financiada por pesquisas que serviria como base para a Internet de hoje. Um desses "turistas" durante o início dos anos 1980 foi Don Hopkins, um programador da Califórnia que aprendeu por meio de hackers que tudo o que um estranho precisava fazer para obter acesso ao alardeado sistema ITS do MIT era fazer login com as iniciais RMS e inserir as mesmas três -letra monograma quando o sistema solicitou uma senha.

"Sou eternamente grato pelo fato de o MIT permitir que eu e muitas outras pessoas usássemos seus computadores gratuitamente", diz Hopkins. "Significou muito para muitas pessoas."

Essa chamada política de "turismo", que foi abertamente tolerada pela administração do MIT durante os anos do ITS, consulte "Política de turismo do laboratório de IA do MIT". http://catalog.com/hopkins/text/tourist-policy.html caiu no esquecimento quando Oz se tornou o principal link do laboratório para a ARPAnet. A princípio, Stallman continuou sua política de repetir seu ID de login como uma senha para que usuários externos pudessem seguir seus passos. Com o tempo, no entanto, a fragilidade do Oz levou os administradores a barrar estranhos que, por puro acidente ou intenção maliciosa, pudessem derrubar o sistema. Quando esses mesmos administradores finalmente exigiram que Stallman parasse de publicar sua senha, Stallman, alegando ética pessoal, recusou-se a fazê-lo e parou de usar o sistema Oz completamente.3

"[Quando] as senhas apareceram pela primeira vez no MIT AI Lab, [decidi] seguir minha crença de que não deveria haver senhas", Stallman diria mais tarde. "Como não acredito que seja realmente desejável ter segurança em um computador, não devo estar disposto a ajudar a manter o regime de segurança."

A recusa de Stallman em se curvar diante do grande e poderoso Oz simbolizou a crescente tensão entre os hackers e o gerenciamento do AI Lab durante o início dos anos 80. Essa tensão empalideceu em comparação com o conflito que se alastrou dentro da própria comunidade hacker. Quando o KL-10 chegou, a comunidade hacker já havia se dividido em dois campos. A primeira girava em torno de uma empresa de software chamada Symbolics, Inc. A segunda girava em torno da principal rival da Symbolics, a Lisp Machines, Inc. (LMI). Ambas as empresas estavam em uma corrida para comercializar o Lisp Machine, um dispositivo construído para aproveitar ao máximo a linguagem de programação Lisp.

Criado pelo pioneiro da pesquisa de inteligência artificial John McCarthy, um pesquisador de inteligência artificial do MIT no final dos anos 1950, Lisp é uma linguagem elegante adequada para programas encarregados de triagem e processamento pesados. O nome da linguagem é uma versão abreviada de LISt Processing. Após a partida de McCarthy para o Laboratório de Inteligência Artificial de Stanford, os hackers do MIT refinaram a linguagem em um dialeto local chamado MACLISP. O "MAC" representava o Projeto MAC, o projeto de pesquisa financiado pela DARPA que deu origem ao AI Lab e ao Laboratory for Computer Science. Liderados pelo arqui-hacker do AI Lab, Richard Greenblatt, os programadores do AI Lab durante a década de 1970 construíram todo um sistema operacional baseado em Lisp, apelidado de sistema operacional Lisp Machine. Em 1980, o projeto Lisp Machine gerou dois spin-offs comerciais. A Symbolics era chefiada por Russell Noftsker, um ex-administrador do AI Lab, e a Lisp Machines, Inc., era chefiada por Greenblatt.

O software Lisp Machine foi construído por hackers, o que significa que era de propriedade do MIT, mas disponível para qualquer pessoa copiar conforme o costume do hacker. Esse sistema limitava a vantagem de marketing de qualquer empresa que esperasse licenciar o software do MIT e comercializá-lo como único. Para garantir uma vantagem e reforçar os aspectos do sistema operacional que os clientes podem considerar atraentes, as empresas recrutaram vários hackers do AI Lab e os colocaram para trabalhar em vários componentes do sistema operacional Lisp Machine fora dos auspícios do AI Lab.

O mais agressivo nessa estratégia foi o Symbolics. No final de 1980, a empresa contratou 14 funcionários do AI Lab como consultores em meio período para desenvolver sua versão do Lisp Machine. Além de Stallman, o resto se inscreveu para ajudar a LMI. Veja HP Newquist, The Brain Makers: Genius, Ego, and Greed in the Quest for Machines that Think (Sams Publishing, 1994): 172.

A princípio, Stallman aceitou a tentativa de ambas as empresas de comercializar a máquina Lisp, embora isso significasse mais trabalho para ele. Ambos licenciaram o código-fonte do Lisp Machine OS do MIT, e foi o trabalho de Stallman atualizar o próprio Lisp Machine do laboratório para acompanhar as inovações mais recentes. Embora a licença da Symbolics com o MIT tenha dado a Stallman o direito de revisar, mas não copiar, o código-fonte da Symbolics, Stallman diz que um "acordo de cavalheiros" entre a administração da Symbolics e o AI Lab tornou possível emprestar trechos atraentes da maneira tradicional dos hackers.

Em 16 de março de 1982, uma data de que Stallman se lembra bem porque era seu aniversário, os executivos da Symbolics decidiram encerrar esse acordo de cavalheiros. A mudança foi em grande parte estratégica. LMI, a principal competição no mercado Lisp Machine, estava usando essencialmente uma cópia do AI Lab Lisp Machine. Em vez de subsidiar o desenvolvimento de um rival de mercado, os executivos da Symbolics optaram por fazer valer a carta da licença. Se o AI Lab quisesse que seu sistema operacional permanecesse atualizado com o sistema operacional Symbolics, o laboratório teria que mudar para uma máquina Symbolics e cortar sua conexão com o LMI.

Como a pessoa responsável por manter a Lisp Machine do laboratório, Stallman ficou furioso. Vendo este anúncio como um "ultimato", ele retaliou desconectando o link de comunicação de micro-ondas da Symbolics com o laboratório. Ele então jurou nunca trabalhar em uma máquina Symbolics e jurou lealdade imediata ao LMI. "Na minha opinião, o AI Lab era um país neutro, como a Bélgica na Primeira Guerra Mundial", diz Stallman. "Se a Alemanha invadir a Bélgica, a Bélgica declara guerra à Alemanha e fica do lado da Grã-Bretanha e da França."

As circunstâncias da chamada "Guerra Simbólica" de 1982-1983 dependem fortemente da fonte que está contando. Quando os executivos da Symbolics perceberam que seus recursos mais recentes ainda apareciam na AI Lab Lisp Machine e, por extensão, na máquina LMI Lisp, eles instalaram um programa "espião" no terminal de computador de Stallman. Stallman diz que estava reescrevendo os recursos do zero, aproveitando a cláusula de revisão da licença, mas também se esforçando para tornar o código-fonte o mais diferente possível. Os executivos da Symbolics argumentaram o contrário e levaram seu caso à administração do MIT. De acordo com o livro de 1994, The Brain Makers: Genius, Ego, and Greed, and the Quest for Machines That Think, escrito por Harvey Newquist, o governo respondeu com um aviso a Stallman para "ficar longe" do projeto Lisp Machine.Ibid. : 196. De acordo com Stallman, os administradores do MIT apoiaram Stallman. "Nunca fui ameaçado", diz ele. "Eu fiz mudanças em minhas práticas, no entanto. Apenas para ser ultra seguro, não leio mais o código-fonte deles. Usei apenas a documentação e escrevi o código a partir dela."

Seja qual for o resultado, as brigas solidificaram a determinação de Stallman. Sem código-fonte para revisar, Stallman preencheu as lacunas de software de acordo com seu próprio gosto e recrutou membros do AI Lab para fornecer um fluxo contínuo de relatórios de bugs. Ele também garantiu que os programadores LMI tivessem acesso direto às mudanças. "Eu puniria a Symbolics nem que fosse a última coisa que eu fizesse", diz Stallman.

Tais declarações são reveladoras. Eles não apenas lançam luz sobre a natureza não pacifista de Stallman, mas também refletem o intenso nível de emoção desencadeado pelo conflito. De acordo com outra história relacionada a Newquist, Stallman ficou tão irado em um ponto que enviou um e-mail ameaçando "me envolver em dinamite e entrar nos escritórios da Symbolics". Newquist, que diz que esta anedota foi confirmada por vários executivos da Symbolics, escreve: "A mensagem causou uma breve agitação e especulação por parte dos funcionários da Symbolics, mas, no final das contas, ninguém levou a explosão de Stallman tão a sério." Embora Stallman negue qualquer memória do e-mail e ainda descreva sua existência como um "rumor perverso", ele reconhece que tais pensamentos entraram em sua cabeça. "Eu definitivamente tive fantasias de me matar e destruir o prédio deles no processo", diz Stallman. "Eu pensei que minha vida tinha acabado."

O nível de desespero deveu-se muito ao que Stallman viu como a "destruição" de sua "casa" - ou seja, o fim da subcultura de hackers coesa do AI Lab. Em uma entrevista posterior por e-mail com Levy, Stallman se comparou à figura histórica Ishi, o último membro sobrevivente do Yahi, uma tribo do Noroeste do Pacífico exterminada durante as guerras indígenas das décadas de 1860 e 1870. A analogia lança a sobrevivência de Stallman em termos épicos, quase míticos. Na realidade, no entanto, isso encobre a tensão entre Stallman e seus colegas hackers do AI Lab antes do cisma Symbolics-LMI. Em vez de ver o Symbolics como uma força exterminadora, muitos dos colegas de Stallman o viram como uma tentativa tardia de relevância. Ao comercializar a Lisp Machine, a empresa impulsionou os princípios de hackers de design de software orientado por engenheiros para fora dos limites da torre de marfim do AI Lab e para o mercado corporativo, onde os princípios de design orientados por gerentes dominavam. Em vez de ver Stallman como um obstáculo, muitos hackers o viam como um anacronismo preocupante.

Stallman não contesta essa visão alternativa dos eventos históricos. Na verdade, ele diz que foi mais um motivo para a hostilidade desencadeada pelo "ultimato" simbólico. Mesmo antes da Symbolics contratar a maior parte da equipe de hackers do AI Lab, Stallman diz que muitos dos hackers que mais tarde se juntaram à Symbolics o estavam evitando. "Eu não era mais convidado para ir a Chinatown", lembra Stallman. "O costume iniciado por Greenblatt era que, se você saísse para jantar, passaria ou enviaria uma mensagem perguntando a qualquer pessoa do laboratório se ela também queria ir. Por volta de 1980-1981, parei de receber convites. Eles não eram apenas não me convidando, mas uma pessoa mais tarde confessou que foi pressionado a mentir para mim para manter em segredo a saída deles para jantar sem mim."

Embora Stallman sentisse raiva dos hackers que orquestraram essa forma mesquinha de ostracismo, a controvérsia do Symbolics trouxe à tona um novo tipo de raiva, a raiva de uma pessoa prestes a perder sua casa. Quando a Symbolics parou de enviar suas alterações de código-fonte, Stallman respondeu escondendo-se em seus escritórios do MIT e reescrevendo cada novo recurso e ferramenta de software do zero. Por mais frustrante que tenha sido, garantiu que os futuros usuários do Lisp Machine tivessem acesso irrestrito aos mesmos recursos que os usuários da Symbolics.

Também garantiu o status lendário de Stallman na comunidade hacker. Já conhecido por seu trabalho com o Emacs, a capacidade de Stallman de combinar o resultado de toda uma equipe de programadores Symbolics - uma equipe que incluía mais do que alguns hackers lendários - ainda permanece como uma das maiores realizações humanas da Era da Informação, ou de qualquer idade para esse assunto. Apelidando-o de "hack mestre" e o próprio Stallman um "John Henry virtual do código de computador", o autor Steven Levy observa que muitos de seus rivais empregados pela Symbolics não tiveram escolha a não ser prestar respeito relutante a seu ex-camarada idealista. Levy cita Bill Gosper, um hacker que acabou trabalhando para a Symbolics no escritório da empresa em Palo Alto, expressando espanto com a produção de Stallman durante esse período: Posso ver algo que Stallman escreveu e posso decidir que era ruim (provavelmente não, mas alguém poderia me convencer de que era ruim), e eu ainda diria: "Mas espere um minuto - Stallman não tem ninguém com quem discutir a noite toda ali. Ele está trabalhando sozinho! É incrível que alguém possa fazer isso sozinho!" , Hackers (Penguin USA [brochura], 1984): 426. Para Stallman, os meses passados brincando com a Symbolics evocam uma mistura de orgulho e profunda tristeza. Como um liberal inveterado cujo pai serviu na Segunda Guerra Mundial, Stallman não é um pacifista. De muitas maneiras, a guerra do Symbolics ofereceu o rito de passagem para o qual Stallman vinha se inclinando desde que se juntou à equipe do AI Lab uma década antes. Ao mesmo tempo, no entanto, coincidiu com a destruição traumática da cultura hacker do AI Lab que alimentou Stallman desde a adolescência. Um dia, enquanto fazia uma pausa na escrita do código, Stallman passou por um momento traumático ao passar pela sala de equipamentos do laboratório. Lá, Stallman encontrou a estrutura pesada e não utilizada da máquina PDP-10. Assustado com as luzes adormecidas, luzes que antes piscavam ativamente um código silencioso indicando o status do programa interno, Stallman diz que o impacto emocional não foi diferente de encontrar o cadáver bem preservado de um membro querido da família.

"Comecei a chorar ali mesmo na sala de equipamentos", diz ele. "Ver a máquina ali, morta, sem ninguém para consertá-la, me fez perceber como minha comunidade havia sido completamente destruída."

Stallman teria poucas oportunidades de lamentar. A Lisp Machine, apesar de todo o furor que invocou e de todo o trabalho despendido para criá-la, era apenas um espetáculo à parte nas grandes batalhas no mercado de tecnologia. O ritmo implacável da miniaturização do computador estava trazendo microprocessadores mais novos e mais poderosos que logo incorporariam os recursos de hardware e software da máquina como uma metrópole moderna engolindo uma antiga vila no deserto.

No topo dessa onda de microprocessadores havia centenas de milhares de programas de software comercial, cada um protegido por uma colcha de retalhos de licenças de usuário e acordos de confidencialidade que tornavam impossível para os hackers revisar ou compartilhar o código-fonte. As licenças eram rudimentares e inadequadas, mas em 1983 haviam se tornado fortes o suficiente para satisfazer os tribunais e afugentar possíveis intrusos. O software, antes uma forma de enfeite que a maioria das empresas de hardware distribuía para tornar seus caros sistemas de computador mais saborosos, estava rapidamente se tornando o prato principal. Em sua fome crescente por novos jogos e recursos, os usuários estavam deixando de lado a demanda tradicional de revisar a receita após cada refeição.

Em nenhum lugar esse estado de coisas era mais evidente do que no reino dos sistemas de computadores pessoais. Empresas como a Apple Computer e a Commodore estavam criando novos milionários vendendo máquinas com sistemas operacionais integrados. Desconhecendo a cultura hacker e sua aversão por software somente binário, muitos desses usuários viram pouca necessidade de protestar quando essas empresas falharam em anexar os arquivos de código-fonte que os acompanhavam. Alguns adeptos anárquicos da ética hacker ajudaram a impulsionar essa ética nesse novo mercado, mas, na maioria das vezes, o mercado recompensou os programadores rápidos o suficiente para escrever novos programas e experientes o suficiente para protegê-los como obras legalmente protegidas.

Um dos mais notórios desses programadores foi Bill Gates, que abandonou Harvard dois anos mais novo que Stallman. Embora Stallman não soubesse na época, sete anos antes de enviar sua mensagem para o grupo de notícias net.unix-wizards, Gates, um empreendedor iniciante e sócio geral da empresa de software Micro-Soft, com sede em Albuquerque, mais tarde soletrado como Microsoft, enviou sua própria carta aberta à comunidade de desenvolvedores de software. Escrito em resposta aos usuários de PC que copiam os programas de software da Micro-Soft, a "Carta Aberta aos Hobbyists" de Gates criticou a noção de desenvolvimento de software comunal.

"Quem pode se dar ao luxo de fazer um trabalho profissional de graça?" perguntou Gates. "Que hobby pode colocar três homens-ano em programação, encontrando todos os bugs, documentando seu produto e distribuindo-o gratuitamente?" Veja Bill Gates, "An Open Letter to Hobbyists" (3 de fevereiro de 1976). Para ver uma cópia online desta carta, vá para

http://www.blinkenlights.com/classiccmp/gateswhine.html.



Embora poucos hackers no AI Lab tenham visto a missiva, a carta de Gates de 1976 representou a mudança de atitude em relação ao software, tanto entre as empresas de software comercial quanto entre os desenvolvedores de software comercial. Por que tratar o software como uma mercadoria de custo zero quando o mercado diz o contrário? À medida que a década de 1970 deu lugar à década de 1980, a venda de software tornou-se mais do que uma forma de recuperar custos; tornou-se uma declaração política. Numa época em que o governo Reagan estava correndo para desmantelar muitos dos regulamentos federais e programas de gastos que haviam sido construídos durante o meio século após a Grande Depressão, muitos programadores de software viam a ética hacker como anticompetitiva e, por extensão, não americano. Na melhor das hipóteses, foi um retrocesso às atitudes anticorporação do final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Como um banqueiro de Wall Street descobrindo uma velha camisa tingida escondida entre camisas de punho francês e ternos jaquetão, muitos programadores de computador trataram a ética do hacker como um lembrete embaraçoso de uma era idealista.

Para um homem que passou toda a década de 1960 como um embaraçoso retrocesso aos anos 1950, Stallman não se importava em viver fora de sintonia com seus colegas. Como um programador acostumado a trabalhar com as melhores máquinas e o melhor software, no entanto, Stallman enfrentou o que só poderia descrever como uma "escolha moral absoluta": superar sua objeção ética ao software "proprietário" - o termo Stallman e seus colegas os hackers costumavam descrever qualquer programa que continha direitos autorais privados ou licença de usuário final que restringia a cópia e modificação - ou dedicava sua vida à construção de um sistema alternativo e não proprietário de programas de software. Dada sua provação de meses recentes com a Symbolics, Stallman se sentiu mais confortável com a última opção. "Acho que poderia ter parado de trabalhar com computadores completamente", diz Stallman. "Eu não tinha habilidades especiais, mas tenho certeza de que poderia ter me tornado garçom. Não em um restaurante chique, provavelmente, mas poderia ter sido garçom em algum lugar."

Ser garçom - ou seja, abandonar totalmente a programação - significaria desistir completamente de uma atividade, a programação de computadores, que tanto lhe dava prazer. Olhando para trás em sua vida desde que se mudou para Cambridge, Stallman acha fácil identificar longos períodos em que a programação de software fornecia o único prazer. Em vez de desistir, Stallman decidiu resistir.

Ateu, Stallman rejeita noções como destino, dharma ou um chamado divino na vida. No entanto, ele sente que a decisão de evitar software proprietário e construir um sistema operacional para ajudar outros a fazer o mesmo foi natural. Afinal, foi a combinação pessoal de teimosia, visão e virtuosidade da codificação de Stallman que o levou a considerar uma bifurcação na estrada que a maioria dos outros não sabia que existia. Ao descrever a decisão em um capítulo do livro de 1999, Open Sources, Stallman cita o espírito encapsulado nas palavras do sábio judeu Hillel: Se eu não for por mim, quem será por mim? sou eu?Se não agora, quando?Veja Richard Stallman, Open Sources (O'Reilly & Associates, Inc., 1999): 56. Stallman acrescenta sua própria nota de rodapé a esta declaração, escrevendo, "Como ateu, eu não sigo qualquer líder religioso, mas às vezes descubro que admiro algo que um deles disse." Falando ao público, Stallman evita o caminho religioso e expressa a decisão em termos pragmáticos. "Eu me perguntei: o que eu, um desenvolvedor de sistema operacional, poderia fazer para melhorar a situação? Foi só depois de examinar a questão por um tempo que percebi que um desenvolvedor de sistema operacional era exatamente o que era necessário para resolver o problema. ."

Assim que chegou a essa decisão, diz Stallman, todo o resto "se encaixou". Abster-se-ia de usar programas de software que o obrigassem a comprometer suas crenças éticas, ao mesmo tempo em que dedicaria sua vida à criação de software que tornasse mais fácil para outros seguirem o mesmo caminho. Comprometendo-se a construir um sistema operacional de software livre "ou morrer tentando de velhice, é claro", brinca Stallman, ele se demitiu da equipe do MIT em janeiro de 1984 para construir o GNU.

A renúncia distanciou o trabalho de Stallman dos auspícios legais do MIT. Ainda assim, Stallman tinha amigos e aliados suficientes dentro do AI Lab para manter o acesso gratuito ao seu escritório no MIT. Ele também tinha a capacidade de garantir shows de consultoria externa para subscrever os estágios iniciais do Projeto GNU. Ao se demitir do MIT, no entanto, Stallman negou qualquer debate sobre conflito de interesses ou propriedade do software pelo Instituto. O homem cujo medo do isolamento social no início da idade adulta o levou cada vez mais fundo no AI Lab agora estava construindo um firewall legal entre ele e aquele ambiente.

Nos primeiros meses, Stallman também operou isolado da comunidade Unix. Embora seu anúncio ao grupo net.unix-wizards tenha atraído respostas simpáticas, poucos voluntários se juntaram à cruzada em seus estágios iniciais.

"A reação da comunidade foi praticamente uniforme", lembra Rich Morin, líder de um grupo de usuários do Unix na época. "As pessoas diziam: 'Ah, que ótima ideia. Mostre-nos seu código. Mostre-nos que pode ser feito'."

No verdadeiro estilo hacker, Stallman começou a procurar por programas e ferramentas existentes que pudessem ser convertidos em programas e ferramentas GNU. Um dos primeiros foi um compilador chamado VUCK, que converteu programas escritos na popular linguagem de programação C em código legível por máquina. Traduzido do holandês, a sigla do programa significa Free University Compiler Kit. Otimista, Stallman perguntou ao autor do programa se o programa era gratuito. Quando o autor o informou que as palavras "Free University" eram uma referência à Vrije Universiteit em Amsterdã, Stallman ficou desapontado.

"Ele respondeu ironicamente, afirmando que a universidade

era gratuito, mas o compilador não", lembra Stallman.

"Portanto, decidi que meu primeiro programa para o GNU

O projeto seria um compilador multilíngue e multiplataforma."



Eventualmente, Stallman encontrou um compilador de linguagem Pastel escrito por programadores no Lawrence Livermore National Lab. De acordo com o conhecimento de Stallman na época, o compilador era livre para copiar e modificar. Infelizmente, o programa tinha uma falha de design considerável: salvava cada programa na memória principal, ocupando um espaço precioso para outras atividades de software. Em sistemas de mainframe, essa falha de projeto era perdoável. Em sistemas Unix, era uma barreira incapacitante, já que as máquinas que rodavam Unix eram muito pequenas para lidar com os grandes arquivos gerados. Stallman fez um progresso substancial no início, construindo um front-end compatível com C para o compilador. No verão, entretanto, ele chegou à conclusão de que teria de construir um compilador totalmente novo do zero.

Em setembro de 1984, Stallman engavetou o desenvolvimento do compilador por um curto período e começou a procurar frutas mais baixas. Ele começou o desenvolvimento de uma versão GNU do Emacs, o programa que ele supervisionou por uma década. A decisão foi estratégica. Dentro da comunidade Unix, os dois programas editores nativos eram o vi, escrito pelo cofundador da Sun Microsystems, Bill Joy, e o ed, escrito pelo cientista do Bell Labs (e co-criador do Unix) Ken Thompson. Ambos eram úteis e populares, mas nenhum deles oferecia a natureza infinitamente expansível do Emacs. Ao reescrever o Emacs para o público do Unix, Stallman teve uma chance melhor de mostrar suas habilidades. Também é lógico que os usuários do Emacs possam estar mais sintonizados com a mentalidade de Stallman.

Olhando para trás, Stallman diz que não viu a decisão em termos estratégicos. "Eu queria um Emacs e tive uma boa oportunidade de desenvolver um."

Mais uma vez, a ideia de reinventar a roda incomodava a eficiente sensibilidade hacker de Stallman. Ao escrever uma versão Unix do Emacs, Stallman logo seguiu os passos do aluno de pós-graduação da Carnegie Mellon, James Gosling, autor de uma versão baseada em C chamada Gosling Emacs ou GOSMACS. A versão de Gosling do Emacs incluía um interpretador que explorava uma ramificação simplificada da linguagem Lisp chamada MOCKLISP. Determinado a construir o GNU Emacs sobre uma base Lisp semelhante, Stallman emprestou copiosamente as inovações de Gosling. Embora Gosling tenha colocado o GOSMACS sob direitos autorais e vendido os direitos para a UniPress, uma empresa privada de software, Stallman citou as garantias de um colega desenvolvedor que participou do primeiro interpretador MOCKLISP. De acordo com o desenvolvedor, Gosling, enquanto Ph.D. estudante da Carnegie Mellon, garantiu aos primeiros colaboradores que seu trabalho permaneceria acessível. Quando a UniPress soube do projeto de Stallman, no entanto, a empresa ameaçou impor os direitos autorais. Mais uma vez, Stallman enfrentou a perspectiva de construir do zero.

Durante a engenharia reversa do interpretador de Gosling, Stallman criaria um interpretador Lisp totalmente funcional, tornando discutível a necessidade do intérprete original de Gosling. No entanto, a noção de desenvolvedores vendendo direitos de software - na verdade, a própria noção de desenvolvedores tendo direitos de software para vender em primeiro lugar - irritou Stallman. Em um discurso de 1986 no Instituto Técnico Real Sueco, Stallman citou o incidente da UniPress como mais um exemplo dos perigos associados ao software proprietário.

"Às vezes penso que talvez uma das melhores coisas que eu poderia fazer na minha vida é encontrar uma pilha gigantesca de software proprietário que era um segredo comercial e começar a distribuir cópias em uma esquina para que não fosse um segredo comercial. mais", disse Stallman. "Talvez essa seja uma maneira muito mais eficiente de dar às pessoas um novo software livre do que realmente escrevê-lo; mas todo mundo é covarde demais até mesmo para aceitá-lo."

Apesar do estresse que gerou, a disputa sobre as inovações de Gosling ajudaria Stallman e o movimento do software livre a longo prazo. Isso forçaria Stallman a abordar as fraquezas da Emacs Commune e o sistema de confiança informal que permitiu o surgimento de ramificações problemáticas. Isso também forçaria Stallman a aprimorar os objetivos políticos do movimento do software livre. Após o lançamento do GNU Emacs em 1985, Stallman publicou "The GNU Manifesto", uma expansão do anúncio original postado em setembro de 1983. Stallman incluiu no documento uma longa seção dedicada aos muitos argumentos usados por programadores comerciais e acadêmicos para justificar a proliferação de programas de software proprietários. Um argumento, "Os programadores não merecem uma recompensa por sua criatividade", ganhou uma resposta encapsulando a raiva de Stallman sobre o recente episódio de Gosling Emacs:

“Se algo merece uma recompensa, é a contribuição social”, escreveu Stallman. "A criatividade pode ser uma contribuição social, mas apenas na medida em que [sic] a sociedade é livre para usar os resultados. Se os programadores merecem ser recompensados por criar programas inovadores, da mesma forma eles merecem ser punidos se restringirem o uso desses programas." Veja Richard Stallman, "The GNU Manifesto" (1985). http://www.gnu.org/manifesto.html

Com o lançamento do GNU Emacs, o Projeto GNU finalmente tinha código para mostrar. Também carregava os fardos de qualquer empresa baseada em software. À medida que mais e mais desenvolvedores Unix começaram a brincar com o software, dinheiro, presentes e pedidos de fitas começaram a chegar. Para abordar o lado comercial do Projeto GNU, Stallman convocou alguns de seus colegas e formou a Free Software Foundation (FSF ), uma organização sem fins lucrativos dedicada a acelerar o Projeto GNU em direção ao seu objetivo. Com Stallman como presidente e vários aliados hackers como membros do conselho, a FSF ajudou a fornecer uma face corporativa para o Projeto GNU.

Robert Chassell, um programador que trabalhava na Lisp Machines, Inc., tornou-se um dos cinco membros fundadores do conselho da Free Software Foundation após uma conversa durante um jantar com Stallman. Chassell também atuou como tesoureiro da organização, uma função que começou pequena, mas cresceu rapidamente.

"Acho que em 85 nossas despesas e receitas totais eram da ordem de US$ 23.000, mais ou menos", lembra Chassell. "Richard tinha seu escritório e pedimos espaço emprestado. Coloquei tudo, especialmente as fitas, embaixo da minha mesa. Só algum tempo depois a LMI nos emprestou um espaço onde poderíamos guardar fitas e coisas desse tipo."

Além de fornecer um rosto, a Free Software Foundation forneceu um centro de gravidade para outros programadores desencantados. O mercado Unix que parecia tão colegial mesmo na época do anúncio inicial do GNU de Stallman estava se tornando cada vez mais competitivo. Em uma tentativa de aumentar seu domínio sobre os clientes, as empresas começaram a fechar o acesso ao código-fonte do Unix, uma tendência que apenas acelerou o número de consultas sobre projetos de software GNU em andamento. Os magos do Unix que outrora consideravam Stallman um maluco barulhento agora começavam a vê-lo como um Cassandra de software.

"Muitas pessoas não percebem, até que isso aconteça com elas, como pode ser frustrante passar alguns anos trabalhando em um programa de software apenas para vê-lo retirado", diz Chassell, resumindo os sentimentos e opiniões dos correspondentes escrevendo para a FSF durante os primeiros anos. "Depois que isso acontece algumas vezes, você começa a dizer para si mesmo: 'Ei, espere um minuto'."

Para Chassell, a decisão de participar da Free Software Foundation se resumiu a seus próprios sentimentos pessoais de perda. Antes da LMI, Chassell trabalhava por conta própria, escrevendo um livro introdutório sobre Unix para a Cadmus, Inc., uma empresa de software da região de Cambridge. Quando Cadmus desistiu, levando consigo os direitos do livro, Chassell diz que tentou comprar os direitos de volta sem sucesso.

"Até onde eu sei, esse livro ainda está parado em alguma prateleira, inutilizável, impossível de copiar, apenas retirado do sistema", diz Chassell. "Foi uma introdução muito boa, se assim posso dizer. Teria levado talvez três ou quatro meses para converter [o livro] em uma introdução perfeitamente utilizável ao GNU/Linux hoje. Toda a experiência, além do que eu tenho em minha memória, foi perdida."

Forçado a ver seu trabalho afundar na lama enquanto seu antigo empregador lutava contra a falência, Chassell diz que sentiu um pouco da raiva que levou Stallman a ataques de apoplexia. "A principal clareza, para mim, foi a sensação de que, se você quer ter uma vida decente, não quer que partes dela sejam fechadas", diz Chassell. "Toda essa ideia de ter a liberdade de entrar e consertar alguma coisa e modificar, seja lá o que for, faz muita diferença. Faz pensar com alegria que depois de viver alguns anos que o que você fez vale a pena. Porque senão é levado e jogado fora ou abandonado ou, no mínimo, você não tem mais nenhuma relação com ele. É como perder um pouco da sua vida."

