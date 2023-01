Una elección moral severa

Free as in Freedom, de Sam Williams, forma parte de la serie de libros de HackerNoon. Puede saltar a cualquier capítulo de este libro aquí . UNA OPCIÓN MORAL RÍGIDA

El 27 de septiembre de 1983, los programadores de computadoras que iniciaron sesión en el grupo de noticias de Usenet net.unix-wizards encontraron un mensaje inusual. Publicado en las primeras horas de la mañana, a las 12:30 am para ser exactos, y firmado por [email protected], el asunto del mensaje era conciso pero llamativo. "Nueva implementación de UNIX", decía. Sin embargo, en lugar de presentar una versión recién lanzada de Unix, el párrafo inicial del mensaje emitía un llamado a las armas: A partir de este Día de Acción de Gracias voy a escribir un sistema de software completo compatible con Unix llamado GNU (por Gnu's Not Unix), y lo regalaré. gratis para todos los que puedan usarlo. Las contribuciones de tiempo, dinero, programas y equipo son muy necesarias.1 Para un desarrollador Unix experimentado, el mensaje era una mezcla de idealismo y arrogancia. El autor no solo se comprometió a reconstruir el sistema operativo Unix ya maduro desde cero, sino que también propuso mejorarlo en algunos lugares. El nuevo sistema GNU, predijo el autor, tendría todos los componentes usuales: un editor de texto, un programa shell para ejecutar aplicaciones compatibles con Unix, un compilador, "y algunas cosas más". Ver Richard Stallman, "Initial GNU Announcement" (septiembre de 1983). http://www.gnu.ai.mit.edu/gnu/initial-announcement.html También contendría muchas características atractivas que otros sistemas Unix aún no ofrecían: una interfaz gráfica de usuario basada en el lenguaje de programación Lisp, un sistema de archivos a prueba de fallas y protocolos de red creados de acuerdo con el sistema de red interno del MIT.

"GNU podrá ejecutar programas Unix, pero no será idéntico a Unix", escribió el autor. "Haremos todas las mejoras que sean convenientes, en base a nuestra experiencia con otros sistemas operativos".

Anticipándose a una respuesta escéptica por parte de algunos lectores, el autor se aseguró de seguir el esquema de su sistema operativo con un breve bosquejo biográfico titulado "¿Quién soy yo?": Soy Richard Stallman, inventor del muy imitado editor EMACS original. , ahora en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT. He trabajado extensamente en compiladores, editores, depuradores, intérpretes de comandos, el sistema de tiempo compartido incompatible y el sistema operativo Lisp Machine. Fui pionero en el soporte de visualización independiente de terminal en ITS. Además, he implementado un sistema de archivos a prueba de fallas y dos sistemas de ventanas para máquinas Lisp. Como el destino lo tendría, el fantástico Proyecto GNU de Stallman no cumplió con su fecha de lanzamiento del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, en enero de 1984, Stallman cumplió su promesa y se sumergió por completo en el mundo del desarrollo de software Unix. Para un arquitecto de software criado en ITS, era como diseñar centros comerciales suburbanos en lugar de palacios moriscos. Aun así, construir un sistema operativo similar a Unix tenía sus ventajas ocultas. ITS había sido poderoso, pero también poseía un talón de Aquiles: los piratas informáticos del MIT lo habían diseñado para aprovechar específicamente la línea PDP construida por DEC. Cuando los administradores de AI Lab eligieron eliminar gradualmente la poderosa máquina PDP-10 del laboratorio a principios de la década de 1980, el sistema operativo que los piratas informáticos alguna vez compararon con una ciudad vibrante se convirtió instantáneamente en un pueblo fantasma. Unix, por otro lado, fue diseñado para la movilidad y la supervivencia a largo plazo. Desarrollado originalmente por científicos jóvenes de AT&T, el programa se había escapado del radar de la administración corporativa, encontrando un hogar feliz en el mundo de los sistemas informáticos académicos con problemas de liquidez. Con menos recursos que sus hermanos del MIT, los desarrolladores de Unix habían personalizado el software para que se montara sobre una variada variedad de sistemas de hardware: todo, desde el PDP-11 de 16 bits, una máquina que la mayoría de los piratas informáticos de AI Lab consideraban apta solo para pequeñas tareas, hasta 32 -bit mainframes como el VAX 11/780. En 1983, algunas empresas, sobre todo Sun Microsystems, llegaron incluso a desarrollar una nueva generación de microcomputadoras, denominadas "estaciones de trabajo", para aprovechar el sistema operativo cada vez más omnipresente.

Para facilitar este proceso, los desarrolladores a cargo de diseñar las cepas dominantes de Unix se aseguraron de mantener una capa extra de abstracción entre el software y la máquina. En lugar de adaptar el sistema operativo para aprovechar los recursos de una máquina específica, como habían hecho los piratas informáticos de AI Lab con ITS y PDP-10, los desarrolladores de Unix favorecieron un enfoque más genérico y listo para usar. Centrándose más en los estándares y especificaciones entrelazados que mantenían juntos los muchos subcomponentes del sistema operativo, en lugar de los componentes reales, crearon un sistema que podía modificarse rápidamente para adaptarse a los gustos de cualquier máquina. Si un usuario cuestionaba una determinada parte, los estándares hacían posible sacar un subcomponente individual y repararlo o reemplazarlo con algo mejor. En pocas palabras, lo que le faltaba al enfoque de Unix en términos de estilo o estética, lo compensó con creces en términos de flexibilidad y economía, de ahí su rápida adopción. Véase Marshall Kirk McKusick, "Twenty Years of Berkeley Unix", Open Sources (O 'Reilly & Associates, Inc., 1999): 38.

La decisión de Stallman de comenzar a desarrollar el sistema GNU fue provocada por el final del sistema ITS que los piratas informáticos de AI Lab habían alimentado durante tanto tiempo. La desaparición de ITS había sido un golpe traumático para Stallman. Inmediatamente después del episodio de la impresora láser Xerox, ofreció más evidencia de que la cultura hacker de AI Lab estaba perdiendo su inmunidad a las prácticas comerciales en el mundo exterior.

Al igual que el código de software que lo compuso, las raíces de la desaparición de ITS se remontan mucho tiempo atrás. El gasto en defensa, durante mucho tiempo una fuente importante para la investigación informática, se había secado durante los años posteriores a Vietnam. En una búsqueda desesperada de nuevos fondos, laboratorios y universidades recurrieron al sector privado. En el caso de AI Lab, ganarse a los inversores privados fue una venta fácil. Hogar de algunos de los proyectos informáticos más ambiciosos de la era de la posguerra, el laboratorio se convirtió rápidamente en una incubadora de tecnología. De hecho, en 1980, la mayor parte del personal del laboratorio, incluidos muchos piratas informáticos, dividía su tiempo entre el Instituto y los proyectos comerciales.

Lo que al principio parecía un trato en el que todos ganaban (los piratas informáticos se pusieron a trabajar en los mejores proyectos y le dieron al laboratorio un primer vistazo a muchas de las tecnologías informáticas más nuevas que estaban surgiendo), pronto se reveló como una ganga faustiana. Cuanto más tiempo dedicaban los hackers a proyectos comerciales de vanguardia, menos tiempo tenían que dedicar al mantenimiento general de la infraestructura de software barroca del laboratorio. Pronto, las empresas comenzaron a contratar hackers directamente en un intento de monopolizar su tiempo y atención. Con menos piratas informáticos en la tienda, los programas y las máquinas tardaron más en repararse. Peor aún, dice Stallman, el laboratorio comenzó a sufrir un "cambio demográfico". Los piratas informáticos que alguna vez formaron una minoría vocal dentro del AI Lab estaban perdiendo miembros mientras que "los profesores y los estudiantes que realmente no amaban el [PDP-10] eran tan numerosos como antes". Véase Richard Stallman (1986).

El punto de ruptura llegó en 1982. Ese fue el año en que la administración del laboratorio decidió actualizar su computadora principal, la PDP-10. Digital, la corporación que fabricó el PDP-10, había descontinuado la línea. Aunque la compañía aún ofrecía un mainframe de alta potencia, denominado KL-10, la nueva máquina requería una reescritura drástica o "portación" de ITS si los piratas informáticos querían continuar ejecutando el mismo sistema operativo. Temerosos de que el laboratorio hubiera perdido su masa crítica de talento de programación interno, los miembros de la facultad de AI Lab presionaron por Twenex, un sistema operativo comercial desarrollado por Digital. Superados en número, los piratas informáticos no tuvieron más remedio que cumplir.

"Sin piratas informáticos para mantener el sistema, [los miembros de la facultad] dijeron: 'Vamos a tener un desastre; debemos tener software comercial'", recordaría Stallman unos años después. “Dijeron: 'Podemos esperar que la compañía lo mantenga'. Demostró que estaban completamente equivocados, pero eso es lo que hicieron".

Al principio, los piratas informáticos vieron el sistema Twenex como otro símbolo autoritario que pedía ser subvertido. El propio nombre del sistema era una protesta. Oficialmente denominado TOPS-20 por DEC, fue el sucesor de TOPS-10, un sistema operativo comercial que DEC comercializó para el PDP-10. Bolt Beranek Newman había desarrollado una versión mejorada, denominada Tenex, en la que se basó TOPS-20. Múltiples fuentes: consulte la entrevista de Richard Stallman, el correo electrónico de Gerald Sussman y Jargon File 3.0.0. http://www.clueless.com/jargon3.0.0/TWENEX.html Stallman, el hacker que acuñó el término Twenex, dice que se le ocurrió el nombre como una forma de evitar el uso del nombre TOPS-20. "El sistema estaba lejos de ser el mejor, así que no iba a llamarlo así", recuerda Stallman. "Así que decidí insertar una 'w' en el nombre de Tenex y llamarlo Twenex".

La máquina que ejecutaba el sistema Twenex/TOPS-20 tenía su propio apodo burlón: Oz. Según una leyenda de los piratas informáticos, la máquina obtuvo su apodo porque requería una máquina PDP-11 más pequeña para alimentar su terminal. Un hacker, al ver la configuración del KL-10-PDP-11 por primera vez, la comparó con la grandilocuente presentación en pantalla del mago en el Mago de Oz. "Soy el gran y poderoso Oz", entonó el hacker. "No prestes atención al PDP-11 detrás de esa consola". Ver http://www.as.cmu.edu/~geek/humor/See_Figure_1.txt

Si los piratas informáticos se rieron cuando se encontraron por primera vez con el KL-10, su risa murió rápidamente cuando se encontraron con Twenex. Twenex no solo contaba con seguridad integrada, sino que los ingenieros de software del sistema habían diseñado las herramientas y aplicaciones teniendo en cuenta el sistema de seguridad. Lo que una vez había sido un juego del gato y el ratón sobre las contraseñas en el caso del sistema de seguridad del Laboratorio de Ciencias de la Computación, ahora se convirtió en una batalla total por la administración del sistema. Los administradores del sistema argumentaron que sin seguridad, el sistema Oz era más propenso a fallas accidentales. Los piratas informáticos argumentaron que los bloqueos podrían prevenirse mejor revisando el código fuente. Desafortunadamente, la cantidad de piratas informáticos con el tiempo y la inclinación para realizar este tipo de revisión se había reducido hasta el punto de que prevaleció el argumento del administrador del sistema.

Guardando contraseñas y bloqueando deliberadamente el sistema para obtener pruebas de los restos resultantes, Stallman frustró con éxito el intento de los administradores del sistema de afirmar el control. Después de un "golpe de estado" frustrado, Stallman emitió una alerta a todo el personal de AI.

"Ha habido otro intento de tomar el poder", escribió Stallman. "Hasta ahora, las fuerzas aristocráticas han sido derrotadas". Para proteger su identidad, Stallman firmó el mensaje "Radio Free OZ".

El disfraz era delgado en el mejor de los casos. Para 1982, la aversión de Stallman a las contraseñas y el secreto se había vuelto tan conocida que los usuarios fuera del Laboratorio de IA estaban usando su cuenta como un trampolín hacia ARPAnet, la red informática financiada por la investigación que serviría como base para la Internet actual. Uno de esos "turistas" a principios de la década de 1980 fue Don Hopkins, un programador de California que aprendió a través de la piratería informática que todo lo que un extraño tenía que hacer para obtener acceso al cacareado sistema ITS del MIT era iniciar sesión con las iniciales RMS e ingresar los mismos tres -letra monograma cuando el sistema solicita una contraseña.

"Estoy eternamente agradecido de que el MIT nos permitiera a mí ya muchas otras personas usar sus computadoras de forma gratuita", dice Hopkins. "Significó mucho para muchas personas".

Esta llamada política "turística", que había sido tolerada abiertamente por la gerencia del MIT durante los años de ITS, consulte "Política turística del laboratorio de inteligencia artificial del MIT". http://catalog.com/hopkins/text/tourist-policy.html quedó en el camino cuando Oz se convirtió en el vínculo principal del laboratorio con ARPAnet. Al principio, Stallman continuó con su política de repetir su ID de inicio de sesión como contraseña para que los usuarios externos pudieran seguir sus pasos. Sin embargo, con el tiempo, la fragilidad de Oz hizo que los administradores prohibieran la entrada a personas ajenas que, por pura casualidad o con malas intenciones, pudieran derribar el sistema. Cuando esos mismos administradores finalmente exigieron que Stallman dejara de publicar su contraseña, Stallman, citando ética personal, se negó a hacerlo y dejó de usar el sistema Oz por completo.3

"[Cuando] las contraseñas aparecieron por primera vez en el MIT AI Lab, [decidí] seguir mi creencia de que no debería haber contraseñas", diría Stallman más tarde. "Debido a que no creo que sea realmente deseable tener seguridad en una computadora, no debería estar dispuesto a ayudar a mantener el régimen de seguridad".

La negativa de Stallman a inclinarse ante el gran y poderoso Oz simbolizó la creciente tensión entre los piratas informáticos y la dirección del laboratorio de IA a principios de la década de 1980. Esta tensión palideció en comparación con el conflicto que se desató dentro de la propia comunidad hacker. Cuando llegó el KL-10, la comunidad de hackers ya se había dividido en dos bandos. El primero se centró en una empresa de software llamada Symbolics, Inc. El segundo se centró en el principal rival de Symbolics, Lisp Machines, Inc. (LMI). Ambas empresas estaban en una carrera para comercializar Lisp Machine, un dispositivo creado para aprovechar al máximo el lenguaje de programación Lisp.

Creado por el pionero de la investigación de inteligencia artificial John McCarthy, un investigador de inteligencia artificial del MIT a fines de la década de 1950, Lisp es un lenguaje elegante muy adecuado para programas encargados de clasificación y procesamiento pesados. El nombre del idioma es una versión abreviada de LISt Processing. Luego de la partida de McCarthy al Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, los piratas informáticos del MIT refinaron el idioma en un dialecto local denominado MACLISP. El "MAC" significa Proyecto MAC, el proyecto de investigación financiado por DARPA que dio origen al Laboratorio de IA y al Laboratorio de Ciencias de la Computación. Dirigidos por el archi-hacker de AI Lab, Richard Greenblatt, los programadores de AI Lab durante la década de 1970 construyeron un sistema operativo completo basado en Lisp, denominado sistema operativo Lisp Machine. En 1980, el proyecto Lisp Machine había generado dos derivados comerciales. Symbolics estaba dirigido por Russell Noftsker, un exadministrador de AI Lab, y Lisp Machines, Inc., estaba dirigido por Greenblatt.

El software Lisp Machine fue construido por piratas informáticos, lo que significa que era propiedad del MIT pero estaba disponible para que cualquiera lo copiara según las costumbres de los piratas informáticos. Tal sistema limitaba la ventaja de marketing de cualquier empresa que esperara licenciar el software del MIT y comercializarlo como único. Para asegurar una ventaja y reforzar los aspectos del sistema operativo que los clientes podrían considerar atractivos, las empresas reclutaron a varios piratas informáticos de AI Lab y los pusieron a trabajar en varios componentes del sistema operativo Lisp Machine fuera de los auspicios de AI Lab.

El más agresivo en esta estrategia fue Symbolics. A fines de 1980, la compañía había contratado a 14 empleados de AI Lab como consultores a tiempo parcial para desarrollar su versión de Lisp Machine. Aparte de Stallman, el resto firmó para ayudar a LMI. Ver HP Newquist, The Brain Makers: Genius, Ego, and Greed in the Quest for Machines that Think (Sams Publishing, 1994): 172.

Al principio, Stallman aceptó el intento de ambas empresas de comercializar la máquina Lisp, aunque significaba más trabajo para él. Ambos obtuvieron la licencia del código fuente del sistema operativo Lisp Machine del MIT, y el trabajo de Stallman fue actualizar el propio Lisp Machine del laboratorio para mantener el ritmo de las últimas innovaciones. Aunque la licencia de Symbolics con el MIT le dio a Stallman el derecho de revisar, pero no copiar, el código fuente de Symbolics, Stallman dice que un "acuerdo de caballeros" entre la administración de Symbolics y AI Lab hizo posible tomar prestados fragmentos atractivos al estilo tradicional de los piratas informáticos.

El 16 de marzo de 1982, una fecha que Stallman recuerda bien porque era su cumpleaños, los ejecutivos de Symbolics decidieron poner fin a este pacto de caballeros. El movimiento fue en gran parte estratégico. LMI, la principal competencia en el mercado de Lisp Machine, utilizaba esencialmente una copia de AI Lab Lisp Machine. En lugar de subsidiar el desarrollo de un rival en el mercado, los ejecutivos de Symbolics optaron por hacer cumplir la letra de la licencia. Si el laboratorio de IA quería que su sistema operativo se mantuviera actualizado con el sistema operativo de Symbolics, el laboratorio tendría que cambiar a una máquina de Symbolics y cortar su conexión con LMI.

Como la persona responsable de mantener la Máquina Lisp del laboratorio, Stallman estaba indignado. Al ver este anuncio como un "ultimátum", tomó represalias desconectando el enlace de comunicaciones de microondas de Symbolics con el laboratorio. Luego juró nunca trabajar en una máquina de Symbolics y prometió su lealtad inmediata a LMI. "Desde mi punto de vista, AI Lab era un país neutral, como Bélgica en la Primera Guerra Mundial", dice Stallman. "Si Alemania invade Bélgica, Bélgica declara la guerra a Alemania y se pone del lado de Gran Bretaña y Francia".

Las circunstancias de la llamada "Guerra simbólica" de 1982-1983 dependen en gran medida de la fuente que las cuenta. Cuando los ejecutivos de Symbolics notaron que sus últimas características aún aparecían en AI Lab Lisp Machine y, por extensión, en la máquina LMI Lisp, instalaron un programa "espía" en la terminal de la computadora de Stallman. Stallman dice que estaba reescribiendo las funciones desde cero, aprovechando la cláusula de revisión de la licencia pero también esforzándose por hacer que el código fuente fuera lo más diferente posible. Los ejecutivos de Symbolics argumentaron lo contrario y llevaron su caso a la administración del MIT. Según el libro de 1994, The Brain Makers: Genius, Ego, and Greed, and the Quest for Machines That Think, escrito por Harvey Newquist, la administración respondió con una advertencia a Stallman para que "se mantuviera alejado" del proyecto Lisp Machine. Ibid. : 196. Según Stallman, los administradores del MIT respaldaron a Stallman. "Nunca me amenazaron", dice. "Sin embargo, hice cambios en mis prácticas. Solo para estar ultra seguro, ya no leí su código fuente. Solo usé la documentación y escribí el código a partir de eso".

Cualquiera que sea el resultado, las disputas solidificaron la determinación de Stallman. Sin código fuente para revisar, Stallman llenó los vacíos del software según sus propios gustos y reclutó a miembros del laboratorio de IA para proporcionar un flujo continuo de informes de errores. También se aseguró de que los programadores de LMI tuvieran acceso directo a los cambios. "Iba a castigar a Symbolics aunque fuera lo último que hiciera", dice Stallman.

Tales declaraciones son reveladoras. No solo arrojan luz sobre la naturaleza no pacifista de Stallman, sino que también reflejan el intenso nivel de emoción desencadenado por el conflicto. Según otra historia relacionada con Newquist, Stallman se enojó tanto que envió un correo electrónico amenazando con "envolverme en dinamita y entrar a las oficinas de Symbolics". Ibíd. Newquist, quien dice que esta anécdota fue confirmada por varios ejecutivos de Symbolics, escribe: "El mensaje provocó una breve oleada de entusiasmo y especulación por parte de los empleados de Symbolics, pero al final, nadie se tomó tan en serio el arrebato de Stallman". Aunque Stallman negaría cualquier recuerdo del correo electrónico y todavía describe su existencia como un "rumor vicioso", reconoce que tales pensamientos entraron en su cabeza. "Definitivamente tenía fantasías de suicidarme y destruir su edificio en el proceso", dice Stallman. "Pensé que mi vida había terminado".

El nivel de desesperación se debió en gran parte a lo que Stallman vio como la "destrucción" de su "hogar", es decir, la desaparición de la subcultura hacker muy unida del Laboratorio de IA. En una entrevista posterior por correo electrónico con Levy, Stallman se comparó con la figura histórica Ishi, el último miembro superviviente de los Yahi, una tribu del noroeste del Pacífico aniquilada durante las guerras indias de las décadas de 1860 y 1870. La analogía presenta la supervivencia de Stallman en términos épicos, casi míticos. En realidad, sin embargo, pasa por alto la tensión entre Stallman y sus compañeros piratas informáticos de AI Lab antes del cisma de Symbolics-LMI. En lugar de ver a Symbolics como una fuerza de exterminio, muchos de los colegas de Stallman lo vieron como un intento tardío de relevancia. Al comercializar la Lisp Machine, la empresa empujó los principios de los piratas informáticos del diseño de software impulsado por ingenieros fuera de los confines de la torre de marfil del laboratorio de IA y al mercado corporativo donde los principios de diseño impulsados por gerentes dominaron. En lugar de ver a Stallman como un obstáculo, muchos piratas informáticos lo vieron como un anacronismo preocupante.

Stallman no discute esta visión alternativa de los acontecimientos históricos. De hecho, dice que fue otra razón más para la hostilidad desencadenada por el "ultimátum" de los simbólicos. Incluso antes de que Symbolics contratara a la mayor parte del personal de hackers de AI Lab, Stallman dice que muchos de los hackers que más tarde se unieron a Symbolics lo estaban evitando. "Ya no me invitaban a ir a Chinatown", recuerda Stallman. "La costumbre iniciada por Greenblatt era que si salías a cenar, dabas la vuelta o enviabas un mensaje preguntando a alguien en el laboratorio si también quería ir. En algún momento alrededor de 1980-1981, dejaron de preguntarme. No solo no estaban invitándome, pero una persona confesó más tarde que lo habían presionado para que me mintiera y mantuviera en secreto su salida a cenar sin mí".

Aunque Stallman sintió ira hacia los piratas informáticos que orquestaron esta forma mezquina de ostracismo, la controversia de Symbolics sacó a la luz un nuevo tipo de ira, la ira de una persona que está a punto de perder su hogar. Cuando Symbolics dejó de enviar sus cambios en el código fuente, Stallman respondió encerrándose en sus oficinas del MIT y reescribiendo cada nueva función y herramienta de software desde cero. Por frustrante que haya sido, garantizó que los futuros usuarios de Lisp Machine tuvieran acceso sin restricciones a las mismas funciones que los usuarios de Symbolics.

También garantizó el estatus legendario de Stallman dentro de la comunidad de hackers. Ya conocido por su trabajo con Emacs, la capacidad de Stallman para igualar la producción de todo un equipo de programadores de Symbolics, un equipo que incluía a más de unos cuantos piratas informáticos legendarios, sigue siendo uno de los principales logros humanos de la era de la información, o de cualquier edad para el caso. Calificándolo de "truco maestro" y el propio Stallman como un "John Henry virtual del código de computadora", el autor Steven Levy señala que muchos de sus rivales empleados en Symbolics no tuvieron más remedio que mostrar respeto a regañadientes a su ex camarada idealista. Levy cita a Bill Gosper, un hacker que eventualmente comenzó a trabajar para Symbolics en la oficina de la compañía en Palo Alto, expresando asombro por la producción de Stallman durante este período: Puedo ver algo que Stallman escribió y podría decidir que era malo (probablemente no, pero alguien podría convencerme de que era malo), y todavía diría: "Pero espera un minuto, Stallman no tiene a nadie con quien discutir toda la noche allí. ¡Está trabajando solo! ¡Es increíble que alguien pueda hacer esto solo!" Ver Steven Levy , Hackers (Penguin USA [tapa blanda], 1984): 426. Para Stallman, los meses que pasó jugando a ponerse al día con Symbolics evocan una mezcla de orgullo y profunda tristeza. Como un liberal acérrimo cuyo padre había servido en la Segunda Guerra Mundial, Stallman no es un pacifista. En muchos sentidos, la guerra de Symbolics ofreció el rito de iniciación hacia el que Stallman se había estado dirigiendo desde que se unió al personal de AI Lab una década antes. Al mismo tiempo, sin embargo, coincidió con la destrucción traumática de la cultura hacker de AI Lab que había nutrido a Stallman desde su adolescencia. Un día, mientras tomaba un descanso de escribir código, Stallman experimentó un momento traumático al pasar por la sala de equipos del laboratorio. Allí, Stallman se encontró con la estructura descomunal y sin usar de la máquina PDP-10. Sorprendido por las luces inactivas, luces que una vez emitieron un código silencioso que indicaba el estado del programa interno, Stallman dice que el impacto emocional no fue diferente al encontrarse con el cadáver bien conservado de un querido miembro de la familia.

"Empecé a llorar allí mismo, en la sala de equipos", dice. "Ver la máquina allí, muerta, sin nadie para arreglarla, me hizo comprender lo completamente que había sido destruida mi comunidad".

Stallman tendría pocas oportunidades de llorar. La Máquina Lisp, a pesar de todo el furor que invocó y todo el trabajo que se había invertido en su fabricación, fue simplemente un espectáculo secundario en las grandes batallas en el mercado tecnológico. El ritmo implacable de la miniaturización de las computadoras estaba trayendo microprocesadores más nuevos y potentes que pronto incorporarían las capacidades de hardware y software de la máquina como una metrópolis moderna que se traga una antigua aldea del desierto.

Sobre esta ola de microprocesadores había cientos de miles de programas de software comerciales, cada uno protegido por un mosaico de licencias de usuario y acuerdos de confidencialidad que hacían imposible que los piratas informáticos revisaran o compartieran el código fuente. Las licencias eran toscas y mal ajustadas, pero en 1983 se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para satisfacer a los tribunales y ahuyentar a los posibles intrusos. El software, una vez que una forma de adorno que la mayoría de las compañías de hardware regalaban para hacer que sus costosos sistemas informáticos fueran más sabrosos, se estaba convirtiendo rápidamente en el plato principal. En su creciente hambre de nuevos juegos y funciones, los usuarios estaban dejando de lado la demanda tradicional de revisar la receta después de cada comida.

En ninguna parte fue más evidente este estado de cosas que en el ámbito de los sistemas informáticos personales. Compañías como Apple Computer y Commodore estaban acuñando nuevos millonarios vendiendo máquinas con sistemas operativos incorporados. Sin darse cuenta de la cultura hacker y su disgusto por el software solo binario, muchos de estos usuarios vieron poca necesidad de protestar cuando estas empresas no adjuntaron los archivos de código fuente adjuntos. Algunos adherentes anárquicos de la ética hacker ayudaron a impulsar esa ética en este nuevo mercado, pero en su mayor parte, el mercado recompensó a los programadores lo suficientemente rápidos para escribir nuevos programas y lo suficientemente inteligentes como para registrarlos como obras protegidas legalmente.

Uno de los más notorios de estos programadores fue Bill Gates, un desertor de Harvard dos años menor que Stallman. Aunque Stallman no lo sabía en ese momento, siete años antes de enviar su mensaje al grupo de noticias n et.unix-wizards, Gates, un empresario en ciernes y socio general de la firma de software con sede en Albuquerque Micro-Soft, más tarde escrito como Microsoft, había enviado su propia carta abierta a la comunidad de desarrolladores de software. Escrita en respuesta a los usuarios de PC que copiaban los programas de software de Micro-Soft, la "Carta abierta a los aficionados" de Gates había criticado la noción de desarrollo de software comunitario.

"¿Quién puede permitirse el lujo de hacer un trabajo profesional de forma gratuita?" preguntó Gates. "¿Qué aficionado puede dedicar tres años-hombre a programar, encontrar todos los errores, documentar su producto y distribuirlo gratis?" Véase Bill Gates, "An Open Letter to Hobbyists" (3 de febrero de 1976). Para ver una copia en línea de esta carta, vaya a

http://www.blinkenlights.com/classiccmp/gateswhine.html.



Aunque pocos piratas informáticos en AI Lab vieron la misiva, la carta de Gates de 1976 representó el cambio de actitud hacia el software tanto entre las empresas de software comercial como entre los desarrolladores de software comercial. ¿Por qué tratar el software como una mercancía de costo cero cuando el mercado dice lo contrario? Cuando la década de 1970 dio paso a la de 1980, vender software se convirtió en algo más que una forma de recuperar costos; se convirtió en una declaración política. En un momento en que la administración Reagan se apresuraba a desmantelar muchas de las regulaciones federales y programas de gasto que se habían construido durante el medio siglo posterior a la Gran Depresión, más de un programador de software vio la ética hacker como anticompetitiva y, por extensión, anti-estadounidense En el mejor de los casos, fue un retroceso a las actitudes anticorporativas de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. Como un banquero de Wall Street que descubre una vieja camisa teñida escondida entre camisas con puños franceses y trajes cruzados, muchos programadores informáticos trataron la ética hacker como un vergonzoso recordatorio de una época idealista.

Para un hombre que había pasado toda la década de 1960 como un retroceso vergonzoso de la década de 1950, a Stallman no le importaba vivir fuera de sintonía con sus compañeros. Sin embargo, como programador acostumbrado a trabajar con las mejores máquinas y el mejor software, Stallman se enfrentó a lo que solo podría describir como una "elección moral severa": superar su objeción ética por el software "propietario" -el término Stallman y sus colegas los piratas informáticos solían describir cualquier programa que tuviera derechos de autor privados o una licencia de usuario final que restringiera la copia y la modificación, o dedicar su vida a construir un sistema de programas de software alternativo y no patentado. Dada su reciente experiencia de varios meses con Symbolics, Stallman se sintió más cómodo con la última opción. "Supongo que podría haber dejado de trabajar con computadoras por completo", dice Stallman. "No tenía habilidades especiales, pero estoy seguro de que podría haberme convertido en mesero. Probablemente no en un restaurante elegante, pero podría haber sido mesero en alguna parte".

Ser camarero, es decir, abandonar por completo la programación, habría significado abandonar por completo una actividad, la programación informática, que le había dado tanto placer. Mirando hacia atrás en su vida desde que se mudó a Cambridge, a Stallman le resulta fácil identificar largos períodos en los que la programación de software proporcionaba el único placer. En lugar de abandonar, Stallman decidió aguantar.

Ateo, Stallman rechaza nociones como el destino, el dharma o un llamado divino en la vida. Sin embargo, él siente que la decisión de evitar el software propietario y construir un sistema operativo para ayudar a otros a hacer lo mismo fue natural. Después de todo, fue la combinación personal de terquedad, previsión y virtuosismo de codificación de Stallman lo que lo llevó a considerar una bifurcación en el camino que la mayoría de los demás no sabían que existía. Al describir la decisión en un capítulo del libro Open Sources de 1999, Stallman cita el espíritu resumido en las palabras del sabio judío Hillel: Si no soy para mí, ¿quién será para mí? ¿Soy yo? Si no es ahora, ¿cuándo? Ver Richard Stallman, Open Sources (O'Reilly & Associates, Inc., 1999): 56. Stallman agrega su propia nota al pie de página a esta declaración, escribiendo: "Como ateo, no Sigo a algún líder religioso, pero a veces encuentro que admiro algo que uno de ellos ha dicho". Hablando al público, Stallman evita la ruta religiosa y expresa la decisión en términos pragmáticos. "Me pregunté: ¿qué podría hacer yo, un desarrollador de sistemas operativos, para mejorar la situación? No fue hasta que examiné la pregunta por un tiempo que me di cuenta de que un desarrollador de sistemas operativos era exactamente lo que se necesitaba para resolver el problema. ."

Una vez que tomó esa decisión, dice Stallman, todo lo demás "encajó". Se abstendría de usar programas de software que lo obligaran a comprometer sus creencias éticas, mientras que al mismo tiempo dedicaría su vida a la creación de software que facilitaría que otros siguieran el mismo camino. Comprometiéndose a construir un sistema operativo de software libre "o morir en el intento, de vejez, por supuesto", bromea Stallman, renunció al personal del MIT en enero de 1984 para construir GNU.

La renuncia distanció el trabajo de Stallman de los auspicios legales del MIT. Aún así, Stallman tenía suficientes amigos y aliados dentro del laboratorio de IA para mantener el acceso gratuito a su oficina del MIT. También tenía la capacidad de asegurar trabajos de consultoría externos para suscribir las primeras etapas del Proyecto GNU. Sin embargo, al renunciar al MIT, Stallman negó cualquier debate sobre el conflicto de intereses o la propiedad del software por parte del Instituto. El hombre cuyo miedo al aislamiento social en la edad adulta lo había llevado cada vez más al abrazo del laboratorio de IA ahora estaba construyendo un cortafuegos legal entre él y ese entorno.

Durante los primeros meses, Stallman también operó aislado de la comunidad Unix. Aunque su anuncio al grupo net.unix-wizards atrajo respuestas comprensivas, pocos voluntarios se unieron a la cruzada en sus primeras etapas.

"La reacción de la comunidad fue bastante uniforme", recuerda Rich Morin, líder de un grupo de usuarios de Unix en ese momento. "La gente decía: 'Oh, es una gran idea. Muéstranos tu código. Muéstranos que se puede hacer'".

Al más puro estilo hacker, Stallman comenzó a buscar programas y herramientas existentes que pudieran convertirse en programas y herramientas GNU. Uno de los primeros fue un compilador llamado VUCK, que convertía programas escritos en el popular lenguaje de programación C en código legible por máquina. Traducido del holandés, el acrónimo del programa significa Free University Compiler Kit. Optimista, Stallman preguntó al autor del programa si el programa era gratuito. Cuando el autor le informó que las palabras "Universidad Libre" eran una referencia a la Vrije Universiteit de Amsterdam, Stallman se sintió disgustado.

"Él respondió burlonamente, afirmando que la universidad

era gratis pero el compilador no", recuerda Stallman.

"Por lo tanto, decidí que mi primer programa para GNU

El proyecto sería un compilador multiplataforma y multilenguaje".



Finalmente, Stallman encontró un compilador de lenguaje Pastel escrito por programadores en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Según el conocimiento de Stallman en ese momento, el compilador era libre de copiar y modificar. Desafortunadamente, el programa poseía una falla de diseño considerable: guardaba cada programa en la memoria central, ocupando un espacio precioso para otras actividades de software. En los sistemas mainframe, este defecto de diseño era perdonable. En los sistemas Unix era una barrera agobiante, ya que las máquinas que ejecutaban Unix eran demasiado pequeñas para manejar los grandes archivos generados. Stallman hizo un progreso sustancial al principio, construyendo una interfaz compatible con C para el compilador. Para el verano, sin embargo, había llegado a la conclusión de que tendría que construir un compilador totalmente nuevo desde cero.

En septiembre de 1984, Stallman dejó de lado el desarrollo del compilador a corto plazo y comenzó a buscar frutos más bajos. Comenzó a desarrollar una versión GNU de Emacs, el programa que él mismo había estado supervisando durante una década. La decisión fue estratégica. Dentro de la comunidad de Unix, los dos programas editores nativos fueron vi, escrito por el cofundador de Sun Microsystems, Bill Joy, y ed, escrito por el científico de Bell Labs (y cocreador de Unix) Ken Thompson. Ambos eran útiles y populares, pero ninguno ofrecía la naturaleza infinitamente ampliable de Emacs. Al reescribir Emacs para la audiencia de Unix, Stallman tuvo una mejor oportunidad de mostrar sus habilidades. También era lógico pensar que los usuarios de Emacs podrían estar más en sintonía con la mentalidad de Stallman.

Mirando hacia atrás, Stallman dice que no vio la decisión en términos estratégicos. "Quería un Emacs y tuve una buena oportunidad de desarrollar uno".

Una vez más, la noción de reinventar la rueda chirrió en la sensibilidad hacker eficiente de Stallman. Al escribir una versión Unix de Emacs, Stallman pronto siguió los pasos del estudiante graduado de Carnegie Mellon James Gosling, autor de una versión basada en C denominada Gosling Emacs o GOSMACS. La versión de Emacs de Gosling incluía un intérprete que explotaba una rama simplificada del lenguaje Lisp llamada MOCKLISP. Decidido a construir GNU Emacs sobre una base Lisp similar, Stallman tomó mucho de las innovaciones de Gosling. Aunque Gosling había protegido los derechos de autor de GOSMACS y había vendido los derechos a UniPress, una empresa de software privada, Stallman citó las garantías de un compañero desarrollador que había participado en el primer intérprete de MOCKLISP. Según el desarrollador, Gosling, mientras que un Ph.D. estudiante de Carnegie Mellon, había asegurado a sus primeros colaboradores que su trabajo permanecería accesible. Sin embargo, cuando UniPress se enteró del proyecto de Stallman, la compañía amenazó con hacer cumplir los derechos de autor. Una vez más, Stallman se enfrentó a la perspectiva de construir desde cero.

En el curso de la ingeniería inversa del intérprete de Gosling, Stallman crearía un intérprete de Lisp completamente funcional, lo que haría que la necesidad del intérprete original de Gosling fuera discutible. Sin embargo, la idea de que los desarrolladores vendieran los derechos de software —de hecho, la idea misma de que los desarrolladores tuvieran derechos de software para vender en primer lugar— irritó a Stallman. En un discurso de 1986 en el Instituto Técnico Real Sueco, Stallman citó el incidente de UniPress como otro ejemplo más de los peligros asociados con el software propietario.

"A veces pienso que quizás una de las mejores cosas que podría hacer con mi vida es encontrar una pila gigantesca de software propietario que era un secreto comercial y comenzar a repartir copias en una esquina para que no sea un secreto comercial de ninguna manera". más", dijo Stallman. "Quizás esa sería una forma mucho más eficiente para mí de darle a la gente nuevo software libre que escribirlo yo mismo; pero todos son demasiado cobardes para tomarlo".

A pesar del estrés que generó, la disputa sobre las innovaciones de Gosling ayudaría tanto a Stallman como al movimiento del software libre a largo plazo. Obligaría a Stallman a abordar las debilidades de Emacs Commune y el sistema de confianza informal que había permitido que surgieran ramificaciones problemáticas. También obligaría a Stallman a afinar los objetivos políticos del movimiento del software libre. Tras el lanzamiento de GNU Emacs en 1985, Stallman publicó "El Manifiesto GNU", una expansión del anuncio original publicado en septiembre de 1983. Stallman incluyó en el documento una extensa sección dedicada a los muchos argumentos utilizados por los programadores comerciales y académicos para justificar la proliferación de programas de software propietario. Un argumento, "¿No merecen los programadores una recompensa por su creatividad?", obtuvo una respuesta que resume la ira de Stallman por el reciente episodio de Gosling Emacs:

"Si algo merece una recompensa, es la contribución social", escribió Stallman. "La creatividad puede ser una contribución social, pero solo en la medida [sic] en que la sociedad sea libre de usar los resultados. Si los programadores merecen ser recompensados por crear programas innovadores, de la misma manera merecen ser castigados si restringen el uso de estos programas". Véase Richard Stallman, "The GNU Manifesto" (1985). http://www.gnu.org/manifesto.html

Con el lanzamiento de GNU Emacs, el Proyecto GNU finalmente tuvo código para mostrar. También tenía las cargas de cualquier empresa basada en software. A medida que más y más desarrolladores de Unix comenzaron a jugar con el software, comenzaron a llegar dinero, obsequios y solicitudes de cintas. Para abordar el lado comercial del Proyecto GNU, Stallman reclutó a algunos de sus colegas y formó la Free Software Foundation (FSF). ), una organización sin fines de lucro dedicada a acelerar el Proyecto GNU hacia su objetivo. Con Stallman como presidente y varios aliados de los piratas informáticos como miembros de la junta, la FSF ayudó a proporcionar una imagen corporativa para el Proyecto GNU.

Robert Chassell, un programador que entonces trabajaba en Lisp Machines, Inc., se convirtió en uno de los cinco miembros de la junta directiva de la Free Software Foundation luego de una conversación en la cena con Stallman. Chassell también se desempeñó como tesorero de la organización, un rol que comenzó pequeño pero creció rápidamente.

"Creo que en el '85 nuestros gastos e ingresos totales eran del orden de $23,000, más o menos", recuerda Chassell. "Richard tenía su oficina y pedimos espacio prestado. Puse todas las cosas, especialmente las cintas, debajo de mi escritorio. No fue hasta un tiempo después que LMI nos prestó un espacio donde podíamos almacenar cintas y cosas por el estilo".

Además de proporcionar una cara, la Free Software Foundation proporcionó un centro de gravedad para otros programadores desencantados. El mercado de Unix que parecía tan colegiado incluso en el momento del anuncio inicial de GNU de Stallman se estaba volviendo cada vez más competitivo. En un intento de reforzar su control sobre los clientes, las empresas comenzaron a cerrar el acceso al código fuente de Unix, una tendencia que solo aceleró el número de consultas sobre proyectos de software GNU en curso. Los magos de Unix que alguna vez consideraron a Stallman como un chiflado ruidoso ahora comenzaban a verlo como una Cassandra de software.

"Mucha gente no se da cuenta, hasta que les ha pasado, de lo frustrante que puede ser pasar unos años trabajando en un programa de software y que te lo quiten", dice Chassell, resumiendo los sentimientos y opiniones de los corresponsales que escribieron a la FSF durante los primeros años. "Después de que eso sucede un par de veces, comienzas a decirte a ti mismo: 'Oye, espera un minuto'".

Para Chassell, la decisión de participar en la Free Software Foundation se debió a sus propios sentimientos personales de pérdida. Antes de LMI, Chassell había estado trabajando por contrato, escribiendo un libro introductorio sobre Unix para Cadmus, Inc., una empresa de software del área de Cambridge. Cuando Cadmus cerró, llevándose consigo los derechos del libro, Chassell dice que intentó recomprar los derechos sin éxito.

"Hasta donde yo sé, ese libro todavía está en un estante en algún lugar, inutilizable, no copiable, recién sacado del sistema", dice Chassell. "Fue una muy buena introducción, si se me permite decirlo. Habría tomado tal vez tres o cuatro meses convertir [el libro] en una introducción a GNU/Linux perfectamente utilizable en la actualidad. Toda la experiencia, aparte de lo que tengo en mi memoria, se perdió".

Obligado a ver cómo su trabajo se hundía en el lodo mientras su antiguo empleador luchaba contra la bancarrota, Chassell dice que sintió un poco de la ira que llevó a Stallman a ataques de apoplejía. "La claridad principal, para mí, fue la sensación de que si quieres tener una vida decente, no quieres que te cierren partes de ella", dice Chassell. "Toda esta idea de tener la libertad de entrar y arreglar algo y modificarlo, sea lo que sea, realmente marca la diferencia. Hace que uno piense felizmente que después de haber vivido unos años lo que has hecho vale la pena. Porque de lo contrario simplemente te lo quitan y lo tiran o lo abandonan o, al menos, ya no tienes ninguna relación con él. Es como perder un poco de tu vida".

