Quão perto estamos das entregas generalizadas de drones?

As entregas de drones podem ser o próximo grande sucesso se as empresas de logística encontrarem uma maneira de superar os obstáculos atuais. Quanto tempo eles levarão para descobrir as coisas?

Como poderia ser a entrega de drones

Até agora, o setor comercial demonstrou interesse em diversas aplicações de drones de curto alcance. A entrega na última milha é um dos usos mais prováveis dos drones em logística, uma vez que a tecnologia é mais adequada para viagens curtas. Embora as vans convencionais possam percorrer distâncias incrivelmente longas, o custo de implantação delas no último trecho do transporte é absurdamente alto.





A entrega no mesmo dia é outra aplicação provável porque os drones são pequenos, rápidos e leves. Mais importante ainda, eles normalmente só podem conter um pacote por vez, o que os torna perfeitos para atendimento de pedidos urgentes.





O aumento na entrega de alimentos e mantimentos destaca outra aplicação potencial para drones econômicos. Embora os serviços baseados em aplicativos sejam populares, as empresas perdem dinheiro pagando aos seus motoristas. Por exemplo, apenas Uber começou a ter lucro em 2023 - perdeu milhões todos os anos anteriores.

Prós do uso de drones para entregas de pacotes

Existem inúmeros benefícios em usar drones para entregas de pacotes.

Entrega rápida

Drones autônomos poderiam reduzir pela metade os prazos de entrega. Eles podem entregar pacotes leves mais rápido que os veículos convencionais porque são ágeis e pequenos. Uma grande frota poderia facilmente fazer milhares de entregas diariamente.

Operação barata

Semi-caminhões e vans de entrega usam diesel ou gasolina, que é caro e costuma oscilar de preço. Por outro lado, os drones utilizam eletricidade, que é relativamente barata. Em outras palavras, o custo por viagem é normalmente muito menor.

Maior eficiência

Os drones são rápidos e usam pouco combustível porque estradas, semáforos, congestionamentos ou acidentes de carro não os atrapalham. Em vez disso, eles podem voar em um caminho semidireto em direção ao endereço de destino. São mais eficientes porque conseguem atingir uma cota de entrega superior à dos camiões.

Maior acessibilidade

Endereços em áreas remotas ou congestionadas podem ser difíceis de chegar de caminhão. Os drones podem viajar para esses locais com poucos problemas, aumentando a acessibilidade da entrega – e potencialmente aumentando a frequência dos pedidos.

Entrega Automática

Os drones autônomos representam menos riscos para a segurança pública do que os veículos autônomos. Ao mesmo tempo, oferecem todos os benefícios da automação: podem entregar pacotes 24 horas por dia, nunca precisam fazer pausas e não sofrerão erros relacionados a erros humanos.

Contras do uso de drones para entregas de pacotes

Por maiores que sejam os benefícios das entregas por drones, existem desvantagens.

Não confiável

Infelizmente, os drones modernos não são a tecnologia mais robusta – uma forte rajada de vento ou um clima desagradável podem facilmente desviá-los do curso. Se as condições não forem ideais, eles não poderão sair do centro de distribuição para fazer entregas.

Complexo

Atualmente, existem poucas soluções prontas para uso para entrega comercial de drones. Voo autônomo consome muitos recursos , exigindo tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial, visão computacional e navegação independente de GPS para funcionar. Desenvolver e integrar tudo adequadamente pode ser uma tarefa altamente complexa.

Envolvido

As empresas de logística só podem implantar uma frota se tiverem espaço de armazenamento, carregadores, software de navegação, seguros e manutenção. Desenvolver a infraestrutura para fazer entregas com drones é demorado e caro.

Caro

Os drones comerciais são caros – em média, um único custa $ 520 em 2024. Infelizmente, o preço só cairá para 500 dólares até 2028. As empresas de logística terão de investir uma parte significativa do seu orçamento apenas nas despesas iniciais.

Propenso a erros

Embora os veículos convencionais possam apresentar um pneu furado ou uma bateria descarregada, o motorista pode consertar ou pedir ajuda. Se um drone sofrer um problema técnico no ar, poderá aterrar numa árvore, num telhado ou no meio de uma estrada, danificando-o irreversivelmente e à sua embalagem. Encontrá-lo e recuperá-lo pode ser impossível se os recursos de geolocalização funcionarem mal.

Restrito

Os drones só podem transportar pacotes relativamente leves. Eles teriam que ser muito maiores para levantar objetos volumosos ou pesados – e quem quer que todo esse peso voe precariamente acima de suas cabeças?

Desafios evitáveis para a adoção generalizada

Um dos desafios mais evitáveis à adoção generalizada é a incerteza do abandono. A mídia muitas vezes retrata drones descendo graciosamente e colocando cuidadosamente um pacote exatamente onde ele precisa estar. Na realidade, eles precisam de um local pré-determinado, como um armário de pacotes.





Os drones não operados não são capazes da precisão exigida pela colocação de um pacote na porta certa, portanto, os locais de coleta são ideais. No entanto, eles precisam estar relativamente baixos para fazer essas entregas, o que significa que há uma grande probabilidade de interferência.





Embora as empresas de logística possam esperar que as pessoas permaneçam civilizadas, apenas algumas gostam deste novo método de entrega. Moradores de uma cidade discutiu derrubar drones da Amazon depois que a gigante da tecnologia os lançou. Embora eles enfrentassem repercussões por destruir ou danificar qualquer coisa, as batalhas legais e os custos de substituição que se seguiriam poderiam ser elevados.





No mínimo, a hesitação do público em geral é outro desafio que impede a adoção generalizada. De acordo com uma pesquisa, quase três em cada 10 pessoas sinta-se preocupado com possíveis acidentes com drones. Suas preocupações também não são infundadas – os drones têm muito mais probabilidade de cair do que as aeronaves.





A questão da burocracia é tecnicamente evitável, mas seria um desafio na realidade. Regra Parte 107 da Federal Aviation Administration (FAA) requer uma linha de visão entre o piloto e seu drone em todos os momentos. A Austrália e o Reino Unido têm regulamentações semelhantes. Este detalhe técnico praticamente impede entregas autônomas.





Além disso, os operadores devem obter um certificado de piloto remoto, registar-se, certificar-se e passar nos testes antes de poderem voar – ou vigiar – um drone. Mesmo que tenham todas essas credenciais, não podem voar acima de 120 metros ou sobre áreas congestionadas. Os regulamentos são rigorosos.





Embora todos esses desafios possam ser evitados com esforço, dinheiro e tempo suficientes, eles ainda representam enormes obstáculos à padronização da entrega de drones. A menos que uma empresa de logística pioneira trabalhe para mudar as coisas, ela permanecerá no caminho.

Desafios inevitáveis para a adoção generalizada

As empresas de logística não conseguem remover todos os obstáculos à adoção. O clima é um dos maiores obstáculos – os drones não podem voar em condições de granizo, neblina, chuva, granizo ou vento. Se estiver muito calor, sua capacidade de carga cai drasticamente e suas baterias descarregam muito mais rápido no frio. Essencialmente, eles são relativamente inúteis, a menos que sejam moderados.





Seu alcance é outro desafio de longa data. Atualmente, os drones autônomos só conseguem chegar até certo ponto – alguns quilômetros, para ser mais preciso. Para que as empresas de logística obtivessem um retorno adequado do investimento, precisariam construir um microcentro de atendimento próximo a cada grande cidade.





Os obstáculos são outro desafio frequentemente esquecido – e inevitável. Embora os drones de entrega autônomos sejam frequentemente equipados com visão computacional, inteligência artificial e sensores, eles não serão capazes de reconhecer objetos tão bem quanto humanos. Em outras palavras, eles têm uma chance muito maior de colidir com linhas de energia, aeronaves voando baixo, árvores, pássaros e pessoas.

Como será o futuro da entrega de drones

Embora a tecnologia dos drones tenha potencial, ela enfrenta alguns obstáculos significativos. Mesmo que os regulamentos da FAA desaparecessem repentinamente, o seu sucesso não é garantido. Na verdade, as empresas ainda não fizeram muito progresso, embora a FAA já tenha recuado. Sua mudança de regra para 2021 afrouxamento das restrições comerciais aos drones , permitindo-lhes voar à noite e sobre veículos em movimento sem dispensa.





Ainda assim, os ventos da mudança estão definitivamente soprando. Em 2021, cerca de 1,3 milhão de pilotos comerciais registraram seus drones. Cada vez mais empresas de logística reconhecem o potencial desta tecnologia.





Crucialmente, a consciência e a aceitação desta tecnologia pelo público em geral estão a mudar. De acordo com um estudo, sete em cada 10 pessoas prefeririam usar drones de entrega de pacotes, se a opção existisse. Embora a adoção logística é a parcela que mais cresce do mercado de drones, provavelmente não será uma opção na finalização da compra por anos.

Drones podem ser o futuro da logística

Embora os drones de entrega possam demorar anos - possivelmente até décadas -, está claro que as marcas de logística estão trabalhando arduamente para fazer com que essa tecnologia aconteça. Em breve poderá se tornar o padrão.