我们距离广泛的无人机送货还有多远？

如果物流公司找到克服当前障碍的方法，无人机送货可能会成为下一件大事。他们需要多长时间才能解决问题？
到目前为止，商业部门已经对各种短程无人机应用表现出了兴趣。最后一英里交付是无人机在物流中最有可能的用途之一，因为该技术更适合短途旅行。虽然传统货车可以行驶非常长的距离，但在运输的最后一段部署它们的成本却高得离谱。
当日送达是另一种可能的应用，因为无人机体积小、速度快、重量轻。更重要的是，他们通常一次只能容纳一个包裹，非常适合紧急订单履行。
食品和杂货配送激增凸显了具有成本效益的无人机的另一个潜在应用。虽然基于应用程序的服务很受欢迎，但公司却在支付司机费用上亏损。例如，仅限 Uber
使用无人机运送包裹有很多好处。
自主无人机可以将送货时间缩短一半。他们可以提供轻量级包裹
半卡车和货车使用柴油或天然气，价格昂贵且价格经常波动。另一方面，无人机使用相对便宜的电力。换句话说，他们的每次旅行成本通常要低得多。
无人机速度快且消耗很少的燃料，因为道路、交通灯、拥堵或车祸不会阻碍它们。相反，它们可以沿着半直接路径飞向目标地址。它们的效率更高，因为它们可以实现比卡车更高的交货配额。
通过卡车到达偏远或拥挤地区的地址可能具有挑战性。无人机可以毫不费力地前往这些地点，提高送货的可达性，并有可能增加订单频率。
与自动驾驶汽车相比，自动无人机对公共安全造成的风险较小。同时，它们提供了自动化的所有好处——它们可以全天候交付包裹，无需休息，也不会出现与人为错误相关的错误。
尽管无人机送货的好处很大，但也存在缺点。
不幸的是，现代无人机并不是最强大的技术——一阵强风或恶劣的天气很容易使它们偏离航线。如果条件不理想，他们将无法离开运营中心进行送货。
目前，商业无人机送货的现成解决方案很少。自主飞行
物流公司只有拥有仓储空间、充电器、导航软件、保险和维护才能部署车队。开发无人机送货的基础设施既耗时又昂贵。
商用无人机价格昂贵——平均而言，
虽然传统车辆可能会遇到轮胎漏气或电池没电的情况，但驾驶员可以修复它或寻求帮助。如果无人机在空中遇到技术问题，它可能会降落在树上、屋顶上或道路中间，从而对其及其包裹造成不可逆转的损坏。如果其地理定位功能出现故障，则可能无法找到并检索它。
无人机只能携带相对较轻的包裹。它们必须更大才能举起大块或重物——谁希望所有的重量都危险地飞过他们的头顶呢？
广泛采用的最可预防的挑战之一是下降的不确定性。媒体经常描绘无人机优雅地俯冲而下，小心翼翼地将包裹放在需要的地方。事实上，他们需要一个预先确定的位置，比如包裹储物柜。
未操作的无人机无法达到将包裹放置在正确门口所需的精确度，因此取货地点是理想的选择。然而，他们必须到达相对较低的地面才能进行这些交付，这意味着很可能会受到干扰。
虽然物流公司希望人们保持文明，但只有一些人喜欢这种新颖的送货方式。一镇居民
至少，公众的犹豫是阻碍广泛采用的另一个挑战。根据一项调查显示，
繁文缛节问题在技术上是可以避免的，但在现实中却具有挑战性。美国联邦航空管理局 (FAA) 第 107 部分规则
此外，操作员必须获得远程飞行员证书、注册、认证并通过测试，然后才能驾驶或监视无人机。即使他们拥有所有这些资质，他们也无法飞过 400 英尺或拥挤的区域。规定很严格。
尽管只要付出足够的努力、金钱和时间，这些挑战都是可以预防的，但它们仍然是无人机交付标准化的巨大障碍。除非一家开创性的物流公司努力改变现状，否则它们将继续阻碍我们的发展。
物流公司无法消除采用的所有障碍。天气是最大的障碍之一——无人机无法在冰雹、雾、雨、雨夹雪或大风条件下飞行。如果天气太热，它们的起重能力就会急剧下降，并且电池在寒冷的情况下消耗得更快。从本质上讲，除非情况温和，否则它们相对无用。
他们的范围是另一个长期存在的挑战。目前，自主无人机只能飞这么远——准确地说是几英里。为了使物流公司获得足够的投资回报，他们需要在每个主要城市旁边建立一个微型配送中心。
障碍是另一个经常被忽视但又不可避免的挑战。虽然自动送货无人机通常配备计算机视觉、人工智能和传感器，但它们无法像人类一样识别物体。换句话说，它们撞上电线、低空飞行的飞机、树木、鸟类和人的机会要高得多。
虽然无人机技术具有潜力，但它面临着一些重大障碍。即使美国联邦航空局的规定突然消失，也不能保证他们会成功。事实上，尽管美国联邦航空局已经撤回，但公司尚未取得太大进展。 2021 年规则变更
尽管如此，变革之风确实正在吹起。 2021年，
至关重要的是，公众对这项技术的认识和接受程度正在发生变化。根据一项研究，
虽然送货无人机可能在几年内甚至几十年内都不会成为现实，但很明显，物流品牌正在努力让这项技术成为现实。它可能很快就会成为标准。