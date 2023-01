Por que você deve ficar obcecado com dogfooding

Se você trabalhou em uma empresa de tecnologia, provavelmente já comeu ração para cachorro. Ou, para ser mais preciso, você provavelmente já comeu sua própria comida de cachorro. Porque o fenômeno conhecido como “dogfooding” (ou “comer sua própria comida de cachorro”) tornou-se uma parte aceita do processo de desenvolvimento de produtos. Como as empresas de tecnologia adotaram a prática (e a terminologia) de dogfooding para seus próprios produtos, elas expandiram seu uso e propósito de uma mera tática de marketing para muito mais. Aqui está uma olhada em como as empresas estão usando dogfooding e por que você deve pensar nisso seriamente para sua organização.

LEARN MORE ABOUT @ZEVI 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ZEVI 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Então… O que exatamente é dogfooding?

Se você trabalhou em uma empresa de tecnologia, provavelmente já comeu ração para cachorro. Ou, para ser mais preciso - você provavelmente já comeu sua própria comida de cachorro. Porque o fenômeno conhecido como “dogfooding” (ou “comer sua própria comida de cachorro”) tornou-se uma parte aceita do processo de desenvolvimento de produtos.

Então, o que é dogfooding exatamente? É a prática de usar seu próprio produto ou serviço.

Uma simples pesquisa no Google dirá que o termo “dogfooding” provavelmente vem de uma campanha publicitária de 1970 da Alpo dog food.

https://www.youtube.com/watch?v=cHUMaKWgfS0

Em uma série de comerciais, o ator Lorne Greene alimenta seu próprio cachorro com Alpo. Isso se tornou o paradigma aceito para usar os produtos que você mesmo produz. Outra teoria que vi remonta a Clement L. Hirsch, presidente da ração para cães Kal Kan. Aparentemente, Clement de repente se levantava no meio de uma reunião de acionistas, pegava uma lata de comida de cachorro Kal Kan, removia a tampa e comia para espanto de todos os presentes.





Tanto a Alpo quanto a Kal Kan Dog Food usaram dogfooding como uma ferramenta de marketing promocional . Seu objetivo era exalar um claro senso de confiança no produto para acionistas e clientes em potencial. E usar o próprio produto foi uma maneira fácil de fazer isso.

O uso de dogfooding como uma tática de marketing já foi adotado por outros fora da indústria de dogfood.





Um desses exemplos (malucos) é o SawStop , um mecanismo de segurança da lâmina de serra que detecta o contato com um dedo humano e para instantaneamente a lâmina antes que qualquer dano seja causado. Para exibir a confiabilidade de seu produto, o inventor Steve Gass se ofereceu para colocar sua própria mão em uma lâmina de serra em movimento (não se preocupe - deu tudo certo).

https://www.youtube.com/watch?v=eiYoBbEZwlk

Dogfooding em tecnologia - mais do que apenas uma jogada de marketing

É interessante, então, que quando as empresas de tecnologia começaram a adotar a prática (e a terminologia) de dogfooding para seus próprios produtos, elas o usaram para muito mais do que apenas marketing. Alguns exemplos famosos:

Em 1980, o presidente da Apple, Mike Scott (não, não aquele Michael Scott) enviou um memorando interno a todos os funcionários com o assunto “Máquinas de escrever”. O memorando dizia o seguinte: “Efetivo imediatamente!! Não há mais máquinas de escrever para serem compradas, alugadas etc. etc. A Apple é uma empresa inovadora. Devemos acreditar e liderar em todas as áreas. Se o processamento de texto é tão legal, então vamos todos usá-lo! Meta: até 1-1-81, SEM máquinas de escrever na Apple... Acreditamos que a máquina de escrever está obsoleta. Vamos provar isso internamente antes de tentar convencer nossos clientes.”

Em 1988, o gerente da Microsoft, Paul Maritz, enviou um e-mail para Brian Valentine (um gerente de teste da LAN da Microsoft), com o assunto: “Eating our own Dogfood”, desafiando-o a aumentar o uso interno de seus produtos.

Em 2002, Jeff Bezos emitiu um mandato para todos os funcionários da Amazon (com a ameaça de demissão imediata da empresa) para que todos os serviços da Amazon fossem construídos de forma que pudessem se comunicar facilmente entre si pelo protocolo da Web. Ou seja, se você fosse recursos humanos e precisasse de alguns números de marketing, teria que obtê-los usando uma API que ficaria acessível a outras pessoas. Ele estava pedindo a todas as equipes que se separassem, definissem quais recursos tinham e os disponibilizassem por meio de uma API. Essa etapa orientada para dogfooding é amplamente vista como crítica na evolução da plataforma de serviços da Web da Amazon, que conhecemos hoje como “AWS”.

O denominador comum entre esses exemplos é que nenhum deles usou dogfooding como tática de outbound marketing. Na verdade, até que essas histórias fossem divulgadas anos depois, ninguém fora da empresa sabia que essas políticas internas haviam sido implementadas.

Para que mais serve a ração para cães?

Então, além do marketing, para que mais serve o dogfood?

É algo em que pensamos muito na Livecycle . Dogfooding é um dos principais valores de nossa empresa e estamos deliberadamente forçando os limites de como ele pode ser aplicado e como pode ser benéfico para o crescimento de nossa empresa e de nosso produto. Descobrimos que os benefícios do dogfood realmente vão além do marketing, como sugerem as histórias dessas outras empresas de tecnologia.

Esses são alguns de nossos principais aprendizados que podem ser úteis para outras equipes e empresas que desejam criar uma estratégia própria de dogfooding eficaz.

Benefícios centrados no produto para dogfooding

Em primeiro lugar, o dogfood eficaz deve ter um impacto direto e positivo no próprio produto. Para nós da Livecycle, isso ocorreu de algumas maneiras:

Controle de qualidade de alto nível - Como uma startup em estágio inicial, estamos constantemente priorizando nossas tarefas e orçamentando nossos recursos. Sem uma equipe de controle de qualidade dedicada, uma política de dogfooding mais deliberada nos dá a oportunidade de descobrir bugs rapidamente por meio do uso mais amplo de nossa plataforma. E embora o teste e a correção de bugs não sejam o único objetivo do dogfooding, é um benefício.

Como uma startup em estágio inicial, estamos constantemente priorizando nossas tarefas e orçamentando nossos recursos. Sem uma equipe de controle de qualidade dedicada, uma política de dogfooding mais deliberada nos dá a oportunidade de descobrir bugs rapidamente por meio do uso mais amplo de nossa plataforma. E embora o teste e a correção de bugs não sejam o único objetivo do dogfooding, é um benefício. Seguro de empatia do usuário - Para nossa equipe, o dogfooding foi benéfico não apenas para testes de unidade e estabilidade de recursos específicos, mas também para garantir que o produto permaneça empático para os usuários reais. Freqüentemente, os desenvolvedores testarão a alteração específica do código e talvez alguma funcionalidade relacionada a ela, mas o dogfooding dá à equipe a oportunidade de diminuir o zoom e testar jornadas reais do usuário que levam em consideração a experiência real do usuário.

Para nossa equipe, o dogfooding foi benéfico não apenas para testes de unidade e estabilidade de recursos específicos, mas também para garantir que o produto permaneça empático para os usuários reais. Freqüentemente, os desenvolvedores testarão a alteração específica do código e talvez alguma funcionalidade relacionada a ela, mas o dogfooding dá à equipe a oportunidade de diminuir o zoom e testar jornadas reais do usuário que levam em consideração a experiência real do usuário. Ideias de produtos - Ao insistir que toda a nossa equipe usasse o produto na vida real, conseguimos gerar muitas novas ideias de produtos. Embora algumas ideias possam ser oferecidas teoricamente, o uso real do produto como um usuário real dá à nossa equipe a capacidade de “viver” o produto e apresentar algumas sugestões realmente inteligentes de como podemos melhorá-lo daqui para frente.

Outros benefícios do Dogfooding

Mesmo fora do contexto do produto em si, descobrimos que a ração para cães beneficiou nossa empresa. Alguns exemplos:

Orgulho (ou vergonha) da empresa - Um benefício intangível do dogfooding é a capacidade de levar a equipe a se orgulhar do que eles estão trabalhando tanto para construir. Como disse Mike Scott em seu memorando aos funcionários da Apple há 40 anos: “Se o processador de texto é tão legal, então vamos todos usá-lo!”. Da mesma forma, esse foi o motivo para a mídia chamá-lo de “embaraço” em 2010, quando 10.000 funcionários da Microsoft compraram iPhones, embora não tivessem nenhum motivo de desenvolvimento para fazê-lo. Uso e orgulho andam de mãos dadas.

Um benefício intangível do dogfooding é a capacidade de levar a equipe a se orgulhar do que eles estão trabalhando tanto para construir. Como disse Mike Scott em seu memorando aos funcionários da Apple há 40 anos: “Se o processador de texto é tão legal, então vamos todos usá-lo!”. Da mesma forma, esse foi o motivo para a mídia chamá-lo de “embaraço” em 2010, quando 10.000 funcionários da Microsoft compraram iPhones, embora não tivessem nenhum motivo de desenvolvimento para fazê-lo. Uso e orgulho andam de mãos dadas. Melhor contexto para todos - Melhor contexto leva a melhores resultados. Sempre. E o dogfooding permite que TODOS na empresa obtenham uma compreensão mais sutil da solução que está sendo oferecida aos clientes, mesmo que suas funções diárias estejam a um passo do produto em si. Esse tipo de contexto inicia um processo que, por fim, leva ao pensamento crítico, a perguntas ponderadas e a uma compreensão mais clara do que a empresa está tentando alcançar. Ele permite que todos na equipe façam seus trabalhos com melhor foco e criatividade mais informada e, para nós, produziu algumas ideias incríveis e inesperadas da equipe.

Como estamos levando a dogfooding a outro nível

A suposição subjacente de qualquer política de dogfooding é que o produto pode realmente ser usado pela equipe em seu dia-a-dia. Aqui na Livecycle, estamos posicionados de forma única para fazer isso porque estamos construindo um produto que ajuda as equipes a criar produtos. Usar nosso próprio produto para realmente construir nosso próprio produto nos deu uma oportunidade de dogfood de uma maneira única, obtendo benefícios reais do produto à medida que construímos o próprio produto.





E esse esforço interno não se limita aos limites de nossa equipe internamente. Temos trabalhado com uma empresa de desenvolvimento remoto na atualização de partes de nosso site de marketing e usamos deliberadamente o Livecycle para gerenciar esse fluxo de trabalho. Esse experimento nos ajudou a testar e validar parte de nossa estratégia GTM - posicionando o Livecycle especificamente com devshops e para colaboração remota de equipes em geral. Essas sessões de dogfooding da vida real com nosso parceiro terceirizado nos mostraram como o Livecycle pode ser benéfico nesses casos de uso.





À medida que olhamos para frente, estamos tentando ir ainda mais longe com nossas estratégias de dogfooding. Uma ideia que estamos lançando é uma “farra do Livecycle” na qual executamos todo um sprint de desenvolvimento exclusivamente por meio do Livecycle. Nenhum e-mail. Sem folga. Apenas usando nossa plataforma para se comunicar uns com os outros e revisar os PRs. E mesmo que o Livecycle se destine a integrar-se perfeitamente com outras ferramentas de comunicação e gerenciamento de projetos, nossa teoria é que testar nosso produto em condições de dogfood mais extremas nos ensinará muito sobre o que nosso produto pode fazer.

Suposições e aconselhamento gratuito

Além de compartilhar nossas experiências, também vale a pena listar algumas das suposições e opiniões subjacentes que desenvolvemos sobre o que fazer e o que não fazer em dogfooding. Então, aqui estão algumas coisas que sugerimos que você tenha em mente ao desenvolver a política interna de dogfooding da sua empresa:

Nossa suposição é que o dogfooding só é possível quando você pode fazê-lo de ponta a ponta, como um usuário final faria de maneira autêntica. Testar recursos específicos um de cada vez é chamado de P&D. Não é dogfood.

Dogfooding deve ser em toda a empresa. Não apenas para desenvolvedores e gerentes de produto. Além dos benefícios de uma abordagem mais inclusiva que já enumeramos, isso também ajuda a evitar preconceitos e desonestidade emocional. É difícil ser objetivo sobre algo que você gastou tanto tempo construindo sozinho. Portanto, certifique-se de fazer dogfood com pessoas em toda a empresa, não apenas com o pequeno grupo de pessoas que realmente trabalhou na codificação e no design desta versão do produto em si.

Muitas pessoas afirmam que o dogfood eficaz só pode acontecer antes de um produto ir para o mercado. Este é um grande equívoco. Continuar a usar o produto depois que ele estiver disponível publicamente traz muitos benefícios para seu produto e sua equipe, conforme descrito acima.

Lembre-se de que a comida de cachorro tem um gosto ruim. Às vezes tem um gosto muito ruim. Dogfooding não é desculpa para você mostrar o quão incrível é o seu produto. É uma oportunidade de criar atrito com os usuários e abraçar o desconforto deliberado. O objetivo é ajudá-lo a ver o que NÃO está funcionando, não dar tapinhas nas costas pelo que está.

Se você está comendo comida de cachorro, está fingindo ser um cachorro de verdade. Então, se você está fazendo dogfood com seu produto, finja ser um usuário real. Isso significa focar em toda a jornada da experiência do usuário e não apenas nos novos recursos brilhantes que foram implementados recentemente. Para um novo usuário despretensioso, a parte mais importante do processo é a integração e a configuração inicial. Portanto, para dogfood corretamente, certifique-se de que você e sua equipe estejam dando a essas partes “chatas” da experiência do produto pelo menos tanta atenção quanto as coisas divertidas.



A forma como você usa dogfooding em sua própria empresa dependerá de muitos fatores. Mas o que está claro é que vale a pena investir tempo para pensar nisso. Porque uma estratégia sólida de dogfooding terá efeitos positivos em seus usuários, em seu produto e em sua equipe.





Publicado também aqui .