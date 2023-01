Pourquoi devriez-vous être obsédé par le dogfooding

Si vous avez travaillé dans une entreprise de technologie, vous avez probablement mangé de la nourriture pour chiens. Ou pour être plus précis, vous avez probablement mangé votre propre nourriture pour chien. Parce que le phénomène connu sous le nom de « dogfooding » (ou « manger sa propre nourriture pour chien ») est devenu une partie intégrante du processus de développement de produits. Au fur et à mesure que les entreprises technologiques ont adopté la pratique (et la terminologie) du dogfooding pour leurs propres produits, elles ont élargi son utilisation et son objectif d'une simple tactique de marketing à bien plus encore. Voici un aperçu de la façon dont les entreprises utilisent le dogfooding et pourquoi vous devriez y penser sérieusement pour votre organisation.

Alors… Qu'est-ce que le dogfooding exactement ?

Alors, qu'est-ce que le dogfooding exactement ? C'est la pratique d'utiliser votre propre produit ou service.

Une simple recherche sur Google vous dira que le terme "dogfooding" provient probablement d'une campagne publicitaire des années 1970 de la nourriture pour chiens Alpo.

Dans une série de publicités, l'acteur Lorne Greene nourrit Alpo avec son propre chien. C'est devenu le paradigme accepté pour l'utilisation des produits que vous produisez vous-même. Une autre théorie que j'ai vue remonte à Clement L. Hirsch, président de la nourriture pour chiens Kal Kan. Apparemment, Clément se levait soudainement au milieu d'une assemblée des actionnaires, prenait une boîte de nourriture pour chiens Kal Kan, enlevait le couvercle et la mangeait à l'étonnement de toutes les personnes présentes.





Alpo et Kal Kan Dog Food ont tous deux utilisé le dogfooding comme outil de marketing promotionnel . Leur objectif était de dégager un sentiment clair de confiance dans le produit pour les actionnaires et les clients potentiels. Et utiliser le produit lui-même était un moyen facile de le faire.

L'utilisation de la nourriture pour chien comme tactique de marketing a depuis été adoptée par d'autres en dehors de l'industrie de la nourriture pour chien.





Un exemple (fou) de ce type est SawStop , un mécanisme de sécurité pour lame de scie qui détecte le contact avec un doigt humain et arrête instantanément la lame avant que tout dommage ne soit causé. Pour montrer la fiabilité de son produit, l'inventeur Steve Gass s'est porté volontaire pour mettre sa propre main sur une lame de scie mobile (ne vous inquiétez pas - tout a fonctionné).

Dogfooding in Tech - Plus qu'un simple jeu de marketing

Il est donc intéressant de noter que lorsque les entreprises technologiques ont commencé à adopter la pratique (et la terminologie) du dogfooding pour leurs propres produits, elles l'ont utilisé pour bien plus que du marketing. Quelques exemples célèbres :

En 1980, le président d'Apple Mike Scott (non, pas ce Michael Scott) a envoyé une note interne à tous les employés avec le sujet "Typewriters". Le mémo se lisait comme suit : « En vigueur immédiatement !! Plus de machines à écrire à acheter, à louer etc. etc. Apple est une entreprise innovante. Nous devons croire et diriger dans tous les domaines. Si le traitement de texte est si soigné, alors utilisons-le tous ! Objectif : d'ici le 1-1-81, AUCUNE machine à écrire chez Apple… Nous pensons que la machine à écrire est obsolète. Prouvons-le à l'intérieur avant d'essayer de convaincre nos clients. »

En 1988, le directeur de Microsoft, Paul Maritz, a envoyé un e-mail à Brian Valentine (un responsable des tests pour Microsoft LAN), avec pour objet : "Eating our own Dogfood", le mettant au défi d'augmenter l'utilisation interne de leurs produits.

En 2002, Jeff Bezos a mandaté tous les employés d'Amazon (avec la menace d'un licenciement immédiat de l'entreprise) pour que tous les services Amazon soient conçus de manière à pouvoir facilement communiquer entre eux via le protocole Web. Cela signifie que si vous étiez des ressources humaines et que vous aviez besoin de chiffres du marketing, vous deviez les obtenir à l'aide d'une API qui serait ensuite accessible aux autres. Il demandait à chaque équipe de se découpler, de définir les ressources dont elle disposait et de les rendre disponibles via une API. Cette étape orientée dogfooding est largement considérée comme essentielle dans l'évolution de la plate-forme de services Web d'Amazon que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d' « AWS ».

Le dénominateur commun entre ces exemples est qu'aucun d'entre eux n'a utilisé le dogfooding comme tactique de marketing sortant. En fait, jusqu'à ce que ces histoires soient rendues publiques des années plus tard, personne en dehors de l'entreprise ne savait que ces politiques internes avaient été mises en œuvre.

À quoi d'autre le dogfooding est-il bon ?

Donc, à part le marketing, à quoi d'autre le dogfooding est-il bon ?

C'est quelque chose auquel nous pensons beaucoup chez Livecycle . Dogfooding est l'une des valeurs fondamentales de notre entreprise et nous repoussons délibérément les limites de son application et de la manière dont elle peut être bénéfique pour la croissance de notre entreprise et de notre produit. Nous avons constaté que les avantages du dogfooding vont bien au-delà du marketing, comme le suggèrent les histoires de ces autres entreprises technologiques.

Voici quelques-uns de nos apprentissages clés qui pourraient être utiles à d'autres équipes et entreprises qui cherchent à élaborer leur propre stratégie de dogfooding efficace.

Avantages centrés sur le produit pour le dogfooding

Tout d'abord, un dogfooding efficace doit avoir un impact direct et positif sur le produit lui-même. Pour nous, chez Livecycle, cela s'est produit de plusieurs manières :

AQ de haut niveau - En tant que start-up, nous priorisons constamment nos tâches et budgétisons nos ressources. Sans une équipe QA dédiée, une politique de dogfooding plus délibérée nous donne la possibilité de découvrir rapidement les bogues grâce à une utilisation plus large de notre plateforme. Et bien que les tests et la correction de bogues ne soient pas le seul objectif du dogfooding, c'est un avantage.

En tant que start-up, nous priorisons constamment nos tâches et budgétisons nos ressources. Sans une équipe QA dédiée, une politique de dogfooding plus délibérée nous donne la possibilité de découvrir rapidement les bogues grâce à une utilisation plus large de notre plateforme. Et bien que les tests et la correction de bogues ne soient pas le seul objectif du dogfooding, c'est un avantage. Assurance empathie utilisateur - Pour notre équipe, le dogfooding a été bénéfique non seulement pour les tests unitaires et la stabilité spécifique aux fonctionnalités, mais aussi pour s'assurer que le produit reste empathique pour les utilisateurs réels. Souvent, les développeurs testent le changement de code spécifique et peut-être certaines fonctionnalités connexes qui l'entourent, mais le dogfooding donne à l'équipe la possibilité de faire un zoom arrière et de tester de vrais parcours utilisateur qui tiennent compte de l'expérience utilisateur réelle.

Pour notre équipe, le dogfooding a été bénéfique non seulement pour les tests unitaires et la stabilité spécifique aux fonctionnalités, mais aussi pour s'assurer que le produit reste empathique pour les utilisateurs réels. Souvent, les développeurs testent le changement de code spécifique et peut-être certaines fonctionnalités connexes qui l'entourent, mais le dogfooding donne à l'équipe la possibilité de faire un zoom arrière et de tester de vrais parcours utilisateur qui tiennent compte de l'expérience utilisateur réelle. Idées de produits - En insistant pour que toute notre équipe utilise le produit dans la vraie vie, nous avons pu générer de nombreuses nouvelles idées de produits. Bien que certaines idées puissent être proposées théoriquement, l'utilisation réelle du produit en tant qu'utilisateur réel donne à notre équipe la possibilité de "vivre" le produit et de proposer des suggestions vraiment intelligentes sur la façon dont nous pourrions l'améliorer à l'avenir.

Autres avantages du dogfooding

Même en dehors du contexte du produit lui-même, nous avons constaté que le dogfooding avait profité à notre entreprise. Quelques exemples :

Fierté (ou honte) de l'entreprise - Un avantage intangible du dogfooding est sa capacité à pousser l'équipe à être fière de ce qu'elle travaille si dur pour construire. Comme Mike Scott l'a dit dans sa note aux employés d'Apple il y a 40 ans : « Si le traitement de texte est si soigné, alors utilisons-le tous ! ». C'était également le moteur pour les médias qualifiant cela d '«embarras» en 2010 lorsque 10 000 employés de Microsoft ont acheté des iPhones, même s'ils n'avaient aucune raison de le faire. Usage et fierté vont de pair.

Un avantage intangible du dogfooding est sa capacité à pousser l'équipe à être fière de ce qu'elle travaille si dur pour construire. Comme Mike Scott l'a dit dans sa note aux employés d'Apple il y a 40 ans : « Si le traitement de texte est si soigné, alors utilisons-le tous ! ». C'était également le moteur pour les médias qualifiant cela d '«embarras» en 2010 lorsque 10 000 employés de Microsoft ont acheté des iPhones, même s'ils n'avaient aucune raison de le faire. Usage et fierté vont de pair. Un meilleur contexte pour tout le monde - Un meilleur contexte conduit à de meilleurs résultats. Toujours. Et le dogfooding permet à TOUS dans l'entreprise d'avoir une compréhension plus nuancée de la solution proposée aux clients, même si leurs rôles quotidiens sont à une étape éloignés du produit lui-même. Ce type de contexte initie un processus qui conduit finalement à une réflexion critique, à des questions réfléchies et à une compréhension plus claire de ce que l'entreprise essaie de réaliser. Cela permet à tous les membres de l'équipe de faire leur travail avec une meilleure concentration et une créativité plus éclairée, et pour nous, cela a produit des idées incroyables et inattendues de la part de l'équipe.

Comment nous amenons le dogfooding à un autre niveau

L'hypothèse sous-jacente de toute politique de dogfooding est que le produit peut réellement être utilisé par l'équipe dans sa vie quotidienne. Chez Livecycle, nous sommes particulièrement bien placés pour le faire car nous construisons un produit qui aide les équipes à créer des produits. L'utilisation de notre propre produit pour fabriquer notre propre produit nous a donné l'opportunité de faire de la nourriture pour chien d'une manière unique en tirant un réel avantage du produit au fur et à mesure que nous construisons le produit lui-même.





Et cet effort interne ne se limite pas aux confins de notre équipe en interne. Nous avons travaillé avec une société de développement à distance pour rafraîchir certaines parties de notre site marketing et nous avons délibérément utilisé Livecycle pour gérer ce flux de travail. Cette expérience nous a permis de tester et de valider une partie de notre stratégie GTM - le positionnement de Livecycle avec les devshops en particulier, et pour la collaboration d'équipe à distance plus généralement. Ces sessions de dogfooding réelles avec notre partenaire externalisé nous ont montré à quel point Livecycle peut être bénéfique dans ces cas d'utilisation.





Alors que nous regardons vers l'avenir, nous essayons de repousser les limites encore plus loin avec nos stratégies de dogfooding. Une idée que nous lançons est une « frénésie Livecycle » dans laquelle nous exécutons un sprint de développement complet exclusivement via Livecycle. Aucun e-mail. Pas de mou. N'utiliser notre plate-forme que pour communiquer les uns avec les autres et examiner les PR. Et même si Livecycle est destiné à s'intégrer de manière transparente aux autres outils de communication et de gestion de projet, notre théorie est que tester notre produit dans des conditions de dogfooding plus extrêmes nous en apprendra beaucoup sur ce que notre produit peut faire.

Hypothèses et conseils gratuits

En plus de partager nos expériences, il est également utile d'énumérer quelques-unes des hypothèses et opinions sous-jacentes que nous avons développées concernant les choses à faire et à ne pas faire en matière de dogfooding. Voici donc quelques éléments que nous vous suggérons de garder à l'esprit lors de l'élaboration de la politique interne de dogfooding de votre entreprise :

Notre hypothèse est que le dogfooding n'est possible que si vous le pouvez de bout en bout comme le ferait un utilisateur final de manière authentique. Tester des fonctionnalités spécifiques une par une s'appelle R&D. Pas dogfooding.

Dogfooding devrait être à l'échelle de l'entreprise. Pas seulement pour les développeurs et les chefs de produit. Outre les avantages d'une approche plus inclusive que nous avons déjà énumérés, cela permet également d'éviter les préjugés et la malhonnêteté émotionnelle. Il est difficile d'être objectif à propos de quelque chose que vous avez passé tant de temps à construire vous-même. Assurez-vous donc de discuter avec des personnes de toute l'entreprise, et pas seulement avec le petit groupe de personnes qui ont réellement travaillé sur le codage et la conception de cette version du produit lui-même.

De nombreuses personnes affirment qu'un dogfooding efficace ne peut avoir lieu qu'avant la mise sur le marché d'un produit. C'est une grande idée fausse. Continuer à utiliser le produit après sa mise à disposition publique présente de nombreux avantages pour votre produit et votre équipe, comme nous l'avons souligné ci-dessus.

Rappelez-vous que la nourriture pour chien a mauvais goût. Parfois, ça a vraiment mauvais goût. Dogfooding n'est pas une excuse pour montrer à quel point votre produit est incroyable. C'est l'occasion de créer des frictions avec les utilisateurs et d'accepter un inconfort délibéré. Le but est de vous aider à voir ce qui ne fonctionne PAS, pas de vous féliciter pour ce qui fonctionne.

Si vous mangez de la nourriture pour chiens, vous faites semblant d'être un vrai chien. Donc, si vous testez votre produit, faites semblant d'être un vrai utilisateur. Cela signifie se concentrer sur l'ensemble du parcours de l'expérience utilisateur et pas seulement sur les nouvelles fonctionnalités brillantes qui ont été récemment mises en œuvre. Pour un nouvel utilisateur sans prétention, la partie la plus importante du processus est l'intégration et la configuration initiale. Donc, pour que la nourriture pour chien fonctionne correctement, assurez-vous que vous et votre équipe accordez à ces parties "ennuyeuses" de l'expérience produit au moins autant d'attention qu'aux choses amusantes.



La façon dont vous utilisez le dogfooding dans votre propre entreprise dépendra de nombreux facteurs. Mais ce qui est tout à fait clair, c'est qu'il vaut la peine d'investir du temps pour y réfléchir. Parce qu'une solide stratégie de dogfooding aura des effets positifs sur vos utilisateurs, votre produit et votre équipe.





