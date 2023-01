Os alunos estão sendo enganados por sites falsos de respostas para testes?

Muito longo; Para ler A Honorlock promete garantir que os alunos remotos não trapaceiem nos exames por meio de software com tecnologia de IA. O software pode escanear os rostos dos alunos para verificar sua identidade, rastrear frases específicas que o microfone do computador captura. Ele também promete procurar e remover questões de teste que vazam online. Honorlock diz que monitora a sessão de exame de cada aluno e alerta um inspetor de teste ao vivo nos EUA se detectar algum problema em potencial. Mas alguns especialistas em ética na educação dizem que está ficando mais difícil para os instrutores preservar a integridade acadêmica.

Quando Kurt Wilson, um estudante de ciência da computação da University of Central Florida, soube que sua universidade estava usando uma controversa ferramenta de supervisão online chamada Honorlock, ele imediatamente quis saber mais.





A empresa, cujos negócios cresceram durante a pandemia, promete garantir que os alunos remotos não trapaceiem nos exames por meio de um software com IA usado por alunos que “monitora a sessão de exame de cada aluno e alerta um fiscal de teste ao vivo nos EUA se detecta quaisquer problemas potenciais.”





O software pode escanear os rostos dos alunos para verificar sua identidade, rastrear frases específicas que o microfone do computador captura e até promete pesquisar e remover perguntas de teste que vazam online.





Um recurso de Honorlock despertou especialmente o interesse de Wilson. A empresa, de acordo com seus materiais, oferece uma maneira de rastrear alunos trapaceiros por meio do que Honorlock chama de “sites de sementes” ou outros chamam de “honeypots” – sites falsos que denunciam remotamente os alunos que os visitam durante os exames.





Wilson se debruçou sobre uma patente para o software para aprender mais, encontrando exemplos de sites listados. Ao procurar um código comum e as mesmas perguntas de teste no ano passado, Wilson acabou descobrindo cerca de uma dúzia de honeypots aparentemente ligados a Honorlock, cinco dos quais ainda estão operando .





“Isso meio que se tornou uma obsessão em certo ponto”, disse Wilson, que não rastreia os honeypots há alguns meses, mas em determinado momento os verificava diariamente.





Os sites que Wilson encontrou são esqueletos. Eles têm nomes como “ gradepack.com ” e “ quizlookup.com ”. Eles são em grande parte um catálogo de milhares de perguntas de teste aparentes que às vezes são estranhamente específicas. “Em que parte do sistema digestivo começa a digestão química?” um post pergunta .





Uma pergunta de múltipla escolha solicita o uso da “teoria VSEPR para prever a geometria molecular em torno do átomo de carbono no formaldeído, H2CO”.





Clique no botão “mostrar resposta” abaixo de qualquer uma das perguntas e você não receberá ajuda, mas será recompensado com um ruído digital e nenhuma resposta. Mas os visitantes dos sites estão tendo informações detalhadas sobre os movimentos do mouse e até digitação transmitidas para um servidor Honorlock.





Na patente, sinalizada recentemente, junto com um site Honorlock honeypot, pela mídia estudantil da Arizona State University , a empresa explica que seus sites podem rastrear informações do visitante, como endereços IP, como evidência de que um aluno estava procurando respostas em um dispositivo secundário.





Quando a pandemia levou ao fechamento de escolas, a demanda por serviços como o Honorlock disparou, pois os educadores se preocupavam se os alunos conseguiriam encontrar facilmente as respostas online usando dispositivos que os instrutores não conheciam.





Em seus materiais on-line para seu software, Honorlock diz: “[S] alunos têm acesso a mais e mais dispositivos eletrônicos e está se tornando mais difícil para os instrutores preservar a integridade acadêmica”.





Mas alguns especialistas em ética da educação temem que técnicas como sites honeypot simplesmente vão longe demais.





“Posso resumir essa atividade em uma palavra”, disse Sarah Eaton, professora associada da Universidade de Calgary que estuda integridade acadêmica. “Aprisionamento”.

Capturando dados dos alunos

Embora várias empresas ofereçam serviços que acessam as webcams dos alunos para rastreá-los, a criação de sites falsos para capturar possíveis trapaceiros parece ser uma inovação — uma inovação que ultrapassa um limite ético para alguns especialistas.





Antes, os alunos que pesquisavam respostas on-line podem simplesmente não encontrar nada, enquanto agora, um site potencialmente incriminador estará lá para tentá-los.





Ceceilia Parnther, professora associada da St. questionável.





“A comparação face a face é um professor andando com a chave de resposta e colocando-a no canto de cada mesa e penalizando os alunos se eles olharem para ela”, disse ela.





Honorlock não é mencionado diretamente nos sites que Wilson encontrou. Mas os sites listam as mesmas perguntas de teste e incluem páginas de termos de serviço que mencionam o endereço de e-mail “[email protected]”. A atividade de rede das páginas, revisada pelo The Markup, também mostra dados sendo enviados para um servidor Honorlock.com.





Para entender com precisão quais dados os sites honeypot podem estar rastreando, o The Markup inspecionou o código-fonte da página e a atividade de rede usando as ferramentas de desenvolvedor do Firefox para cada um dos sites ainda em operação observados por Wilson.





Descobrimos que os sites capturavam dados sobre o tipo de dispositivo do visitante, onde o mouse do visitante estava na página, o que ele inseria em uma barra de pesquisa e detalhes sobre o que ele clicava.





Captura de tela de buzzfolder.com, com ferramentas de desenvolvedor mostrando o texto "inspeção pela marcação" sendo gravado. Crédito: buzzfolder.com

A Honorlock não respondeu a um pedido de comentário nos sites ou a outras perguntas sobre suas práticas de privacidade.





Não está claro quantos estudantes foram pegos pelos honeypots da empresa. A Honorlock promove parcerias com faculdades como a Universidade da Flórida e a Universidade de Maryland, entre várias outras. A empresa anunciou no ano passado que, alimentada pela demanda da era pandêmica, havia levantado US$ 25 milhões em financiamento de risco, com base em uma rodada anterior de US$ 11,5 milhões.





Universidades nos Estados Unidos já assinaram contratos lucrativos com a Honorlock, pagando centenas de milhares de dólares por ano pelo serviço.





Alguns educadores, enquanto isso, estão usando táticas semelhantes por conta própria, espalhando respostas de testes falsas ou rastreáveis on-line para pegar os alunos que procuram respostas.





Em um caso, relatado pela mídia estudantil em Princeton , um professor reconheceu que um professor de matemática tentou pegar os alunos trapaceando adicionando um “marcador exclusivo” a uma solução errada postada online.





A solução incluía “uma referência a um teorema” que era irrelevante para a resposta. O Princetonian relatou que vários alunos foram acusados de trapacear com base em suas respostas à pergunta.





Michael Hotchkiss, porta-voz de Princeton, se recusou a comentar.

Repensando exames

Além dos honeypots, a rápida ascensão do software de supervisão também deu origem a outras questões éticas e de privacidade. Alguns alunos e educadores argumentam que o software leva a um ambiente de teste indutor de ansiedade , e outros levantaram preocupações técnicas, apontando para o software de detecção de rosto que falha em reconhecer os rostos de alunos de pele mais escura .





O medo de um supervisor que tudo vê pode ter efeitos colaterais brutais. Uma mulher entrou em trabalho de parto enquanto fazia um exame remoto da ordem, mas continuou com o teste, com medo de ser sinalizada por colar.





Para os educadores, a atração de um software que promete rastrear automaticamente os trapaceiros é clara. Mas alguns especialistas argumentam que não é um problema que pode ou deve ser corrigido pelos avanços da tecnologia para monitorar os alunos, mas repensando como esses alunos são testados em primeiro lugar.





Especialistas em ética pedagógica como Parnther dizem que esse tipo de software é um tiro pela culatra ao criar um ambiente em que os alunos estão, por padrão, sob suspeita. Essa própria mentalidade facilita a trapaça, diz ela, sugerindo sutilmente aos alunos que eles também podem trapacear porque os professores esperam que eles o façam de qualquer maneira.





“Os alunos veem que existe um ambiente onde é automaticamente assumido que eles não são confiáveis”, disse Parnther.





Eaton propõe que os educadores considerem um repensar mais radical dos testes, que não dependa da vigilância dos alunos. Punir os alunos por usarem seus dispositivos fundamentalmente vai contra a forma como o aprendizado funciona na era da internet, diz Eaton, e o jogo de gato e rato de descobrir possíveis trapaceiros não está funcionando.





Mudar para um sistema melhor pode significar mudar para exames mais orais ou de livro aberto, por exemplo, que ainda demonstram proficiência sem o fantasma de simplesmente pesquisar respostas no Google.





Sempre haverá algum nível de trapaça nos exames, argumenta Parnther, mas os custos de reprimir os alunos agora vêm às custas de sua educação.





“Embora não possamos garantir que nenhum aluno irá trapacear, podemos tornar uma norma que a maioria dos alunos está apenas tentando fazer o seu melhor trabalho”, disse ela.

