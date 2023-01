Les étudiants sont-ils piégés par de faux sites de réponses aux tests ?

Trop long; Pour lire Honorlock promet de s'assurer que les étudiants à distance ne trichent pas aux examens grâce à un logiciel alimenté par l'IA. Le logiciel peut scanner les visages des élèves pour vérifier leur identité, suivre des phrases spécifiques capturées par le microphone de leur ordinateur. Il promet également de rechercher et de supprimer les questions de test qui fuient en ligne. Honorlock dit qu'il surveille la session d'examen de chaque étudiant et alerte un surveillant de test en direct basé aux États-Unis s'il détecte des problèmes potentiels. Mais certains experts en éthique de l'éducation disent qu'il est de plus en plus difficile pour les instructeurs de préserver l'intégrité académique.

Lorsque Kurt Wilson, étudiant en informatique à l'Université de Floride centrale, a entendu dire que son université utilisait un outil de surveillance en ligne controversé appelé Honorlock, il a immédiatement voulu en savoir plus.





La société, dont les activités ont explosé pendant la pandémie, promet de veiller à ce que les étudiants à distance ne trichent pas aux examens grâce à un logiciel alimenté par l'IA utilisé par les étudiants qui «surveille la session d'examen de chaque étudiant et alerte un surveillant de test en direct basé aux États-Unis s'il détecte tout problème potentiel.





Le logiciel peut scanner le visage des étudiants pour vérifier leur identité, suivre des phrases spécifiques capturées par le microphone de leur ordinateur et promet même de rechercher et de supprimer les questions de test qui fuient en ligne.





Une caractéristique d'Honorlock a particulièrement piqué l'intérêt de Wilson. La société, selon ses documents, fournit un moyen de suivre les étudiants qui trichent à travers ce que Honorlock appelle des «sites de semences» ou d'autres appellent des «pots de miel» - de faux sites Web qui dénoncent à distance les étudiants qui les visitent pendant les examens.





Wilson s'est penché sur un brevet pour le logiciel pour en savoir plus, trouvant des exemples de sites répertoriés. En recherchant un code commun et les mêmes questions de test au cours de l'année écoulée, Wilson a finalement découvert une douzaine de pots de miel apparemment liés à Honorlock, dont cinq fonctionnent toujours .





"C'est devenu une sorte d'obsession à un moment donné", a déclaré Wilson, qui n'a pas suivi les pots de miel depuis quelques mois, mais qui les vérifiait quotidiennement à un moment donné.





Les sites trouvés par Wilson sont des os nus. Ils ont des noms comme « gradepack.com » et « quizlookup.com ». Il s'agit en grande partie d'un catalogue de milliers de questions de test apparentes qui sont parfois étrangement spécifiques. « Dans quelle partie du système digestif commence la digestion chimique ? » demande un poste .





Une question à choix multiples demande d'utiliser la "théorie VSEPR pour prédire la géométrie moléculaire autour de l'atome de carbone dans le formaldéhyde, H2CO".





Cliquez sur le bouton "afficher la réponse" sous l'une des questions et vous n'obtiendrez pas d'aide mais serez récompensé par un carillon numérique et aucune réponse. Mais les visiteurs des sites reçoivent des informations détaillées sur les mouvements de leur souris et même sur leur saisie transmises à un serveur Honorlock.





Dans le brevet, récemment signalé, avec un site de pot de miel Honorlock, par les médias étudiants de l'Arizona State University , la société explique que ses sites peuvent suivre les informations des visiteurs comme les adresses IP comme preuve qu'un étudiant cherchait des réponses sur un appareil secondaire.





Lorsque la pandémie a entraîné la fermeture d'écoles, la demande de services comme Honorlock a grimpé en flèche, les éducateurs s'inquiétant de savoir si les élèves pourraient facilement trouver des réponses en ligne à l'aide d'appareils que les instructeurs ne connaissaient pas.





Dans ses documents en ligne pour son logiciel, Honorlock déclare : « [S]les étudiants ont accès à de plus en plus d'appareils électroniques et il devient de plus en plus difficile pour les instructeurs de préserver l'intégrité académique.





Mais certains experts en éthique de l'éducation craignent que les techniques telles que les sites Web de pots de miel ne vont tout simplement trop loin.





« Je peux résumer cette activité en un mot », a déclaré Sarah Eaton, professeure agrégée à l'Université de Calgary qui étudie l'intégrité académique. "Piège".

Capturer les données des étudiants

Alors que plusieurs entreprises proposent des services qui exploitent les webcams des étudiants pour les suivre, la création de faux sites pour attraper les tricheurs potentiels semble être une innovation, qui franchit une ligne éthique pour certains experts.





Avant, les étudiants qui cherchaient des réponses en ligne n'avaient peut-être tout simplement rien trouvé, alors que maintenant, un site Web potentiellement incriminant sera là pour les tenter.





Ceceilia Parnther, professeure agrégée à l'Université St. John's qui a étudié la surveillance à distance, a déclaré que la situation était ironique: les étudiants «sont installés» à travers des pots de miel, a-t-elle déclaré, dans le but de détecter les violations de l'intégrité académique, une pratique elle-même éthique discutable.





"La comparaison en face à face est un enseignant qui se promène avec le corrigé et le place sur le coin de chaque bureau, puis pénalise les élèves s'ils le regardent", a-t-elle déclaré.





Honorlock n'est pas directement mentionné sur les sites trouvés par Wilson. Mais les sites répertorient les mêmes questions de test les uns que les autres et incluent des pages de conditions de service qui mentionnent l'adresse e-mail "[email protected]". L'activité réseau des pages, examinée par The Markup, montre également que les données sont envoyées à un serveur Honorlock.com.





Pour comprendre précisément quelles données les sites de pots de miel pourraient suivre, The Markup a inspecté le code source de la page et l'activité réseau à l'aide des outils de développement de Firefox pour chacun des sites Web toujours en activité notés par Wilson.





Nous avons constaté que les sites capturaient des données sur le type d'appareil d'un visiteur, l'endroit où se trouvait la souris de ce visiteur sur la page, ce qu'il avait saisi dans une barre de recherche et des détails sur ce sur quoi il avait cliqué.





Capture d'écran de buzzfolder.com, avec des outils de développement montrant le texte "inspection par le balisage" en cours d'enregistrement. Crédits :buzzfolder.com

Honorlock n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les sites ou pour répondre à d'autres questions sur ses pratiques de confidentialité.





On ne sait pas combien d'étudiants ont été attrapés par les pots de miel de l'entreprise. Honorlock vante des partenariats avec des collèges comme l'Université de Floride et l'Université du Maryland, parmi plusieurs autres. La société a annoncé l'année dernière que, alimentée par la demande de l'ère de la pandémie, elle avait levé 25 millions de dollars en financement de capital-risque, s'appuyant sur une précédente ronde de 11,5 millions de dollars.





Des universités à travers les États-Unis ont maintenant signé des contrats lucratifs avec Honorlock, payant des centaines de milliers de dollars par an pour le service.





Pendant ce temps, certains éducateurs utilisent eux-mêmes des tactiques similaires, diffusant en ligne des réponses de test fausses ou traçables pour attraper les étudiants qui recherchent des réponses.





Dans un cas, rapporté par les médias étudiants à Princeton , un professeur a reconnu qu'un TA de mathématiques avait tenté d'attraper des étudiants en train de tricher en ajoutant un "marqueur unique" à une mauvaise solution publiée en ligne.





La solution comprenait "une référence à un théorème" qui n'était pas pertinente pour la réponse. Le Princetonian a rapporté que plusieurs étudiants avaient été accusés de tricherie en raison de leur réponse à la question.





Michael Hotchkiss, porte-parole de Princeton, a refusé de commenter.

Repenser les examens

Outre les pots de miel, l'ascension rapide des logiciels de surveillance a également suscité d'autres problèmes de confidentialité et d'éthique. Certains étudiants et éducateurs affirment que le logiciel conduit à un environnement de test anxiogène , et d'autres ont soulevé des problèmes techniques, pointant vers un logiciel de détection de visage qui ne parvient pas à reconnaître les visages des étudiants à la peau plus foncée .





La peur d'un surveillant qui voit tout peut avoir des effets secondaires brutaux. Une femme a accouché alors qu'elle passait un examen du barreau à distance, mais a poursuivi le test, craignant d'être signalée pour avoir triché.





Pour les éducateurs, le tirage au sort des logiciels qui promettent de traquer automatiquement les tricheurs est clair. Mais certains experts affirment que ce n'est pas un problème qui peut ou devrait être résolu par les progrès de la technologie pour surveiller les étudiants, mais en repensant la façon dont ces étudiants sont testés en premier lieu.





Les éthiciens de la pédagogie comme Parnther disent que ce type de logiciel se retourne contre lui en créant un environnement où les étudiants sont, par défaut, suspects. Cet état d'esprit lui-même facilite la tricherie, dit-elle, en suggérant subtilement aux élèves qu'ils pourraient aussi bien tricher parce que les enseignants s'y attendent de toute façon.





"Les étudiants voient qu'il existe un environnement où l'on suppose automatiquement qu'ils ne sont pas dignes de confiance", a déclaré Parnther.





Eaton propose que les éducateurs envisagent une refonte plus radicale des tests, qui ne repose pas sur la surveillance des élèves. Punir les étudiants pour avoir utilisé leurs appareils va fondamentalement à l'encontre du fonctionnement de l'apprentissage à l'ère d'Internet, dit Eaton, et le jeu du chat et de la souris consistant à détecter d'éventuels tricheurs ne fonctionne pas.





Passer à un meilleur système pourrait signifier passer à des examens plus oraux ou à livre ouvert, par exemple, qui démontrent toujours la compétence sans le spectre de simplement googler les réponses.





Il y aura toujours un certain niveau de tricherie aux examens, soutient Parnther, mais le coût de la répression des étudiants se fait désormais au détriment de leur éducation.





"Bien que nous ne puissions pas garantir qu'aucun étudiant ne trichera jamais, nous pouvons en faire une norme selon laquelle la plupart des étudiants essaient simplement de faire de leur mieux", a-t-elle déclaré.

Écrit par : Colin Lecher





Reportage supplémentaire de Surya Mattu.





Photo de fond par Sonja Langford sur Unsplash





Également publié ici