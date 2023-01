O que acontece quando um site popular de armazenamento de links de arquivos é encerrado?

Em junho, o imensamente popular serviço Filelinked, que permitia aos usuários do Amazon Fire TV instalar facilmente aplicativos relacionados à pirataria, desapareceu em circunstâncias misteriosas. Agora está confirmado que a poderosa Alliance for Creativity and Entertainment derrubou o Filelinked. Isso levanta a questão de saber se os serviços que oferecem a mesma funcionalidade serão capazes de resistir à tempestade. Com o Google e a Amazon rejeitando ou banindo aplicativos de pirataria de suas lojas, os usuários de Android e Fire TV com tendência à pirataria precisam carregar aplicativos de terceiros.

O carregamento lateral não é particularmente difícil, mas é um processo bastante complicado. No entanto, aplicativos como o Filelinked forneceram uma solução ao indexar centenas de aplicativos armazenados fora dos ecossistemas oficiais, tornando-os fáceis de instalar.





Embora isso não seja necessariamente ilegal, o Filelinked atraiu muitos usuários interessados em baixar aplicativos piratas. Como resultado, isso se tornou um dos principais impulsionadores de sua popularidade.





Em junho, o Filelinked desapareceu sem aviso ou anúncio subsequente, com seu silêncio trazendo todas as marcas de uma derrubada antipirataria hostil.





No início desta semana, essa teoria se provou correta quando o domínio principal do Filelinked (Filelinked.com) e seu antigo domínio (DroidAdmin.com) caíram sob o controle da Motion Picture Association (MPA).





A remoção vinculada a arquivos foi realizada pela ACE





Em um anúncio ontem, a poderosa Alliance for Creativity and Entertainment confirmou que estava realmente por trás do fechamento do Filelinked.





“Antes uma ferramenta popular de download em massa para dispositivos Amazon Fire TV e Android, o aplicativo Filelinked era usado para carregar aplicativos de lado. Mais especificamente, os usuários podem instalar aplicativos piratas em seus dispositivos Android por meio de fontes não oficiais”, relata o ACE.





“Esse serviço era popular tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, operando em Freising [Alemanha].”





A ACE não fornece detalhes específicos sobre os termos do desligamento, mas, se ações semelhantes servirem de parâmetro, um aviso de cessar e desistir e algum tipo de acordo provavelmente estavam envolvidos. Isso poderia incluir uma compensação monetária, mas um acordo para jogar a toalha e entregar os domínios era claramente parte do acordo.





E agora para substituições vinculadas a arquivos





Desde o fechamento do Filelinked, vários aplicativos e serviços com funções semelhantes (Unlinked, FileSynced e Applinked) vêm ganhando força.





Isso era de se esperar devido à eficácia do Filelinked e à lacuna que ele deixou no mercado. Mas também levanta questões sobre o quão sustentáveis serão as substituições do que aconteceu com o Filelinked e se os novos garotos do quarteirão aprenderam alguma lição com o fim do Filelinked.





Sem conhecer os detalhes do cessar e desistir enviados ao Filelinked, é difícil saber com base em que a ACE alegou que a operação era ilegal.





Esses serviços não estão vinculados diretamente a conteúdo protegido por direitos autorais, como filmes e programas de TV.





Nem eles (geralmente) hospedam os aplicativos com os quais o ACE está tão preocupado. Isso é resolvido usando hiperlinks para fontes online, muitas das quais são fornecidas por usuários de aplicativos.





No entanto, essas não são as únicas questões em jogo aqui.





A intenção é significativa

Um fator importante que surge regularmente em casos de direitos autorais é a intenção.





Para fornecer um exemplo vago, quando a RIAA encerrou o LimeWire em 2010, foi declarado que ele havia “encorajado intencionalmente a infração” pelos usuários do LimeWire, foi usado “esmagadoramente para infração” e a empresa sabia sobre a “violação substancial sendo cometida” por seus usuários.





Em contraste, o popular aplicativo uTorrent (que, como o LimeWire, tem usos não infratores significativos, mas é amplamente usado para pirataria) permanece intocado porque nunca foi promovido para fins de pirataria.





Isso é algo que as substituições do Filelinked deveriam levar em consideração em suas operações desde o início.





Se esse é realmente o caso, caberá à ACE determinar, mas, sem dúvida, eles já saberão. Esses aplicativos/serviços são amplamente divulgados e/ou mencionados em sites como o YouTube e já existem dezenas de tutoriais na web explicando como são usados. Essas já são ferramentas bastante importantes.





Dito tudo isso, o ângulo de intenção representa apenas um dos vetores de ataque disponíveis para o ACE, mas, na realidade e simplesmente sendo pragmático, nenhum deles é especialmente importante até que um caso vá a tribunal. Por um bom motivo, isso raramente acontece. Ainda mais raramente um caso vai a um julgamento completo.





O que a ACE tem mostrado, mesmo entre os maiores players do ecossistema da pirataria, é que está preparada para resolver disputas de forma tranquila, sem a necessidade de ações judiciais. É importante ressaltar que ele faz isso com o apoio financeiro sem precedentes das empresas de mídia mais poderosas do mundo, apoiadas pelos melhores advogados que o dinheiro pode comprar.





Muitas pessoas não gostam de uma luta tão desigual, nem mesmo os desenvolvedores da Fire TV.





Publicado anteriormente aqui.