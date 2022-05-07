当流行的文件链接存储站点关闭时会发生什么？

早在 6 月，广受欢迎的 Filelinked 服务就在神秘的情况下消失了，该服务使亚马逊 Fire TV 用户能够轻松安装盗版相关应用程序。 现在已经确认强大的创意和娱乐联盟将 Filelinked 关闭。这就提出了一个问题，即提供相同功能的服务是否能够经受住风暴。 由于谷歌和亚马逊都拒绝或禁止其商店中的盗版应用程序，因此喜欢盗版的 Android 和 Fire TV 用户需要从第三方来源旁加载应用程序。





早在 6 月，让亚马逊 Fire TV 用户轻松安装盗版相关应用程序的广受欢迎的 Filelinked 服务在神秘的情况下消失了。





现在已经确认强大的创意和娱乐联盟将 Filelinked 关闭。这就提出了一个问题，即提供相同功能的服务是否能够经受住风暴。





由于谷歌和亚马逊都拒绝或禁止其商店中的盗版应用程序，因此喜欢盗版的 Android 和 Fire TV 用户需要从第三方来源下载应用程序。





侧载并不是特别困难，但它是一个相当繁琐的过程。然而，像 Filelinked 这样的应用程序通过索引存储在官方生态系统之外的数百个应用程序提供了一种解决方案，同时使它们易于安装。





虽然这不一定是非法的，但 Filelinked 吸引了许多对下载盗版应用程序感兴趣的用户。因此，这成为其受欢迎的主要驱动力之一。





6 月，Filelinked 在没有警告或随后宣布的情况下消失了，其沉默带有敌对反盗版删除的所有特征。





本周早些时候，当 Filelinked 的主域 (Filelinked.com) 及其以前的域 (DroidAdmin.com) 落入电影协会 (MPA) 的控制之下时，这一理论被证明是正确的。





Filelinked Takedown 由 ACE 执行





在昨天的公告中，强大的创意和娱乐联盟证实，它确实是 Filelinked 关闭的幕后黑手。





“曾经是亚马逊 Fire TV 和 Android 设备流行的批量下载工具，Filelinked 应用程序被用于旁加载应用程序。更具体地说，用户可以通过非官方来源在他们的 Android 设备上安装盗版应用程序，”ACE 报道。





“这项服务在美国和欧洲都很受欢迎，在弗赖辛 [德国] 开展业务。”





ACE 没有提供有关关闭条款的具体细节，但如果类似的行动是任何衡量标准，则可能涉及停止和终止通知和某种和解。这可能包括金钱补偿，但认输并移交域名的协议显然是交易的一部分。





文件链接替换现在怎么办





自 Filelinked 关闭以来，一些功能相似的应用程序和服务（Unlinked、FileSynced 和 Applinked）已经获得了关注。





由于 Filelinked 的有效性及其在市场上留下的空白，这是可以预料的。但它也提出了这样的问题：对于 Filelinked 发生的事情，替换者的可持续性如何，以及该街区的新孩子是否从 Filelinked 的消亡中吸取了任何教训。





如果不了解发送给 Filelinked 的停止和终止的详细信息，很难知道 ACE 声称该操作是非法的依据是什么。





这些服务不直接链接到受版权保护的内容，例如电影和电视节目。





他们（通常）也不托管 ACE 如此关注的应用程序。这是使用超链接到在线资源的处理，其中许多是由应用程序用户提供的。





然而，这些并不是这里唯一的问题。





意图很重要

在版权案件中经常引起注意的一个重要因素是意图。





举一个松散的例子，当 RIAA 于 2010 年关闭 LimeWire 时，它被宣布为 LimeWire 用户“故意鼓励侵权”，被“压倒性地用于侵权”，该公司知道其“正在实施重大侵权”。用户。





相比之下，广受欢迎的 uTorrent 应用程序（与 LimeWire 一样，具有重要的非侵权用途，但被广泛用于盗版）保持不变，因为它从未被推广用于盗版目的。





这就是 Filelinked 替代品从一开始就将其纳入其运营的明智之举。





是否确实如此，将由 ACE 确定，但毫无疑问，他们已经知道了。这些应用程序/服务在 YouTube 等网站上得到广泛推广和/或提及，并且网络上已经有数十个教程解释了它们的使用方式。这些已经是非常引人注目的工具。





综上所述，意图角度只是 ACE 可用的攻击向量之一，但实际上，只是出于务实，在案件上庭之前，它们都不是特别关键。有充分的理由，这种情况很少发生。更罕见的是案件进入全面审判阶段。





ACE 已经表明，即使是在盗版生态系统中的较大参与者中，它也准备好安静地解决争端，而无需采取法律行动。不过，重要的是，它得到了世界上最强大的媒体公司的空前财务支持，并得到了金钱所能买到的最优秀律师的支持。





没有多少人喜欢这种不平衡的战斗，即使是 Fire TV 开发商。





以前在这里发布。



