O Concurso de Redação DevOps da Aptible: Anunciados os vencedores da segunda rodada!

Estamos de volta com mais um anúncio de resultados do DevOps Writing Contest da Aptible e HackerNoon ! Para aqueles que estão lendo sobre o DevOps Writing Contest pela primeira vez - HackerNoon e Aptible trazem a você uma excelente oportunidade de mostrar sua experiência em DevOps e ganhar $$$. Você pode ganhar a partir de $ 3.000 todos os meses!

Precisa de ideias para escrever? Você pode escrever qualquer coisa relacionada ao DevOps. Estamos interessados em ler sobre os desafios na implementação da infraestrutura DevOps e como você lida com eles. Clique em este modelo para mais detalhes.

Sobre o patrocinador

A plataforma de hospedagem da Aptible automatiza o trabalho de provisionamento, gerenciamento e dimensionamento da infraestrutura para que os desenvolvedores possam se concentrar no que realmente importa: seu produto. Comece gratuitamente com o Aptible .

Concurso de redação DevOps: finalistas da segunda rodada

Para a seleção das indicações, escolhemos todas as histórias com a tag #devops no HackerNoon, publicada em setembro. Em seguida, escolhemos as principais notícias ponderando os seguintes fatores:



Número de horas lidas O número de pessoas alcançadas A originalidade do conteúdo Relevância para os temas compartilhados pelo patrocinador. Veja o aviso de redação do concurso aqui.



Aqui estão os 10 finalistas da Rodada 2:





O concurso de redação DevOps da Aptible: vencedores da segunda rodada!

Em primeiro lugar, temos:





CI/CD é uma técnica para entregar aplicativos aos clientes, conseguida adicionando automação a diferentes estágios de desenvolvimento de aplicativos. Acredito que compreender CI/CD (Integração Contínua e Implantação Contínua) pode capacitar os desenvolvedores a obter uma melhor compreensão de como os artefatos de back-end do projeto existem além dos limites do repositório do projeto. Essa compreensão também pode criar uma mudança fundamental na perspectiva do desenvolvedor. Em vez de apenas verem o seu trabalho como linhas de código, eles podem começar a abraçar o contexto mais amplo do seu projeto como um produto valioso.



Parabéns, @zufarexplained ! Você ganhou $ 1.500.



A segunda posição é conquistada por:

O conceito de DataOps não surgiu isoladamente. Nasceu de uma confluência de necessidades. Com as empresas a confiar cada vez mais em insights baseados em dados e com as fontes de dados a tornarem-se mais variadas e volumosas, as práticas tradicionais de gestão de dados começaram a mostrar as suas limitações. Velocidade, escalabilidade e colaboração tornaram-se fundamentais. O DataOps, como abordagem, tem suas raízes nessas demandas do setor e nos paradigmas de sucesso estabelecidos pelo DevOps. Com o tempo, à medida que a indústria começou a reconhecer as lacunas entre as equipas de dados (de engenheiros a cientistas e analistas) e os desafios operacionais que enfrentavam, o DataOps começou a solidificar-se como uma disciplina distinta na gestão de dados.





Bem merecido, @chingiz ! Você ganhou $ 1.000.



Em terceiro lugar, temos:

Não faz muito tempo, especialistas em segurança da informação realizavam testes após concluir o processo de desenvolvimento. Essa abordagem é ineficiente – se forem descobertos erros durante os testes de segurança, todo o ciclo de desenvolvimento deverá ser reiniciado. Isso é demorado e caro.



Sim, @goal23 ! Você ganhou 500$!



Parabéns a todos os vencedores do Concurso de Redação DevOps. Entraremos em contato com vocês por e-mail para compartilhar os próximos passos. Visite contests.hackernoon.com para saber mais sobre a realização e os próximos concursos.





Os concursos de redação HackerNoon têm como objetivo principal celebrar conteúdo de qualidade e recrutar histórias educativas para nossa comunidade. Parabenizamos todos os finalistas. No entanto, a equipe editorial pode banir um escritor e/ou desqualificar uma história se encontrarmos qualquer má conduta, como plágio, violação de direitos autorais ou desinformação.