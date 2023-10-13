Aptible 的 DevOps 写作大赛：第二轮获奖者公布！

我们又公布了Aptible 和 HackerNoon 的 DevOps 写作大赛的结果！对于那些第一次阅读 DevOps 写作竞赛的人 - HackerNoon 和 Aptible 为您带来了一个令人兴奋的机会来展示您的 DevOps 专业知识并赢得 $$$。每个月你可以赢3000美元起！

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DevOps 写作比赛：第二轮决赛入围者

为了选择提名，我们挑选了 9 月份发布的 HackerNoon 上带有#devops标签的所有故事。然后，我们根据以下因素选择了热门新闻：



阅读小时数 人数已达 内容的原创性 与发起人分享的主题的相关性。请参阅此处竞赛的写作提示。



以下是第二轮决赛前 10 名选手：





Aptible 举办的 DevOps 写作大赛：第二轮获奖者！

首先，我们有：





CI/CD 是一种向客户交付应用程序的技术，通过在应用程序开发的不同阶段添加自动化来实现。我相信掌握 CI/CD（持续集成和持续部署）可以使开发人员更好地理解后端项目工件如何存在于项目存储库的边界之外。这种理解还可以使开发人员的观点发生根本性的转变。他们可以开始将项目的更广泛背景视为有价值的产品，而不是仅仅将他们的工作视为代码行。



恭喜， @zufarexplained ！您赢得了 1,500 美元。



第二名的获得者是：

DataOps 的概念并不是孤立出现的。它是在多种需求的共同作用下诞生的。随着企业越来越依赖数据驱动的洞察力，并且数据源变得更加多样化和庞大，传统的数据管理实践开始显示出其局限性。速度、可扩展性和协作变得至关重要。 DataOps 作为一种方法，其根源可以追溯到这些行业需求和 DevOps 建立的成功范例。随着时间的推移，随着行业开始认识到数据团队（从工程师到科学家到分析师）之间的差距以及他们所面临的运营挑战，DataOps 开始巩固为数据管理中的一个独特学科。





当之无愧， @chingiz ！您赢得了 1,000 美元。



第三，我们有：

不久前，信息安全专家在完成开发过程后进行了测试。这种方法效率低下——如果在安全测试过程中发现错误，整个开发周期就必须重新开始。这既耗时又昂贵。



耶， @goal23 ！您赢得了 500 美元！



祝贺 DevOps 写作大赛的所有获奖者。我们将通过电子邮件与大家联系，分享后续步骤。访问contests.hackernoon.com了解有关跑步和即将举行的比赛的更多信息。





HackerNoon 写作竞赛的主要目的是庆祝优质内容并为我们的社区招募教育故事。我们祝贺所有决赛入围者。但是，如果我们发现抄袭、侵犯版权或虚假信息等不当行为，编辑团队可以禁止作者和/或取消故事的资格。



