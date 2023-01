Concurso de redação de depuração 2022: anúncio dos resultados da rodada final

Muito longo; Para ler

People Mentioned Company Mentioned

O PRIMEIRO lugar e o prêmio de história mais lida vão para Automação da Web com Python e Selenium por @terieyenike. Em SEGUNDO lugar, temos The Effect of Multiple Switching to and From Compose on Application Performance por @leonidivankin. Por último, mas não menos importante, o TERCEIRO lugar vai para Tips for Fixing Your Flaky Tests de @kevinmasur.