2022 年调试写作大赛：决赛结果公布

YAAAASSSSS，这是大结局！欢迎来到 的最后一轮结果！ Sentry 调试写作大赛 调试写作大赛产生了 200 多个故事，阅读量超过 200,000 次，阅读时间超过一个月！我们感谢 HackerNoon 社区和我们的赞助商 Sentry 再次成功举办写作比赛！ 调试写作大赛决赛提名🔥 我们通过提交产生最多流量的 10 个故事来挑选我们的获胜者。 HackerNoon 的编辑团队随后进行了投票，选出了其中前三名的故事，并决定了获胜者的顺序。 我们很高兴对这 10 个故事进行了投票： 。 @terieyenike 使用 Python 和 Selenium 实现 Web 自动化 。 @mcsee 在 Javascript 中使用 TDD 创建 Wordle 通过 临时解决控制台中的 CORS 错误。 如何 @chelmerrox 。 @eoinel 如何在工程团队中建立 DevOps 文化 。 @andycorrigan 的 DevOps 简介 的影响。 @leonidivankin 多次切换到和从 Compose 对应用程序性能 。 使用软件测试成熟度模型来完善您的测试策略 @federicotoledo 的 。 @jaypaz 参与沟通 的 3 个关键。 @federicotoledo 成功实施持续测试 的提示。 @kevinmasur 修复易碎测试 赢家是👀 为了确保我们算法中的任何错误都不会影响结果，编辑们投票选出了头条新闻。以下是获奖者： 第一名和最受欢迎的故事奖授予 。 @terieyenike 使用 Python 和 Selenium 实现的 Web 自动化 “Selenium 允许我们在没有人参与的情况下浏览或使用浏览器，并通过代码自动化流程，例如输入用户输入并与网站交互。例如，可以使用 Selenium 自动提交表单。 Selenium 可以自己完成所有工作，无需人工单击。” 阅读量超过 1,100 次的精彩故事！恭喜 ，您赢得了 600 美元！！ @terieyenike 在第二个地方，我们有 的影响。 @leonidivankin 的多次切换到和从 Compose 对应用程序性能 “我的研究表明，性能损失取决于不同的条件。在本文中，我想评估从 xml 到 compose 再返回的多次切换对性能的影响。” 恭喜 ，您赢得了 300 美元！ @leonidivankin 最后但同样重要的是，第三名是 的技巧。 @kevinmasur 的修复易碎测试 “在调试任何问题时，我通常从尝试复制它开始。当涉及到易碎测试时，复制它的最佳第一步是重复运行它，看看你是否可以让它失败。如果测试失败是“随机的”，那么重复运行它会导致任何随机事件的发生。” 干得好， ，你赢了 100 美元！！ @kevinmasur 我们的快速公告到此结束。关注 了解更多详情。我们会尽快联系获奖者！ 比赛.hackernoon.com