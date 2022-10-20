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    2022 年调试写作大赛：决赛结果公布经过@hackernooncontests
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    2022 年调试写作大赛：决赛结果公布

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    太長; 讀書

    第一名和最受欢迎的故事奖授予@terieyenike 使用 Python 和 Selenium 实现的 Web 自动化。在第二个位置，我们有@leonidivankin 的多次切换到和从 Compose 对应用程序性能的影响。最后但同样重要的是，第三名是@kevinmasur 的修复易碎测试的技巧。

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