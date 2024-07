Shaky Q2 da Nvidia destaca o estoque como teste decisivo de sentimento da IA generativa

Pesada é a cabeça que ostenta a coroa durante uma corrida de touros em Wall Street, e o estatuto da Nvidia como rei do boom generativo da IA em curso significa que as ações podem ser especialmente vulneráveis à perspetiva de enfraquecimento do apetite dos investidores.





A Nvidia (NASDAQ:NVDA) se tornou a história mais emocionante de Wall Street em 2023. A fabricante de chips subiu cerca de 239% ao longo do ano, rompendo o teto de vidro de capitalização de mercado de US$ 1 trilhão antes de atingir um limite superior a US$ 2 trilhões.





O otimismo, alimentado pela recuperação contínua do mercado de IA generativa, continuou a agitar-se no primeiro trimestre de 2024. O NVDA recuperou quase 90% nos primeiros três meses do ano para continuar o seu forte período de domínio.





Mas finalmente, no início de abril, as ações sofreram a maior queda em quatro anos. As implicações mais amplas da liquidação da Nvidia provavelmente abalarão todo o mercado de IA generativa.





Contando o custo das liquidações do NVDA

Nas primeiras três semanas de abril de 2024, o NVDA perdeu mais de 15% do seu valor em meio a vendas generalizadas de investidores.





Embora possam ser esperados maiores graus de volatilidade para as ações apanhadas na fase de hype de um mercado emergente, a desaceleração da Nvidia em abril foi a maior queda da empresa desde o surto inicial da pandemia de Covid-19 em março de 2020.













Para a Nvidia, a era da pandemia deve parecer uma eternidade. As liquidações de março de 2020 fizeram com que as ações caíssem para US$ 51,44. O preço máximo de fechamento das ações em março de 2024 foi de US$ 950,02.





Mas depois de quatro anos de crescimento meteórico, a recente recessão do mercado da Nvidia é particularmente preocupante – especialmente agora que as ações ganharam o estatuto de pioneira tecnológica que tem impulsionado o S&P 500 de forma consistente.





A posição da Nvidia no auge do boom da IA generativa poderia significar que as ações seriam sempre as primeiras a absorver o impacto de uma mudança no sentimento dos investidores, e os temores são de que o NVDA seria o canário na mina caso descobríssemos repentinamente que a geração generativa A IA está em uma bolha de hype que está pronta para estourar há algum tempo.





Embora as recentes dificuldades da Nvidia tenham coincidido com a notícia de que as taxas de inflação nos EUA continuaram a desafiar as expectativas, colocando o perspectiva de cortes nas taxas de juros em espera num futuro próximo, os analistas sugerem que os receios relativamente a um arrefecimento do boom da IA generativa continuam a ser a principal causa de preocupação dos investidores na sequência do fraco desempenho.





“A retração das ações tem muito pouco a ver com as taxas”, explicou Parag Thatte , estrategista do Deutsche Bank, em entrevista recente ao Financial Times. “Tem mais a ver com o fato de os investidores precificarem um crescimento mais lento dos lucros.”





Há também uma preocupação crescente de que a IA generativa tenha começado a passar da sua fase de hype para a questão da implementação.





Embora os Large Language Models (LLMs), como o ChatGPT, tenham sido excelentes ferramentas para demonstrar o poder e o potencial da IA generativa, eles também têm sido amplamente sujeito a erros de uma maneira que poderia causar mais hesitação entre as empresas que buscam adotar a tecnologia.





É por esta razão que Gil Luria, analista da DA Davidson, alertou que um Queda de 20% nas ações da Nvidia poderia ocorrer até o final de 2024. Luria sugere que a fase de implementação dos produtos da Nvidia, que atualmente estão sendo comprados em massa por empresas como Microsoft e Amazon, pode enfrentar problemas quando os principais compradores atingirem a capacidade e a demanda começar a cair.





No entanto, outros analistas sugerem que o fim da fase de entusiasmo da IA generativa será acompanhado por uma fase de implementação mais estratégica que poderá manter o crescimento da indústria.





“As preocupações sobre o fracasso da GenAI em atender às expectativas em 2024 devem ser vistas no contexto do ciclo natural de entusiasmo e maturidade das novas tecnologias”, disse Maxim Manturov, chefe de pesquisa de investimento da Freedom Finance Europa . “Embora alguns líderes da indústria tenham expressado frustração com a velocidade do progresso na inteligência artificial e na GenAI nas suas organizações, outros permanecem optimistas quanto ao seu potencial.”





“As empresas que investem fortemente na GenAI estão sob pressão para comprovar a rentabilidade, e os relatórios da indústria indicam uma mudança para iniciativas de IA mais estratégicas nos próximos anos”, acrescentou Manturov.





A IA generativa é um caso excepcional?

Aqui, vale a pena lembrar que estamos falando sobre o boom generativo da IA. Esta é uma indústria que a Bloomberg Intelligence sugeriu no ano passado que cresceria a um CAGR de 42% para um Indústria de US$ 1,3 trilhão até 2032 .





Previa-se que a nova demanda por produtos generativos de IA acrescentaria cerca de US$ 280 milhões em novas receitas de software. Estaríamos falando de uma tecnologia emergente cujo impacto no mercado não tem precedentes?





Os analistas do Morgan Stanley sublinharam a perspectiva indecisa para a Nvidia e para o mercado mais amplo de IA generativa no segundo trimestre de 2024, propondo um perspectiva mais otimista para o NVDA, bem como para a Amazon generativa focada em IA (AMZN).





Como a Nvidia relatou aumentos de receita no quarto trimestre de 2023 de 265%, para US$ 22 bilhões, o CEO Jensen Huang reivindiquei aquilo “A computação acelerada e a IA generativa atingiram o ponto de inflexão”, antes de acrescentar que “a procura está a aumentar em todo o mundo em empresas, indústrias e nações”.





As inovações da empresa nas últimas semanas incluíram o ferramenta de texto para 3D , LATTE3D, que a Nvidia descreveu como uma ‘impressora 3D virtual’, bem como um colaboração com IA Hipocrática para desenvolver uma rede de enfermeiras generativas de IA que poderia custar US$ 9 por hora.





A rápida recuperação de 5% da Nvidia após as vendas recordes deve servir como um voto mais amplo de confiança na inovação de que a empresa é capaz. Independentemente de o seu sucesso o ter tornado o canário GenAI, o NVDA é certamente uma ação inovadora capaz de sustentar o seu crescimento impressionante.





Bolha ou Boom?

Em última análise, o desempenho da Nvidia nos últimos 12 meses significa que as ações se tornaram um teste decisivo para o sentimento dos investidores em IA generativa. Se isso é bom ou não, depende inteiramente das capacidades da própria indústria.





O rápido crescimento da Nvidia fez com que as ações estivessem lado a lado com empresas como Microsoft, Apple e Alphabet, e a empresa estará ansiosa para seguir o exemplo de outros gigantes da indústria para continuar sustentando seu crescimento por meio da inovação.





Como líder em semicondutores, as possibilidades são quase infinitas para a Nvidia. Enquanto as capacidades da IA generativa continuarem a surpreender os clientes e a cumprir as suas promessas, o NVDA continuará a ser um stock que pode continuar a crescer. Se os investidores sentirem um cheiro de saturação ou ineficiência, o teste decisivo da Nvidia poderá enfrentar mais desafios pela frente.