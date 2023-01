Moderação no metauniverso é o trabalho mais nojento do mundo

A questão de onde os usuários podem ter total autonomia e onde devem ser monitorados tem sido debatida por quase duas décadas. Compreender o comportamento dos "avatares" no espaço digital é mais complicado do que na vida real. Um guarda de segurança em um local público tem motivos claros o suficiente para pedir a um hóspede que deixe o local ou bani-lo permanentemente do local. Mas no metauniverso, é um gesto da chamada zona "cinza": não é grande coisa, mas desagradável, mas desagradável.

Por outro lado, o trabalho do segurança no metauniverso é organizado de maneira diferente. Você nem precisa de um físico sólido para resistir aos visitantes furiosos. Basta apertar um botão que desliga o microfone do usuário ou nega o acesso ao sistema.





O problema pode parecer insignificante agora, mas quanto mais bilhões de dólares investidores e empresas de tecnologia investirem no desenvolvimento de novos espaços virtuais, mais eles precisarão de uma resposta.





"É como convidar um monte de gente para sua casa, mas você não tem móveis." - Lorelle Van Fossen





A empresa “Educators in VR” realiza dezenas de eventos virtuais todos os meses e designa uma equipe de moderadores para supervisionar cada um. Eles já viram de tudo em seus quatro anos de trabalho.





“Os trolls e as pessoas perturbadoras pensam que são novos. Eles acham que é uma coisa nova ficar na frente de um palco e se virar e se masturbar na frente de todos com gestos de mão, e eles acham que estão inspirados. Bem, depois de ter visto 85.000 vezes, está feito.” - Lorelle Van Fossen





Histórias de usuários insultando e assediando outros jogadores são comuns na Internet. Alguns convidados vêm a eventos digitais apenas para irritar os outros. Por exemplo, correr pela sala, gritar comentários racistas ou até mesmo ameaçar "cortar a garganta de alguém".





Pode ser difícil identificar o infrator sozinho, então os moderadores se comunicam por meio de um serviço de áudio como o Discord. Dessa forma, eles avisam uns aos outros sobre usuários suspeitos e decidem se o "avatar" ignora as regras ou não. Afinal, ele pode vagar de um lado para o outro, não porque queira incomodar alguém, mas simplesmente porque seu sistema está "com defeito".





A moderação no metauniverso é sempre uma valsa entre tentar entender os verdadeiros motivos dos usuários e ter que tomar decisões rápidas.





Os moderadores desligam os microfones em "avatares" com cachorros latindo ao fundo, bloqueiam o caminho de quem tenta subir no palco, interrompem uma apresentação de dança em massa de uma música de Macarena etc.









Alguns usuários não são tecnicamente experientes e não sabem que mesmo suas ações mais diretas no mundo real são refletidas no mundo virtual. Por exemplo, indo de pé para sentado, um personagem pode "socar" o piso digital e subir no ar ao se levantar. Se uma pessoa não for capaz de usar um fone de ouvido, ela pode acidentalmente fazer o "avatar" correr pela sala.





Há outro problema: os limites de comportamento aceitável nos mundos real e virtual são diferentes. Se uma pessoa com pele roxa aparecer em uma conferência médica off-line, provavelmente será convidada a sair. No metamundo, eles nem vão olhar para isso porque é apenas uma característica externa do personagem.





Ou, se uma pessoa dá um tapinha na cabeça de alguém no mundo real, é provável que suas ações sejam inadequadas. Mas no metauniverso, é um gesto da chamada zona "cinza": não é grande coisa, mas é desagradável.





Existem muitas nuances, então os educadores em VR determinam a gravidade da moderação, dependendo do evento. Em festas de entretenimento, os moderadores intervêm apenas em casos extremos, e as sessões de meditação em grupo têm uma política de "tolerância zero". Lá, um "avatar" pode ser banido simplesmente por andar irritantemente.





A própria Lorelle VanFossen inicialmente se opôs a tais restrições severas, mas depois percebeu que eram justificadas. Afinal, para alguns, a meditação é uma terapia diária, enquanto para outros é uma forma de fazer uma pausa, aliviar o estresse depois do trabalho e "consertar" sua saúde mental.





A política de moderação também depende da própria plataforma. O AltspaceVR, por exemplo, concentra-se em comunidades profissionais, por isso controla estritamente o comportamento. O jogo multiplayer VRChat, por outro lado, é famoso pela anarquia.





“É o trabalho mais nojento, frustrante, indutor de estresse, indutor de dor de cabeça e que esgota a saúde mental do planeta.” -Lorell Vanfossen

Conclusão

Não se sabe como a moderação funcionará quando milhões de pessoas se reunirem em metauniversos. AltspaceVR tem moderadores em tempo integral, mas deixa a maior parte do trabalho para os usuários. O Meta também permite que os "avatares" bloqueiem os infratores por conta própria. Mas, no futuro, é improvável que os usuários tenham tempo e energia suficientes para controlar o comportamento de inúmeras pessoas.





A saída é a automação. Por enquanto, no entanto, os algoritmos não conseguem nem lidar com a toxicidade em redes sociais baseadas em texto. Não está claro como eles funcionarão em um metauniverso, onde cada ação pode ser interpretada de maneira diferente.





