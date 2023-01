Lembrando e honrando o pioneiro da cibersegurança John McAfee

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

O HackerNoon introduziu muitos novos recursos, opções e melhorias excelentes. Uma delas é 'Notificações'.





Acontece que essas notificações não servem apenas para mantê-lo atualizado com todas as coisas relacionadas às suas novas histórias, mas também para lembrá-lo de suas histórias antigas. Foi assim que recebi essa notificação de nostalgia.





Você provavelmente já ouviu histórias sobre atores que não gostam de assistir a seus próprios filmes antigos. Também não gosto de ler minhas velhas histórias. Mas este era diferente.





Então, o que estou fazendo agora? Estou revisitando ou atualizando “ A Requiem for John David McAfee ?” Acho que um pouco dos dois.

Um ano depois - por que ainda importa?

Os últimos dois anos, especialmente o último, foram... Sim, não é fácil encontrar a(s) palavra(s) certa(s). Ficamos totalmente entorpecidos, não é? Nada e ninguém mais pode nos surpreender ou chocar. Por quanto tempo a notícia da morte de John McAfee ocupou seus pensamentos? Tempo suficiente para nos lembrar de suas controvérsias e não o suficiente para lembrar suas realizações.





Até hoje, como a Reuters relatórios , Os restos mortais de McAfee ainda estão em um necrotério espanhol…





Então, como você se sente sobre esse “tecnicismo” legal?





Não estou interessado em teorias (de conspiração) sobre as circunstâncias de sua morte. Com todo o respeito ao sistema jurídico dos EUA, acho que permitir que a pessoa, qualquer pessoa, descanse em paz é mais importante do que as acusações e procedimentos legais.





Benjamin Franklin disse a famosa frase que “nada é certo, exceto a morte e os impostos”. De forma infame, John McAfee atende a ambos os "requisitos". Então, “ele pode finalmente descansar”, como sua viúva pergunta?

“O mundo é um lugar muito mais escuro sem ele”

Concordo. Nosso mundo não se tornou apenas muito mais sombrio, mas também mais perigoso a ponto de as “ciberbombas” se tornarem mais mortais e assustadoras do que as armas nucleares “tradicionais” .





O homem que trabalhava na NASA no programa Apollo foi o primeiro a lutar contra as ameaças cibernéticas quando nem sabíamos como chamá-las, muito menos como preveni-las e eliminá-las:





“Quando li pela primeira vez sobre o vírus do cérebro paquistanês, nunca tinha ouvido falar de um vírus antes, nem ninguém em tecnologia. Isso me fascinou.” (da entrevista da McAfee à BBC em 2013)





As máquinas são perfeitas, mas ainda vulneráveis. As pessoas são imperfeitas e implacáveis. Achamos difícil separar as imperfeições de alguém das realizações.





Assisti ao documentário , mas não li o livro sobre John McAfee. Os direitos do livro já foram adquiridos pela AMDC Filmes. Também não preciso me dizer que McAfee era complicado e brilhante, controverso e intrigante. Que tipo de pessoa você precisa ser para criar um vírus de computador, explorá-lo e, eventualmente, viver com o que fez? E que tipo de mentalidade você precisa ter para criar uma solução antivírus eficiente e acessível? Um incomum, com certeza.

RI Pendente - John McAfee