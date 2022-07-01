纪念和纪念网络安全先驱约翰迈克菲

约翰迈克菲去世的消息占据了你多久？足够长的时间来提醒我们他的争议，而不足以让我们记住他的成就。 “直到今天，据路透社报道，迈克菲的遗体仍在西班牙太平间……”

HackerNoon 引入了许多新的强大功能、选项和改进。其中之一是“通知”。





事实证明，这些通知不仅可以让您及时了解与新故事相关的所有信息，还可以提醒您有关旧故事的信息。这就是我收到怀旧通知的方式。





您可能听说过关于不喜欢看自己的老电影的演员的故事。我也不喜欢读我的老故事。但是，这一次不一样。





那么，我现在在做什么？我是在重温还是更新“约翰·大卫·迈克菲的安魂曲”？我想，两者都有一点。

一年后 - 为什么它仍然重要？

过去几年，尤其是最后一年，是……是的，想出正确的词并不容易。我们已经完全麻木了，不是吗？没有什么，也没有人不能再让我们感到惊讶或震惊了。约翰迈克菲去世的消息占据了你多久？足够长的时间来提醒我们他的争议，而不足以让我们记住他的成就。









那么，您如何看待这种法律上的“技术性”？





我对关于他死亡情况的（阴谋）理论不感兴趣。在充分尊重美国法律制度的情况下，我认为让这个人，任何人，安息比法律指控和诉讼更重要。





本杰明富兰克林有句名言：“除了死亡和税收，没有什么是确定的。”臭名昭著的是，John McAfee 满足这两个“要求”。那么，正如他的遗孀所问的那样，“他终于可以安息了吗？”

“没有他，世界变得更加黑暗”

我同意。我们的世界不仅变得更加黑暗，而且更加危险，以至于“网络炸弹”变得比“传统”核武器更致命、更可怕。





曾经在美国宇航局从事阿波罗计划工作的那个人是第一个在我们甚至不知道如何称呼它们时与网络威胁作斗争的人，更不用说如何预防和消除它们了：





“当我第一次读到巴基斯坦脑病毒时，我以前从未听说过这种病毒，也没有任何技术人员听说过。它让我着迷。” （摘自 McAfee 2013 年接受 BBC 的采访）





这些机器很完美，但仍然很脆弱。人是不完美的，也是无情的。我们发现很难将某人的不完美与成就区分开来。





我看过纪录片，但我还没有读过关于约翰迈克菲的书。 AMDC Films 已经获得了这本书的版权。我也不需要告诉我 McAfee 是复杂而出色的、有争议的和耐人寻味的。你必须成为什么样的人才能制造计算机病毒、利用它并最终忍受你所做的事情？而且，您必须具备什么样的心态，才能提出高效且经济实惠的防病毒解决方案？一个不寻常的，这是肯定的。

RI 待定 - 约翰迈克菲



