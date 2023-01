Inteligência artificial e arte: quando a arte é realmente arte?

A IA pode ajudar os artistas a criar arte, música e até filmes. Gostaria de compartilhar algumas dicas sobre como usar IA para criação de arte (imagem). O modelo Craiyon AI pode ser usado para desenhar imagens de qualquer prompt de texto. A ferramenta Ojoy faz upscaling de fotos e Memoji de baixa resolução no navegador com 100% do processo de upscaling realizado no lado do cliente. Pode ser útil para melhorar a resolução de adesivos, avatares, logotipos, logotipos.

Você sabia que a IA é muito boa na criação de arte? Talvez até supere a capacidade da própria humanidade eventualmente! Mas estamos apenas começando a contemplar as possibilidades da ficção científica de criar arte por meio de uma máquina que nunca precisa dormir.





De qualquer forma, como os humanos descobriram como gerar arte por meio de uma máquina, abriu-se um novo reino de coisas para criar com IA.





Gostaria de compartilhar algumas dicas sobre como usar IA para criação de arte (imagem).





Basta dar uma olhada neste exemplo de arte.





Esta imagem foi criada por Neural Style Transfer .





Ele foi treinado para produzir obras de arte usando transferência de estilo neural, um tipo de aprendizado de máquina que transfere a estética de uma pintura para outra pintura ou fotografia.





Neural Style Transfer é uma das muitas ferramentas do BoredHumans.com. Se você estiver interessado em ferramentas que usam a tecnologia GTP-3, visite este site.





Infelizmente, você não poderá usar o Neural Style Transfer para criar um objeto de arte usando sua própria imagem.





A segunda ferramenta interessante é Ojoy . Essa ferramenta faz upscaling de fotos e Memoji de baixa resolução no navegador com 100% do processo de upscaling realizado no lado do cliente. O upscaling pode ser útil para melhorar a resolução de adesivos, avatares, logotipos e qualquer coisa para a qual você não tenha acesso à fonte original de alta resolução.





Existem alguns fatos interessantes. Ojoy foi construído por Addy Osmani . Addy é um membro muito respeitado da equipe de desenvolvimento do Google Chrome.





Experimente o modelo Craiyon AI se quiser desenhar imagens a partir de qualquer prompt de texto .









Criar uma imagem clara a partir deste modelo é difícil, mas você pode experimentar.





Uma vez, eu precisava de imagens únicas dos rostos das pessoas. Assisti a vários vídeos do YouTube e tirei screenshots dos rostos das pessoas de quem gostava.





Em seguida, modifiquei essas imagens usando o aplicativo Arcane Style Transfer .





No lado esquerdo, você vê a imagem original e, no lado direito, a versão processada.





Para mais detalhes interessantes sobre o que a inteligência artificial pode fazer hoje , leia este artigo.





Também sugiro a leitura de minha história anterior, Alan Turing Was Right—a Machine Could Think .





Os assistentes de IA podem ajudar os artistas a criar arte, música e até filmes. Como esse é um fenômeno novo no setor, devemos pensar nas ramificações.





Estamos no início desta jornada, então vamos nos certificar de não colocar a barra muito alta. Embora estejamos falando sobre a revolução da IA, não é tão fácil de implementar.





Pare! Deveríamos estar criando um ser artificial que eventualmente terá a capacidade de pensar, raciocinar e criar arte? Sim, essa é uma pergunta importante, mas não há resposta.