Independência! E todas as empresas de tecnologia intermediárias

No Tech Company Brief desta semana, a Amazon garantiu o primeiro lugar, seguida pela Apple em segundo lugar, Coinbase em terceiro lugar, Microsoft em quarto lugar e Intel em quinto lugar.

Tragam os fogos de artifício, é 4 de julho! 🎊 Exausta por uma enxurrada de notícias vindas do Capitólio, espera-se que um número recorde de americanos viajar por estrada para começar as férias de verão e escapar da política de Washington, DC Se você é um dos milhões que viajam nesta segunda-feira, lembre-se de dirija com cuidado , seja amável , e aproveite os fogos de artifício. 🎆





Há muitos negócios a serem feitos neste 4 de julho e Amazonas 📦 está inundado de itens para ajudar… a mostrar o seu patriotismo? Talvez seja por isso que o gigante do comércio eletrônico ficou em primeiro lugar 👑 esta semana, apesar de um declínio de 6,7% no interesse de tendências. Ou talvez seja porque seu fundador Jeff Bezos escolheu uma briga com Presidente Biden sobre os preços do gás. Seja qual for o caso, apenas não se esqueça de colocar o seu tema da bandeira americana crocodilos e Camiseta enquanto você saboreia água com gás e faça o melhor próximo primeiro dia ( todos os links não afiliados ftw ). E definitivamente não pense na Amazon curvando-se à pressão no Oriente Médio para restringir os resultados de pesquisa LGBTQ+.

Maçã 🍎. Há conversas na Internet sobre a mais recente oferta do iPhone 📱 da gigante da tecnologia, que pode ser ao preço de “um valor recorde” . Também se fala sobre a próxima iteração do Apple Watch ser capaz de detectar febre e a habitual para frente e para trás sobre seus processadores.

Coinbase 🪙. Em um desenvolvimento que lança mais dúvida sobre a capacidade da criptografia de proteger a identidade de seus usuários, um relatório do The Intercept detalhes um acordo por Coinbase para vender dados para a agência de Imigração e Alfândega dos EUA - você sabe, os caras que você viu nas notícias por separar os filhos dos pais na fronteira dos EUA. Embora a empresa negue veementemente isso, o relatório indica que um acordo foi inserido em setembro do ano passado, supostamente resultando no acesso do governo aos "dados históricos de rastreamento geográfico" dos usuários de criptografia por meio da ferramenta Coinbase Tracer.

Microsoft 💻 anunciou um iniciativa de pesquisa climática para "acelerar a pesquisa de ponta e a inovação transformadora em ciência e tecnologia do clima" e nº 5 Intel 🖥️ viu um declínio de 13,1% no interesse de tendências, já que sua semana de notícias baixas foi destacada por este relatório comparando seu acelerador Gaudi2 com o líder de mercado Nvidia A100.

Tech Company Brief desta semana. Se você quiser acompanhar essas classificações em tempo real, sinta-se à vontade para descer aqui . Vejo vocês na próxima semana.





PAZ! ☮️