独立！以及介于两者之间的所有科技公司

燃放烟花，7月4日！ 🎊筋疲力尽的国会大厦传来一连串的消息，预计会有创纪录数量的美国人公路旅行开始他们的暑假和逃避政治华盛顿特区 如果您是本周一出行的数百万人中的一员，请记住安全驾驶, 善待，并欣赏烟花。 🎆
7 月 4 日有很多优惠，而且亚马逊📦 到处都是物品来帮助......展示你的爱国主义？也许这就是为什么这家电子商务巨头本周排名第一👑，尽管趋势兴趣下降了 6.7%。或者，也许是因为它的创始人杰夫贝索斯挑了一场战斗拜登总统就汽油价格问题。无论如何，别忘了穿上你的美国国旗主题鳄鱼和T恤当你啜饮时苏打水并充分利用即将到来的黄金日（所有非附属链接ftw ）。绝对不要考虑亚马逊屈服于压力在中东限制 LGBTQ+ 搜索结果。
本周趋势 #2 是苹果🍎。互联网上有关于这家科技巨头最新的 iPhone 产品 📱 的讨论，这可以看出它正在以“创纪录的价格”定价.还有人谈论 Apple Watch 的下一次迭代能够检测发烧和通常来回在它的处理器上。
本周趋势#3 是币库🪙。在一个发展中进一步怀疑关于加密保护其用户身份的能力，来自The Intercept的报告细节协议由币库向美国移民和海关执法局出售数据——你知道，你在新闻中看到的那些人将孩子与父母分开在美国边境。虽然该公司坚决否认这一点，但报告指出， 交易于去年 9 月进入，据称导致政府通过 Coinbase Tracer 工具访问加密用户的“历史地理跟踪数据”。
https://twitter.com/coinbase/status/1542605323382337537
进入前五名，#4微软💻宣布了一个气候研究倡议“加速气候科学技术的前沿研究和变革性创新”和#5英特尔🖥️ 趋势兴趣下降了 13.1%，因为其低新闻周突出显示这份报告将其 Gaudi2 加速器与市场领导者 Nvidia 的 A100 进行比较。
这是一个包装！感谢您阅读本周的科技公司简介。如果您想实时关注这些排名，请随时关注这里.下周见。
和平！ ☮️