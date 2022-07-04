独立！以及介于两者之间的所有科技公司

燃放烟花，7月4日！ 🎊 筋疲力尽的 国会大厦传来一连串的消息，预计会有创纪录数量的美国人 公路旅行 开始他们的暑假和 逃避政治 华盛顿特区 如果您是本周一出行的数百万人中的一员，请记住 安全驾驶 , 善待 ，并欣赏烟花。 🎆





7 月 4 日有很多优惠，而且 亚马逊 📦 到处都是物品来帮助......展示你的爱国主义？也许这就是为什么这家电子商务巨头本周排名第一👑，尽管趋势兴趣下降了 6.7%。或者，也许是因为它的创始人杰夫贝索斯 挑了一场战斗 拜登总统就汽油价格问题。无论如何，别忘了穿上你的美国国旗主题 鳄鱼 和 T恤 当你啜饮时 苏打水 并充分利用 即将到来的黄金日 （所有非附属链接ftw ）。绝对不要考虑亚马逊 屈服于压力 在中东限制 LGBTQ+ 搜索结果。

苹果 🍎。互联网上有关于这家科技巨头最新的 iPhone 产品 📱 的讨论，这可以看出它正在 以“创纪录的价格”定价 .还有人谈论 Apple Watch 的下一次迭代能够 检测发烧 和 通常来回 在它的处理器上。

币库 🪙。在一个发展中 进一步怀疑 关于加密保护其用户身份的能力，来自The Intercept的报告 细节 协议由 币库 向美国移民和海关执法局出售数据——你知道，你在新闻中看到的那些人 将孩子与父母分开 在美国边境。虽然该公司坚决否认这一点，但报告指出， 交易 于去年 9 月进入，据称导致政府通过 Coinbase Tracer 工具访问加密用户的“历史地理跟踪数据”。

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微软 💻宣布了一个 气候研究倡议 “加速气候科学技术的前沿研究和变革性创新”和#5 英特尔 🖥️ 趋势兴趣下降了 13.1%，因为其低新闻周突出显示 这份报告 将其 Gaudi2 加速器与市场领导者 Nvidia 的 A100 进行比较。

科技公司简介。如果您想实时关注这些排名，请随时关注 这里 .下周见。





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