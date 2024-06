Guia passo a passo sobre como definir seu MVP de inicialização e economizar tempo e dinheiro

Muitos de vocês provavelmente sabem que uma das etapas mais cruciais na gestão de uma empresa iniciante de sucesso é definir o produto mínimo viável certo, simplesmente conhecido como MVP. Desenvolver um MVP mesmo após a realização de testes iniciais de mercado pode ser um desafio, pois a versão do seu produto é essencialmente uma hipótese não validada. É comum que desenvolvedores percam tempo e recursos com MVPs que não estão bem definidos. Este guia o ajudará a identificar os principais recursos do seu produto, evitando perda de tempo e dinheiro.



Para definir seu MVP, você deve visualizar a primeira instância do seu produto e encontrar um método de trabalho para mostrar suas melhores características possíveis de forma simples e breve. Vamos dar uma olhada no guia de 7 etapas sobre como você pode transformar sua ideia de produto em uma startup de sucesso e atrair os primeiros usuários.

Como encontrar seu MVP

MVP não é uma versão beta do seu produto projetada para determinar bugs. Também não é uma ideia escrita em um pedaço de papel ou apresentada em alguns slides. Seu MVP tem como objetivo testar as suposições de demanda do mercado, refinar a visão do produto e ajudá-lo a escolher onde concentrar os esforços de desenvolvimento futuro.





Os MVPs são, portanto, uma estratégia muito eficaz para determinar a adequação do produto ao mercado. Então, quais devem ser seus primeiros passos ao transformar sua ideia em um produto viável?

1. Sua ideia: o básico

Vamos começar com o básico. Qual é a ideia básica do seu produto perfeito e qual é a sua realidade no momento? Nesta fase, sua prioridade é analisar o problema que você está tentando resolver.





Descreva o tamanho do seu problema e forneça todas as estatísticas e dados necessários – como esse problema afeta seu usuário? Como isso afeta sua ideia de produto? Existe algum produto que possa resolver com sucesso o mesmo tipo de problema? Colete o máximo de evidências possível – isso pode ajudá-lo enormemente a alcançar o sucesso. Não se esqueça de mantê-lo bem estruturado.





Por exemplo, vamos dar uma olhada no Uber. No passado, pegar um táxi poderia ser bastante chato quando você teria que esperar no meio-fio na tentativa de pegar um carro. O Uber atraiu aqueles que queriam chamar um táxi rapidamente, simplesmente puxando seu smartphone, fazendo alguns cliques em um aplicativo fácil de usar e, portanto, resolvendo completamente o problema inicial e o ponto problemático.

2. Entenda seus usuários

Nesta fase, você precisa analisar o estado atual do mercado, identificar seu público-alvo e estudar seus concorrentes. Isso o ajudará a entender como seu produto pode se destacar entre outros e quais recursos são importantes para os usuários de seu produto.





Aqui, sua equipe de produto deve garantir que saiba claramente quem são seus usuários. Identifique cada classe (ou tipo) de usuário, suas necessidades, desejos, pontos fracos, expectativas, experiência e outras métricas que você achar úteis no seu caso. A etapa final da sua pesquisa deve ser a elaboração dos chamados critérios de sucesso – o padrão para julgar se um objetivo foi alcançado – para cada tipo de usuário do produto.



Depois de identificar seus usuários, é hora de saber se você realmente consegue entendê-los. Colete informações sobre seu comportamento, perfis e hábitos – é claro, cumprindo as leis de coleta de dados do seu país. Obtenha o máximo de conhecimento e insights acessíveis ao público sobre quem são seus usuários. Você também pode realizar algumas entrevistas e criar pesquisas ou grupos focais para aprofundar ainda mais sua pesquisa.

3. Qual é o seu produto geral?

Como seria o seu produto se você tivesse todos os recursos, tempo e investimento possíveis? Qual é o estado ideal do seu produto? É recomendável que você liste todas as ideias válidas coletadas de sua equipe que possam ajudar sua startup a chegar ao estágio final de desenvolvimento. Além disso, você também pode coletar feedback de seus usuários.





Para ajudá-lo a pensar grande, você pode responder às seguintes perguntas:



Qual é o principal problema que você pretende abordar?

Que ambições você tem para o seu produto?

Quais requisitos do usuário você está tentando atender?

Que desafios enfrentados pelos usuários você pretende superar?

Quais tarefas exigem melhoria, eficiência ou inovação que seu produto realizará?

4. Qual é o seu produto mínimo?

Agora que você já tem uma ideia do seu produto ideal, o próximo passo é definir o que seria suficiente para que seu produto funcionasse com o mínimo de recursos, tempo e investimento. Identifique suas melhores interações com os usuários e reúna uma lista de recursos de alta prioridade que seriam capazes de fornecer valor suficiente.





A pergunta que você deve responder antes de passar para a próxima etapa é 'Qual é a única coisa que seu produto deve fazer para cumprir suas promessas?' Por exemplo, se o seu objetivo é criar uma plataforma de comunicação confiável e eficiente, você pode dizer que o seu produto deve fornecer comunicação segura e contínua entre os usuários, sem comprometer a privacidade ou a integridade dos dados.

5. Qual é o seu produto viável?

Reúna o feedback da sua equipe e dos usuários – é hora de gerar ideias! Podem ser necessárias algumas sessões de brainstorming, mas seu objetivo final é garantir que você capturou alguns pensamentos de alto potencial. Aqui estão várias perguntas que você pode querer responder nesta fase:





Você tem as habilidades, experiência, tempo, recursos e financiamento necessários?





Você tem conhecimento e recursos suficientes para agregar valor apenas aos primeiros usuários? Você conduziu uma pesquisa completa com os usuários e identificou potenciais adotantes iniciais?





Você possui mecanismos para coletar feedback dos usuários e coletar dados sobre interações e contextos dos usuários?





Você consegue lidar com a escalabilidade do produto? Seu MVP consegue lidar com o aumento potencial na atividade do usuário?





Depois de coletar todos os dados necessários, é hora de revisar e combinar suas ideias para definir seu rascunho de MVP, que deverá mostrar como seu produto resolve os problemas que você indicou nas primeiras etapas da pesquisa e com quais características ele funciona. resultado é alcançado.

6. Defina seu MVP

Reúna os resultados das etapas acima e defina seu produto mínimo viável. Tenha em mente que definir seu MVP significa que você já tem a visão do seu produto em uma escala muito maior. Não cometa o erro de muitos gerentes de produto iniciantes que não têm uma definição suficiente de qual deveria ser o seu “produto completo”.





Uma maneira de definir seu produto mínimo viável é examinar o backlog de seu 'produto completo' e destacar os melhores recursos, que devem ajudar a deixar o usuário do produto feliz, satisfeito e mantê-lo engajado. Você pode dividir esses recursos em conjuntos e destacar a função exata que este ou aquele conjunto desempenha na visão do produto.





Agora que você definiu seus conjuntos de recursos, encontre o subconjunto que pode fornecer a viabilidade mínima. Analise cuidadosamente cada caso de histórias de usuários – uma descrição de um sistema de software escrito da perspectiva de um usuário final ou usuário do sistema – em termos de custo, valor, importância e assim por diante. Classifique suas histórias de usuários da maior para a menor prioridade.





Sua equipe deve fazer seu julgamento de negócios e aplicar seu senso de produto para ver onde está a linha tênue entre os casos de maior e menor prioridade. Sua história de usuário de maior prioridade pode ser exatamente o MVP que você está procurando.





Há outro ponto importante a ser destacado aqui: até que você tenha pelo menos alguns clientes pagantes, nunca é uma boa ideia investir dinheiro no desenvolvimento de seu próprio software exclusivo. Lembre-se de que o mercado já está repleto de ferramentas que você pode usar para definir seu MVP, como usar uma API de terceiros.

7. Inove seu MVP

Obviamente, seu trabalho não para por aqui. Podem ser necessárias algumas tentativas para definir o MVP certo, mas vale a pena o tempo e o esforço. Seu MVP deve refletir o que você constrói, por que constrói, para quem constrói e quando constrói. Você precisa continuar sua jornada de negócios com feedback sistemático, novas integrações, recursos inovadores e assim por diante – enquanto seu MVP se torna a base, ou o recipiente, para seus experimentos.

Conclusão

Vamos resumir todas as ideias apontadas no artigo para que você possa começar a trabalhar no seu MVP imediatamente.





Passo 1. Defina o problema que deseja resolver. Decida se vale a pena resolver e se existem produtos no mercado que já podem resolver exatamente esse problema com sucesso.





Etapa 2. Analise seus usuários aplicando diferentes táticas, como pesquisas, grupos focais, entrevistas, etc.





Etapa 3. Defina a aparência do seu produto completo. Colete feedback de sua equipe e dos primeiros adotantes.





Passo 4. Crie uma lista de recursos de alta prioridade que seu produto deve ter para executar suas funcionalidades básicas.





Etapa 5. Gere, combine e classifique ideias sobre a viabilidade do seu produto – como ele funciona, quais são seus recursos e como você planeja dimensionar o produto no futuro. Crie um rascunho de MVP.





Etapa 6. Defina um MVP encontrando suas melhores histórias de usuários. Use as ferramentas existentes para criar um MVP antes de começar a investir no desenvolvimento de seu próprio software interno.





Etapa 7. Continue a gerar feedback e inove seu MVP.