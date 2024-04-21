如何定义你的创业公司 MVP 并节省时间和金钱的分步指南

你们中的许多人可能都知道，成功运营一家初创公司的最关键步骤之一是定义正确的最小可行产品，简称 MVP。即使在进行初步市场测试后开发 MVP 也可能具有挑战性，因为产品版本本质上是一个未经验证的假设。开发人员通常会在定义不明确的 MVP 上浪费时间和资源。本指南将帮助您确定产品的核心功能，使您避免浪费时间和金钱。



要定义您的 MVP，您必须设想产品的第一个实例，并找到一种可行的方法，以简单明了的方式展示其最佳功能。让我们来看看如何将您的产品创意转变为成功的创业公司并吸引早期采用者的 7 步指南。

如何找到你的 MVP

MVP 不是为确定缺陷而设计的产品测试版。它也不是写在纸上或用几张幻灯片展示的想法。MVP 旨在测试市场需求假设、完善产品愿景，并帮助您选择未来开发工作的重点。





因此，MVP 是确定产品与市场契合度的非常有效的策略。那么，在将您的想法转化为可行的产品时，您应该采取哪些第一步行动呢？

1. 你的想法：基础知识

让我们从基础开始。你完美产品的基本理念是什么？你目前的现实情况是什么？在这个阶段，你的首要任务是分析你试图解决的问题。





描述问题的规模，并提供所有必要的统计数据和数据——这个问题如何影响你的用户？它如何影响你的产品理念？是否有任何现有产品可以成功解决相同类型的问题？收集尽可能多的证据——它可以极大地帮助你取得成功。不要忘记保持结构良好。





例如，让我们来看看 Uber。过去，打车可能会相当烦人，因为你必须等在路边才能打到车。Uber 吸引了那些想要快速叫出租车的人，他们只需拿出智能手机，在用户友好的应用程序中点击几下，就可以快速叫到出租车，从而彻底解决最初的问题和痛点。

2.了解你的用户

在此阶段，您需要分析当前的市场状况，确定目标受众并研究竞争对手。这将帮助您了解您的产品如何在众多产品中脱颖而出，以及哪些功能对您的产品用户很重要。





在这里，您的产品团队必须确保他们清楚地知道他们的用户是谁。确定每个类别（或类型）的用户、他们的需求、愿望、痛点、期望、体验以及您认为对您有用的其他指标。研究的最后一步应该是为每种类型的产品用户起草所谓的成功标准——判断目标是否实现的标准。



识别出用户后，是时候了解自己是否真的了解他们了。收集有关他们的行为、个人资料和习惯的信息 - 当然，要遵守您所在国家/地区的数据收集法律。获取尽可能多的关于您的用户的知识和公开的见解。您还可以进行一些访谈，并创建调查或焦点小组以进一步深化您的研究。

3. 您的宏观产品是什么？

如果你拥有所有可能的资源、时间和投资，你的产品会是什么样子？你的产品的理想状态是什么？建议你列出从团队收集的所有有效想法，这些想法可以帮助你的初创公司进入发展的最后阶段。此外，你还可以收集用户的反馈。





为了帮助你大胆思考，你可以回答以下问题：



您要解决的主要问题是什么？

您对自己产品有什么期望？

您想要满足哪些用户需求？

您的目标是克服用户面临的哪些挑战？

您的产品将完成哪些需要改进、提高效率或创新的任务？

4. 你们的最低产品要求是多少？

现在你已经对理想的产品有了想法，下一步就是确定什么才能让你的产品以最少的资源、时间和投资发挥作用。确定你与用户的最佳互动，并收集一份能够提供足够价值的优先功能列表。





在进入下一步之前，你必须回答的问题是“你的产品必须做什么才能兑现其承诺？”例如，如果你的目标是创建一个值得信赖且高效的通信平台，你可能会说你的产品必须在用户之间提供无缝且安全的通信，而不会损害隐私或数据完整性。

5.您的可行产品是什么？

收集团队和用户的反馈 - 是时候产生想法了！这可能需要几次头脑风暴会议，但您的最终目标是确保您已经掌握了一些具有高潜力的想法。以下是您可能希望在此阶段回答的几个问题：





您是否具备必要的技能、专业知识、时间、资源和资金？





您是否拥有足够的知识和资源来为早期采用者提供价值？您是否进行了彻底的用户研究并确定了潜在的早期采用者？





您是否有适当的机制来收集用户反馈并收集有关用户交互和上下文的数据？





你能处理产品的可扩展性吗？你的 MVP 能应对潜在的用户活动激增吗？





收集到所有必要的数据后，就该回顾并结合你的想法来定义你的 MVP 草稿了，它应该展示你的产品如何解决你在研究的前几个阶段指出的问题，以及通过哪些特性达到了这个结果。

6. 定义你的 MVP

将上述步骤的结果汇总起来，定义您的最小可行产品。请记住，定义您的 MVP 意味着您已经拥有了更大规模的产品愿景。不要犯许多初级产品经理的错误，他们对“完整产品”应该是什么没有充分的定义。





定义最小可行产品的一种方法是扫描“完整产品”的积压工作并突出显示最佳功能，这些功能有望帮助让产品用户感到高兴、满意并保持用户参与度。您可以将这些功能分成几组，并突出显示该组或该组在产品愿景中发挥的确切作用。





现在您已经定义了功能集，请找到可以提供最低可行性的子集。仔细分析每个用户故事案例（从最终用户或系统用户的角度编写的软件系统描述），包括成本、价值、重要性等。按优先级从高到低对用户故事进行排序。





您的团队必须做出业务判断并运用产品意识，找出最高优先级和最低优先级之间的界限。您的最高优先级用户故事可能就是您一直在寻找的 MVP。





这里还有一点很重要：除非你至少有几个付费客户，否则投入资金开发自己独特的软件永远不是一个好主意。请记住，市场上已经充满了可用于定义 MVP 的现有工具，例如使用第三方 API。

7. 创新你的 MVP

显然，您的工作并不止于此。可能需要多次尝试才能确定正确的 MVP，但值得花时间和精力。您的 MVP 必须反映您构建的内容、构建的原因、为谁构建以及何时构建。您必须通过系统反馈、新集成、创新功能等继续您的业务旅程 - 而您的 MVP 将成为您进行实验的基础或容器。

结论

让我们总结一下文章中指出的所有想法，以便您可以立即开始处理您的 MVP。





步骤 1.定义您要解决的问题。确定它是否值得解决，以及市场上是否有现有产品可以成功解决此确切问题。





第 2 步：通过应用调查、焦点小组、访谈等不同的策略来分析您的用户。





步骤 3.定义您的完整产品应该是什么样子。收集来自您的团队和第一批采用者的反馈。





步骤4.创建一个列表，列出您的产品必须具备的优先功能，才能实现其基本功能。





步骤 5.生成、组合和整理关于产品可行性的想法 - 产品如何运作、产品功能是什么以及您计划如何在未来扩展产品。创建 MVP 草稿。





第 6 步：通过找到最佳用户故事来定义 MVP。在开始投入大量资金开发自己的内部软件之前，使用现有工具创建 MVP。





第 7 步：继续生成反馈并创新您的 MVP。