Extreme Axions revelados: reconhecimentos e referências

Este artigo está disponível no arxiv sob licença CC 4.0. Autores: (1) HARRISON WINCH, Departamento de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto e Instituto Dunlap de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto; (2) RENEE´ HLOZEK, Departamento de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto e Instituto Dunlap de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto; (3) DAVID JE MARSH, Física Teórica de Partículas e Cosmologia, King's College London; (4) DANIEL GRIN, Haverford College; (5) KEIR K. ROGERS, Instituto Dunlap de Astronomia e Astrofísica, Universidade de Toronto.

6. AGRADECIMENTOS

Somos gratos a Wayne Hu, Tzihong Chiueh, Asimina Arvanitaki, Alex Lague e Rayne Liu pelas suas discussões e conselhos úteis.





O Instituto Dunlap é financiado por uma doação estabelecida pela família David Dunlap e pela Universidade de Toronto. Os autores da Universidade de Toronto reconhecem que o terreno onde a Universidade de Toronto está construída é o território tradicional dos Haudenosaunee e, mais recentemente, o território das Mississaugas da Nova Primeira Nação de Crédito. Eles estão gratos por terem a oportunidade de trabalhar na comunidade, neste território.





Os cálculos foram realizados no supercomputador Niagara do SciNet HPC Consortium. SciNet é financiado pela Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá; a Aliança de Pesquisa Digital do Canadá; o Fundo de Pesquisa de Ontário: Excelência em Pesquisa; e a Universidade de Toronto.





HW gostaria de agradecer o apoio do Conselho de Pesquisa em Ciências Naturais e Engenharia do Canadá (NSERC) Bolsas Canadenses de Pós-Graduação - Mestrado e Bolsas Canadenses de Pós-Graduação - Programas de Doutorado. DJEM é apoiado por uma bolsa Ernest Rutherford do Science and Technologies Facilities Council (Grant No. ST/T004037/1) e por um Leverhulme Trust Research Project (RPG-2022-145). RH reconhece o apoio do NSERC. RH também reconhece o apoio do CIFAR e dos Azrieli e Alfred. Fundações P. Sloan.

REFERÊNCIAS

