Como você conquista clientes como uma startup? Bem, consegui meus primeiros 100 via Reddit

Conseguir os primeiros 100 usuários não é fácil. É assim que faço isso com o Reddit, onde a maioria das pessoas não se importa com seus produtos e odeia publicidade





Sentado em nosso escritório (uma palavra chique para nossa cafeteria favorita), murmuro: “Pensei em fazer testes e análises A/B!?” Cara, eu fui ingênuo! Onde você encontra os dados para fazer isso quando as únicas pessoas que conhecem seu aplicativo são quatro caras com quem você sai desde o ensino médio?





Depois de devorar quase tudo que pude sobre crescimento para startups, percebi a solução: fazer coisas que não escalam.





E o primeiro canal: Reddit!

“Vai ser um jogo fácil.”

Pensei: ‘Vai ser fácil porque construí meu canal TikTok de 0 a 2x milhares de seguidores. Terei centenas de inscrições em apenas três dias.” Certo?





Nas semanas seguintes, mergulhei no Reddit, explorando todos os subreddit possíveis relacionados ao meu setor (anotações), e fiz duas coisas:

Escreva postagens sinceras sobre por que desenvolvi meu produto, seus recursos e como ele ajudará os usuários.

Responda aos comentários o mais rápido possível para ganhar impulso e gerar buzz.



Parecia fácil enquanto eu tomava meu café e digitava. Eu tinha dezenas de subreddits para explorar e horas de sobra. Além disso, minha visão de produto é excelente – quem não gostaria de experimentá-lo? Foi um acéfalo. Em poucas horas, eu já havia postado dezenas de postagens e comentários.

Percebi que minhas notificações do Reddit estavam explodindo – devo estar fazendo um bom trabalho. Ha ha ha.





“Uhmm, eu não espero isso”

Ao abrir essas notificações, preparei-me para responder aos comentários entusiasmados de meus amados primeiros usuários.

Mas, surpresa, surpresa, por ser um “anunciante” dedicado, fui banido de alguns dos maiores subreddits relevantes. Não só isso, mas recebi uma enxurrada de votos negativos pelo que parecia ser publicidade explícita!





“Não se preocupe”, eu me tranquilizei, “são apenas alguns valores discrepantes”. No entanto, com o passar dos dias, percebi: o estranho era eu. Com as primeiras respostas me classificando como uma farsa, não pude deixar de sorrir ironicamente e me perguntar: “Por que tenho que passar por isso? Vale a pena quando você recebe tantas críticas?” Quando centenas de pessoas rejeitam cada movimento seu, esses pensamentos surgem inevitavelmente.





Pensei em mudar o foco para outro canal, me convencendo de que o Reddit simplesmente não se alinhava com meu produto - “Concentre-se no ajuste do produto ao canal”, eu disse

O troco

Mas, felizmente, não segui esse caminho. Em vez disso, resolvi fazer funcionar. Eu me aprofundei no que repercutiu no Reddit e no que não repercutiu. Percebi que para ter sucesso neste canal seria necessário sangue, suor e lágrimas.





Optei então por uma abordagem mais sutil:

Escreva uma postagem adicional; mencione seu produto apenas quando permitido.

Em vez de escrever uma postagem, encontre uma postagem onde as pessoas estejam procurando soluções que sejam relevantes para você.

DM pessoas que procuram essas ferramentas





E eu era implacável. Cada postagem, cada pessoa - entrei em contato com todos eles. Sim, quero dizer cada um. Eu ainda armazenei centenas de links de postagens e as pessoas para quem mandei DM naquela época. Não era uma abordagem escalonável, mas era o que eu precisava fazer para divulgar a ideia quando estava começando.





Como ser bom nisso? Ainda estou aprendendo, mas a chave é:

Não anuncie explicitamente, a menos que seja permitido.

Quando DM, em vez de vender diretamente, pergunte sobre seus problemas para determinar se seus produtos são relevantes.

A relevância é crucial; procure indivíduos, subreddits e postagens relevantes.

Como posso encontrá-los? Digitei todas as palavras-chave relevantes no chat e juntei-me a todas as inscrições relevantes da pesquisa.





Depois de muito esforço, finalmente consegui fazer algum progresso com meu produto no Reddit. Acumulei centenas de milhares de visualizações, atraí usuários iniciais e continuo recebendo um número razoável de referências do Reddit todos os dias.





Então, aí está – como encontro clientes via Reddit.





A seguir, LinkedIn – Hm, espere um segundo, acabei de repreender?