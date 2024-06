¿Cómo se consiguen clientes como startup? Bueno, obtuve mis primeros 100 a través de Reddit

Conseguir tus primeros 100 usuarios no es fácil. Así es como lo hago con Reddit, donde a la mayoría de la gente no le importan tus productos y odia la publicidad.





Sentado en nuestra oficina (una palabra elegante para nuestra cafetería favorita), murmuro: "¿¡Pensé en hacer pruebas y análisis A/B!?" ¡Hombre, fui ingenuo! ¿Dónde encuentras los datos para hacer eso cuando las únicas personas que conocen tu aplicación son cuatro tipos con los que has salido desde la secundaria?





Después de devorar casi todo lo que pude sobre el crecimiento de las primeras empresas, me di cuenta de la solución: hacer cosas que no crezcan.





Y el primer canal: ¡Reddit!

"Será un juego fácil".

Pensé: 'Va a ser fácil porque creé mi canal de TikTok de 0 a 2 veces miles de seguidores'. Tendré cientos de inscripciones en sólo tres días”. ¿Bien?





Durante las siguientes semanas, me sumergí en Reddit, exploré todos los subreddit posibles relacionados con mi industria (toma de notas) e hice dos cosas:

Escriba publicaciones sinceras sobre por qué creé mi producto, sus características y cómo ayudará a los usuarios.

Responda a los comentarios lo más rápido posible para generar impulso y generar interés.



Parecía fácil mientras me sentaba a tomar un sorbo de café y tecleaba. Tenía docenas de subreddits para explorar y horas de sobra. Además, la visión de mi producto es excelente: ¿quién no querría probarlo? Fue una obviedad. En unas pocas horas, ya había publicado decenas de publicaciones y comentarios.

Noté que mis notificaciones de Reddit estaban explotando; debo estar haciendo un buen trabajo. Jajaja.





"Uhmm, no espero esto"

Cuando abrí esas notificaciones, me preparé para responder a los comentarios entusiastas de mis queridos primeros usuarios.

Pero, sorpresa, sorpresa, al ser un "anunciante" dedicado, me encontré excluido de algunos de los subreddits más importantes. No solo eso, sino que recibí una avalancha de votos negativos por lo que parecía publicidad explícita.





"No te preocupes", me tranquilicé, "son sólo algunos valores atípicos". Sin embargo, con el paso de los días, me di cuenta: el caso atípico era yo. Ante las primeras respuestas que me tildaban de estafa, no pude evitar sonreír con ironía y preguntarme: “¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Vale la pena cuando recibes tantas críticas? Cuando cientos de personas rechazan cada uno de sus movimientos, inevitablemente surgen esos pensamientos.





Contemplé cambiar el enfoque a otro canal, convenciéndome de que Reddit simplemente no se alineaba con mi producto. "Céntrate en el ajuste del producto del canal", dije.

El cambio

Pero afortunadamente no tomé ese camino. En cambio, decidí hacerlo funcionar. Profundicé en lo que resonó en Reddit y lo que no. Me di cuenta de que para tener éxito en este canal se necesitaría sangre, sudor y lágrimas.





Luego opté por un enfoque más sutil:

Escribe una publicación agregada; mencione su producto sólo cuando esté permitido.

En lugar de escribir una publicación, busque una publicación donde las personas busquen soluciones que sean relevantes para usted.

DM personas que buscan esas herramientas





Y fui implacable. Cada publicación, cada persona: me acerqué a todos ellos. Sí, me refiero a todos y cada uno de ellos. Todavía almacené los cientos de enlaces de publicaciones y las personas a las que envié mensajes de texto en ese entonces. No era un enfoque escalable, pero era lo que necesitaba hacer para correr la voz cuando recién estaba comenzando.





¿Cómo ser bueno en esto? Todavía estoy aprendiendo, pero la clave es:

No haga publicidad explícita a menos que esté permitido.

Cuando envíe DM, en lugar de vender directamente, pregunte sobre sus problemas para determinar si sus productos son relevantes.

La relevancia es crucial; busque personas, subreddits y publicaciones relevantes.

¿Cómo los encuentro? Escribí todas las palabras clave relevantes en el chat y me uní a las subscripciones relevantes de la búsqueda.





Después de esforzarme mucho, finalmente logré hacer algunos avances para mi producto en Reddit. Acumulé cientos de miles de visitas, atraje a los usuarios iniciales y sigo recibiendo una cantidad decente de referencias de Reddit todos los días.





Ahí lo tienes: cómo encuentro clientes a través de Reddit.





A continuación, LinkedIn. Hm, espera un segundo, ¿me acaban de regañar?