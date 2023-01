Como serão os jogos da Netflix e como os usuários os jogarão em 2023?

Muito longo; Para ler Netflix comprou Night School Studios (Oxenfree), Next Games (bípede) e Boss Fight Entertainment (Dungeon Boss) sendo o pioneiro do streaming de TV e filmes. Mas uma coisa é difícil de saber com certeza: a Netflix que matou a Blockbuster já foi conhecida como a rei da inovação. Portanto, se eles escolherem um modelo de negócios de streaming, é provável que escolham um modelo de negócios mais adequado.





Como serão os jogos da Netflix em 2023?

Acompanho os promotores de jogos da Netflix no LinkedIn há algum tempo. 'Jogue Oxenfree agora na Netflix! proclamam com orgulho. “Ah, e somos donos do estúdio que fez o jogo!”





E quero ficar emocionado ao saber de outra maneira de jogar em 2023. Mas depois que o Google fechou todos os serviços Stadia em janeiro deste ano, não sei se fico animado ou desdenhoso de uma nova plataforma de jogos.





Para determinar se os jogos da Netflix provavelmente serão bem-sucedidos, primeiro precisamos ver por que a Netflix está migrando para os jogos.

Por que a Netflix está invadindo os jogos?

A primeira pergunta é: 'por que a Netflix quer entrar no mercado de jogos?' A resposta óbvia é aumentar os lucros. A receita do mercado de videogames quase dobrou Previsões de Newzoo para 2022, chegando a US$ 300 bilhões. E mais de um terço disso foram jogos para celular, o que é mais do que suficiente para despertar o interesse de qualquer gigante global do streaming.





Adicione a isso o fato de que a Netflix sempre esteve ansiosa para abraçar a inovação, sendo a pioneira em streaming de TV e filmes. Eles podem estar dizendo a si mesmos: por que não podemos ser os reis do streaming de jogos também?





E suas primeiras tentativas de jogar no Netflix foram um sucesso. O primeiro exemplo de crossover de jogo e filme para a Netflix foi Bandersnatch em dezembro de 2018. Bandersnatch era um filme interativo em que os espectadores selecionavam opções em sua TV para progredir na história. E mais tarde veio o jogo Stranger Things em 2021, que se tornou popular entre jogadores e espectadores.





Com o sucesso desses títulos experimentais, não é de admirar que a Netlflix se sinta confiante em continuar tirando uma parte dos lucros do mercado de jogos.





Como os usuários jogarão os jogos da Netflix?

Então, como podemos jogar esses jogos quando todos eles são lançados? Bem, a Netflix lançou sua estratégia para jogos como parte de seus serviços em julho. Desde então, eles compraram Night School Studios (Oxenfree), Next Games (bípede) e Boss Fight Entertainment (Dungeon Boss).





Na estratégia, a Netflix definiu o ponto de acesso para jogos como “focado principalmente em jogos para dispositivos móveis”. Mas, como observador especulativo, isso pode mudar à medida que sua lista de títulos e a popularidade do serviço aumentam.





Adicione a isso o fato de que em setembro de 2022, Netflix anunciou planos para um estúdio de desenvolvimento interno , então parece provável que a mudança do celular para o console doméstico ou pelo menos o streaming de TV pode acontecer mais cedo do que eles estão deixando transparecer. Caso contrário, como eles garantiriam seu ROI?





Eurogamer confirma esse fato ao citar o vice-presidente de jogos da Netflix, Mike Verdu, afirmando que a gigante do streaming está “explorando seriamente” uma maneira de oferecer jogos em nuvem.





A partir dessa citação, podemos ver que a mudança do ambiente de jogos móveis para o doméstico está definitivamente em andamento.

Como será o futuro dos jogos da Netflix?

Então, o que o futuro reserva para a brilhante promessa dos serviços de jogos da Netflix?





Segundo a Netflix, isso não adicionará nenhuma despesa às assinaturas existentes. Isso é mencionado no anúncio da estratégia de setembro.





E seu próprio estúdio interno em Helsinque provavelmente justificará seu ROI produzindo seus jogos diretamente para a Netflix. Da mesma forma que a Netflix produz seu conteúdo de TV e filmes.





Mas vamos ao que interessa; Em breve veremos um console Netflix (The Nex Box?) anunciado no futuro? Streaming de jogos da Netflix que você acessa pela TV ou por um pequeno dispositivo separado?





É difícil saber ao certo. Mas uma coisa é certa: a Netflix, que matou a Blockbuster, já foi conhecida como a rainha da inovação. E se eles quiserem recuperar o 200.000 assinantes perdidos em abril , eles precisam continuar promovendo novos serviços se quiserem sobreviver.





Enquanto o Stadia falhou, o Game Pass está reinando supremo. Portanto, se eles escolherem um modelo de negócios adequado, é muito mais provável que o streaming esteja nos cartões da Netflix do que em um console separado. Isso é uma pena, pois o Nex Box tem um toque e tanto.

Jogue este espaço

Embora ainda não esteja claro como serão os jogos da Netflix, o histórico e as parcerias da empresa sugerem que ela será um participante significativo no futuro dos jogos. Com seus imensos recursos e alcance global, a Netflix tem potencial para sacudir a indústria e mudar a forma como jogamos.





Até agora, eles têm estado de boca fechada sobre planos definidos. Mas, dada sua história de inovação, podemos ter certeza de que eles estão preparando algo que valerá a pena assistir (trocadilho intencional).





Seja você Microsoft , Sony , ou um jogador regular, fique de olho nos anúncios de jogos da Netflix – isso pode mudar tudo.