Carteiras de câmbio e carteiras pessoais funcionam juntas, não umas contra as outras

As carteiras de criptomoedas são importantes para os investidores, pois permitem que os usuários armazenem, enviem e recebam fundos. Em resposta aos eventos recentes que levaram à falência de Celsius, FTX e BlockFi, a autocustódia tornou-se um importante ponto de discussão.

Armazenar criptomoedas em carteiras pessoais que permitem aos usuários controlar as chaves privadas é uma ótima maneira de melhorar a segurança dos investidores. No entanto, muitas pessoas ainda preferem usar as trocas devido à conveniência de fazê-lo.

Algumas pessoas podem estar se perguntando qual opção de armazenamento é melhor; trocas centralizadas ou uma carteira descentralizada? Segurança ou comodidade? As respostas óbvias são carteiras e segurança descentralizadas.

No entanto, embora as carteiras de troca e as carteiras sem custódia possam servir a propósitos diferentes, elas ainda se complementam e podem funcionar bem juntas.

Como funciona uma carteira de câmbio

As exchanges de criptomoedas permitem que os usuários comprem, vendam e negociem criptomoedas. Para negociar em uma bolsa, os usuários precisam depositar moeda fiduciária (para comprar criptomoedas diretamente) ou criptomoeda (para negociar).

As carteiras nas exchanges são centralizadas e os usuários não controlam as chaves (a menos que usem uma exchange/DEX descentralizada). No entanto, as carteiras de câmbio vêm com alguns benefícios.

Em primeiro lugar, uma vez que a carteira está integrada na bolsa, os usuários podem negociar imediatamente sem ter que depositar fundos ou cripto em suas contas. Em segundo lugar, as carteiras de câmbio tendem a deduzir as taxas de transação do token que o usuário deseja transferir.

Por exemplo, um usuário normalmente precisaria de Ethereum ( ETH ) para transferir um token ERC-20 como USDT . Isso pode ser complicado se o usuário não tiver ETH, o que significa que ele deve depositar ou comprar ETH antes de transferir o USDT.

No entanto, as carteiras de câmbio, como as da Binance, deduzem a taxa do token. Dessa forma, os usuários podem transferir tokens de forma rápida e eficaz. Uma desvantagem disso é que as exchanges geralmente cobram uma taxa de saque além da taxa de transação, que também é deduzida do saldo do token.

Em resumo, as carteiras de câmbio são incorporadas à plataforma e deduzem as taxas de transação do saldo do token. Isso torna o processo de transferência conveniente para os usuários, mas uma taxa de retirada pode ser incorporada à taxa de transação.

Como funcionam as carteiras sem custódia

Carteiras sem custódia ou de autocustódia são carteiras criptográficas pessoais que permitem aos usuários controlar a chave privada e a frase inicial. O principal benefício das carteiras de autocustódia é que os usuários têm acesso aos seus fundos o tempo todo. Não há necessidade de fazer login em uma plataforma, mas a segurança depende de você, pois você possui a carteira.

Quando uma exchange centralizada é hackeada ou vai à falência, é difícil para os usuários recuperar seus fundos e as retiradas podem ser desativadas. No entanto, com uma carteira de autocustódia, os fundos estão sempre sob seu controle, mas você precisa garantir que sua frase inicial seja mantida offline em um local seguro. Outra coisa a observar é que podem ocorrer ataques de dusting, onde agentes mal-intencionados enviam quantidades muito pequenas de criptografia para sua carteira. Essas pequenas transações podem conter links para sites maliciosos no memorando quando visualizadas com um explorador de blocos.

Em outros casos, tokens personalizados ou NFTs podem ser enviados para carteiras pessoais sem a permissão do usuário e conter código malicioso. A boa notícia é que você pode simplesmente ignorar esses ativos depositados e ficará bem. Não tente transferir ou interagir com eles de qualquer outra forma, ou simplesmente crie uma nova carteira dentro do aplicativo para ter cuidado extra.

A principal desvantagem das carteiras de autocustódia é que as transações podem ser complicadas. Por exemplo, se um usuário deseja enviar USDT para uma bolsa, ele precisa fazer login, obter o endereço da carteira e colá-lo em sua carteira de autocustódia. Os usuários também devem garantir que possuem a criptomoeda certa para pagar a taxa de transação (ETH se enviar USDT no Ethereum e TRX se enviar ETH no TRON). Apesar disso, as carteiras de autocustódia são sempre recomendadas para fins de segurança.

As carteiras Exchange e de autocustódia funcionam juntas

A melhor solução é ter uma carteira pessoal e não custodial ao lado de sua carteira de câmbio principal. A maior parte de seus fundos deve ser mantida em sua carteira de autocustódia e sua carteira de câmbio deve conter apenas o valor com o qual você pretende negociar.

Às vezes, um problema tem mais de uma resposta certa, e as carteiras de câmbio e pessoais podem ser usadas juntas ao gerenciar os fundos dos investidores.