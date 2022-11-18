交易所钱包和个人钱包一起工作，而不是互相对抗

太長; 讀書 最好的解决方案是在您的主要交易钱包旁边放置一个个人非托管钱包。您的大部分资金应存放在您的自托管钱包中，您的交易钱包应仅包含您打算用于交易的金额。 有时一个问题有多个正确答案，在管理投资者资金时可以同时使用交易所和个人钱包。

加密货币钱包对投资者很重要，因为它们使用户能够存储、发送和接收资金。为了应对最近 Celsius、FTX 和 BlockFi 破产的事件，自我托管已成为一个主要话题。

将加密货币存储到个人钱包中，让用户控制私钥，是提高投资者安全性的好方法。然而，由于这样做的方便，许多人仍然更喜欢使用交易所。

有些人可能会问自己哪种存储选项更好；中心化交易所还是去中心化钱包？安全还是方便？显而易见的答案是去中心化的钱包和安全性。

然而，虽然交换钱包和非托管钱包可能有不同的用途，但它们仍然可以相互补充并且可以很好地协同工作。

交换钱包的工作原理

加密货币交易所允许用户买卖和交易加密货币。为了在交易所进行交易，用户需要存入法定货币（直接购买加密货币）或加密货币（进行交易）。

交易所的钱包是中心化的，用户无法控制密钥（除非使用去中心化交易所/DEX）。然而，交换钱包有一些好处。

首先，由于钱包内置于交易所中，用户可以立即进行交易，而无需将任何资金或加密货币存入他们的账户。其次，交易所钱包倾向于从用户想要转移的代币中扣除交易费用。

例如，用户通常需要以太坊 ( ETH ) 来传输像USDT这样的 ERC-20 代币。如果用户没有 ETH，这可能会很麻烦，这意味着他们必须在转移 USDT 之前存入或购买 ETH。

但是，交换钱包，如 Binance 上的钱包，会从代币中扣除费用。这样，用户可以快速有效地转移代币。这样做的一个缺点是，交易所通常会在交易费之上收取取款费，该费用也会从代币余额中扣除。

总之，交易所钱包内置于平台中，并从代币余额中扣除交易费用。这使得转账过程对用户来说很方便，但取款费用可能会计入交易费用。

非托管钱包如何运作

非托管或自托管钱包是个人加密钱包，让用户可以控制私钥和种子短语。自托管钱包的主要好处是用户可以随时使用他们的资金。无需登录平台，但安全性取决于您，因为您拥有钱包。

当中心化交易所被黑客攻击或破产时，用户很难收回资金，提款可能会被禁用。然而，使用自托管钱包，资金始终在你的控制之下，但你需要确保你的助记词离线保存在安全的地方。另一件需要注意的事情是，可能会发生粉尘攻击，恶意行为者会向您的钱包发送非常少量的加密货币。当使用区块浏览器查看时，这些小交易可以在备忘录中包含指向恶意网站的链接。

在其他情况下，自定义令牌或 NFT 可以在未经用户许可的情况下发送到个人钱包并包含恶意代码。好消息是你可以简单地忽略这些存入的资产，你会没事的。不要尝试以任何其他方式转移或与他们互动，或者只是在应用程序中创建一个新钱包要格外小心。

自托管钱包的主要缺点是交易可能很麻烦。例如，如果用户想要将 USDT 发送到交易所，他们需要登录，获取钱包地址并将其粘贴到他们的自托管钱包中。用户还必须确保他们有正确的加密货币来支付交易费用（如果在以太坊上发送 USDT 则为 ETH，如果在 TRON 上发送 ETH 则为 TRX）。尽管如此，出于安全目的，始终建议使用自托管钱包。

交易所和自托管钱包协同工作

最好的解决方案是在您的主要交易所钱包旁放置一个个人非托管钱包。您的大部分资金应存放在您的自托管钱包中，您的交易钱包应仅包含您打算用于交易的金额。

有时一个问题有多个正确答案，在管理投资者资金时可以同时使用交易所和个人钱包。