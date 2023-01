Alexa.com está MORTO: F*CK as alternativas!

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @NEBOJSA.TODOROVIC 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Velhos hábitos custam a morrer. Eventualmente, eles fazem. Porra, é por isso que Bruce Willis estava fazendo aqueles filmes de merda ultimamente. Isso parte seu coração, cara.





Eu não faço filmes. Eu escrevo histórias. E eu me preocupo com meu “investimento”. Mais de 70 mil das minhas palavras estão estacionadas aqui, no HackerNoon. Essa é uma contagem de palavras que quase corresponde a “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. Não estou me gabando disso. Só estou tentando colocar minha situação na perspectiva certa.





Alexa.com e eu crescemos juntos. Eu costumava verificar como o HackerNoon está indo no Alexa regularmente e religiosamente. Essas são as minhas histórias que estamos falando. HackerNoon sobe no Google, minhas histórias seguem. Tão simples como isso.





E então, outro dia…





WTF?! Quando? Como? Por quê?





Então, isso me impressionou! Bem aqui, no HackerNoon, um cinco vezes vencedor do prêmio “Noonies” já escreveu sobre isso - em janeiro!! Ele nos avisou, mas eu fiquei tipo...





Quando 5K costumava ser apenas um começo e OK





Corrija-me se estiver errado, mas lembro-me claramente dos momentos em que: Nossa abordagem de publicação levou o Hacker Noon a se tornar um site top 5k em todo o mundo e um site top 2k nos Estados Unidos.





Essa não foi a única, mas foi uma das principais razões, HackerNoon pegou o caminho da independência certa.









Comemorei quando o HackerNoon atingiu o top 4K como se fosse véspera de Ano Novo. Chorei muito, mas não consegui encontrar a captura de tela que tirei para aquela ocasião. Felizmente, o Norte se lembra, assim como Michael Brooks no Twitter:





David Smokee foi certeiro em sua resposta:





Michael escreveu uma história, e foi isso.





Alternativas. Quais alternativas?





Eu sou respeitoso. eu sou gentil. sou profissional. Mas…





Eu nunca destruiria nenhum negócio ou serviço. Mas…





Então, eu fiz a única coisa que eu poderia fazer. Pesquisei no Google “alexa ranking alternativo 2022”. SimilarWeb aparece primeiro.









De jeito nenhum!





Isso é uma piada?! Talvez, se você cortar um número no final da classificação global e do país. Caso contrário, é BS, período.





Mas, aqui está algo interessante e perturbador ao mesmo tempo. Eu verifiquei o Quora. Eu me importo com minhas mais de 2 milhões de visualizações lá.









Se minha memória não me falha, e acredito que sim, isso é preciso, mais ou menos. Também verifiquei o Reddit, mas não há necessidade de uma captura de tela. Você pode acreditar na minha palavra.





Para os “grandes” os resultados de SimilarWeb e Alexa.com (que descanse em paz na World Wide Web) são quase idênticos. Mas, à medida que você se afasta da “zona segura” dos 100 principais sites do mundo, obtém dados de classificação imprecisos e enganosos.





Eu queria ser justo e tentar alguém que se atreve a ocupar o lugar do Alexa.com.





Sem nenhum viés, experimentei o SpyFy e o Ahrefs. Não é o que eu preciso, incluindo SemRush. Não sou especialista em SEO e não tenho desejo de me tornar um. Eu só quero e preciso digitar o nome de um site no qual estou interessado, obter a classificação atual e começar a escrever algo novo.





Só pode haver um - Alexa!





OK, Jeff Bezos, faça do seu jeito, o que não é certo de todas as formas imagináveis: histórica, financeira e moralmente.





Eu vejo através de você, Jeff Bezos, por completo, e seu Origin Blue, você sabe que formato de foguete:

https://www.youtube.com/watch?v=RtahqXjFcxU