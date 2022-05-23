Alexa.com 已死：去他妈的替代品！

“在帮助您寻找、接触和转化您的数字受众二十多年之后，我们于 2022 年 5 月 1 日停用了 Alexa.com。感谢您让我们成为您进行内容研究、竞争分析、关键字研究的首选资源，还有更多。”

旧习难改。最终，他们做到了。该死的，这就是布鲁斯威利斯最近制作那些烂电影的原因。它伤了你的心，伙计。





我不拍电影。我写故事。而且，我关心我的“投资”。在 HackerNoon 上，我的 70K 多话都驻扎在这里。这是一个几乎与“哈利波特与魔法石”相匹配的字数。我不是在吹嘘它。我只是想把我的情况放在正确的角度。





Alexa.com 和我一起长大。我曾经定期和虔诚地检查 HackerNoon 在 Alexa 上的表现。这些就是我们正在谈论的我的故事。 HackerNoon 在 Google 上排名上升，我的故事随之而来。就如此容易。





然后，就在前几天……





怎么回事？！什么时候？如何？为什么？





然后，它击中了我！就在这里，在 HackerNoon 上，一位五次“Noonies”奖得主已经写了一篇关于它的文章——在一月份！！他警告过我们，但我就像……





当 5K 曾经只是一个开始和好的时候





如果我错了，请纠正我，但我清楚地记得那个时代：我们的发布方法使 Hacker Noon 成为全球排名前 5k 的网站和美国排名前 2k 的网站。





这不是唯一的，但也是主要原因之一，HackerNoon 走上了正确的独立之路。









当 HackerNoon 达到 4K 最高水平时，我就像是新年前夜一样庆祝。我哭了出来，但我找不到我为那个场合拍摄的截图。幸运的是，北方记得，推特上的迈克尔·布鲁克斯也记得：





大卫斯穆克在他的回复中很到位：





迈克尔写了一个故事，就是这样。





备择方案。有什么选择？





我很尊重。我很善良。我是专业的。但…





我永远不会破坏任何业务或服务。但…





所以，我做了我唯一能做的事。我在 Google 上搜索了“2022 年 Alexa 排名替代方案”。 SimilarWeb 首先弹出。









没办法！





你在开玩笑吗？！也许，如果您在全球和国家/地区排名最后减少一个数字。否则，它是BS，期间。





但是，这里有一些有趣和令人不安的事情。我查了知乎。我确实关心我在那里的 200 万次以上的历史浏览量。









如果我的记忆对我有帮助，并且我相信它确实如此，那么这或多或少是准确的。我还检查了 Reddit，但不需要截图。你可以相信我的话。





对于“大人物”来说，SimilarWeb 和 Alexa.com（愿它安息于万维网）的结果几乎相同。但是，当您远离世界前 100 名网站的“安全区”时，您会得到不准确和误导性的排名数据。





我想公平一点，给敢于取代 Alexa.com 的其他人试一试。





完全没有任何偏见，我尝试了 SpyFy 和 Ahrefs。这不是我需要的，包括 SemRush。我不是 SEO 专家，也不想成为其中的一员。我只想并且需要输入我感兴趣的网站名称，获取当前排名，然后开始编写新内容。





只能有一个 - Alexa！





好吧，杰夫·贝佐斯，随你的便吧，这在所有可以想象的方面都不正确：历史上、财务上和道德上。





我看透了你，杰夫·贝佐斯，彻头彻尾，还有你的 Origin Blue，你知道什么形状的火箭：

https://www.youtube.com/watch?v=RtahqXjFcxU



