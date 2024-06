Adultos mais velhos e mais jovens são influenciados de maneira diferente por designs de padrões escuros

Autores: (1) Reza Ghaiumy Anaraky, Universidade de Nova York; (2) Byron Lowens; (3) Yao Li; (4) Kaileigh A. Byrne; (5) Marten Risius; (6) Página Xinru; (7) Pamela Wisniewski; (8) Masoumeh Soleimani; (9) Morteza Soltani; (10) Bart Knijnenburg.

Abstrato

Os sites online costumam usar padrões obscuros para aumentar a divulgação de informações dos usuários. Exemplos comuns incluem padrões de privacidade de “exclusão”, enquadramento positivo e mensagens de justificativa positiva que incentivam o comportamento de divulgação. Considerando que pesquisas anteriores descobriram que os usuários mais velhos passam por um processo de tomada de decisão sobre privacidade diferente em comparação com os adultos mais jovens, são necessárias mais pesquisas para informar os efeitos comportamentais da divulgação de privacidade dessas estratégias para diferentes faixas etárias. Para resolver essa lacuna, usamos um conjunto de dados existente de um experimento com um aplicativo de marcação de fotos do Facebook. Este experimento teve um design 2x2x5 entre sujeitos, onde as manipulações eram estratégias comuns de design de padrões escuros: enquadramento (positivo vs. negativo), padrões de privacidade (opt-in vs. opt-out) e mensagens de justificação (normativa positiva, normativa negativa, justificativa positiva, justificativa negativa, nenhuma). Comparamos preocupações com privacidade e comportamentos de divulgação de idosos (acima de 65 anos, N = 44) e jovens (18 a 25 anos, N = 162) (ou seja, aceitar ou recusar marcação automática de fotos) no escopo do design de padrões escuros. No geral, encontramos apoio para a eficácia dos designs de padrões obscuros no sentido de que o enquadramento positivo e os padrões de privacidade de opt-out aumentaram significativamente o comportamento de divulgação, enquanto as mensagens de justificação negativa diminuíram significativamente as preocupações com a privacidade. Em relação aos adultos mais velhos, os nossos resultados mostram que certos padrões obscuros levam a uma maior divulgação do que para os adultos mais jovens, mas também a maiores preocupações com a privacidade dos adultos mais velhos do que dos mais jovens. No entanto, não houve influência destas preocupações na divulgação e, em vez disso, são compensadas pelos efeitos pró-divulgação dos padrões obscuros. Isto sugere que as preocupações com a privacidade podem não ser uma força suficiente para levar os indivíduos a agir no sentido de proteger a sua privacidade quando na presença de padrões obscuros e que tais padrões podem ser ainda mais perigosos para os utilizadores mais velhos. Discutimos as implicações deste trabalho.





Palavras-chave: Tomada de decisão sobre privacidade, idosos

1. Introdução

A literatura sobre interação humano-computador (IHC) e sobre privacidade em rede apresenta predominantemente uma narrativa baseada no déficit para o uso de tecnologia e os resultados de privacidade dos idosos. Esta narrativa enquadra os idosos como indivíduos que têm dificuldade em acompanhar a tecnologia [82], gerir a sua privacidade digital [14, 64] e proteger-se contra ameaças à privacidade [86] em comparação com os jovens adultos. No entanto, os desenvolvimentos recentes nas áreas de IHC e privacidade contrariam esta narrativa baseada no défice, salientando que os adultos mais velhos podem ter um processo de tomada de decisão diferente, em vez de um processo subótimo, e as tecnologias devem ser concebidas com isso em mente [3 , 23]. (Esta abordagem inclui considerar os benefícios potenciais dos métodos de autenticação biométrica, que podem oferecer aos idosos uma forma mais fácil e segura de aceder a serviços digitais [50].)Por exemplo, Knowles e Hanson [42] argumentam que os adultos mais velhos não -a utilização da tecnologia resulta do seu elevado nível de preocupações com a privacidade e, portanto, a não utilização é uma decisão bem informada. Além disso, Anaraky et al. [3] compararam os processos de tomada de decisão de divulgação de privacidade de jovens e adultos mais velhos e descobriram que os adultos mais velhos fazem escolhas de privacidade mais calculadas do que os adultos mais jovens.





As decisões de divulgação de privacidade, no entanto, nem sempre dependem das características do utilizador final e podem ser influenciadas por manipulações externas. Os projetistas de sistemas podem usar heurísticas de projeto para incentivar os usuários a divulgar seus dados [4, 30, 32, 43, 58]. Na pesquisa de marketing e comércio eletrônico, maximizar a divulgação é um objetivo que levou à criação de designs de “padrão escuro”, onde cutucadas são usadas como intervenções de design para aumentar a divulgação [12]. Por exemplo, os designers podem configurar uma configuração para divulgação por padrão (optout) e apresentar um enquadramento positivo tendencioso ao apresentar opções de escolha [25, 53, 54], ou adicionar mensagens persuasivas para motivar os usuários a divulgar mais informações [40].





Dado que foi demonstrado que os adultos mais velhos têm um processo de tomada de decisão sobre privacidade muito diferente em comparação com os adultos jovens, utilizámos um conjunto de dados existente de Ghaiumy Anaraky et al. [4] para investigar o efeito do design de padrões escuros nas atitudes e comportamentos de privacidade de adultos mais velhos e mais jovens. Ghaiumy Anaraky et al.





[4] inicialmente usaram esse conjunto de dados para examinar o impacto das mensagens de justificativa (como normas) nos efeitos indutores de conformidade do enquadramento e dos padrões. Eles descobriram que a presença de quaisquer mensagens de justificativa aumenta o efeito padrão. (Além disso, garantir que os dados pessoais e confidenciais sejam classificados adequadamente não apenas melhora o gerenciamento de dados, mas também protege os direitos de privacidade dos indivíduos [75].) No presente trabalho, conceituamos enquadramento, padrões e mensagens de justificação como estratégias de design de padrões escuros e situar este trabalho na literatura de design de padrões escuros. Contribuímos ainda mais para a literatura sobre privacidade, investigando como esses padrões de design influenciam de maneira diferente os adultos mais velhos e os jovens. Portanto, perseguimos as seguintes questões de pesquisa:





RQ1: Quais são os efeitos dos designs de padrões escuros nas atitudes e comportamentos dos usuários?





RQ2: Como é que os adultos mais velhos reagem de forma diferente dos adultos jovens aos designs de padrões obscuros em termos das suas atitudes e comportamentos?





Para estudar os mecanismos de decisão de privacidade dos indivíduos no contexto de designs de padrões escuros, usamos um conjunto de dados existente de um experimento no qual os participantes poderiam supostamente marcar-se automaticamente nas fotos de seus amigos, e seus amigos poderiam ser marcados nas próprias fotos do usuário usando um aplicativo do Facebook. Estudos de literatura anteriores marcando decisões como decisões de privacidade [9, 49, 85, 95]. As fotos marcadas aparecem na linha do tempo da pessoa marcada, identificando explicitamente a pessoa na foto e compartilhando a foto com os contatos dessa pessoa. O estudo envolveu um desenho experimental 2x2x5 entre sujeitos, onde as manipulações eram três meios comuns pelos quais os designs de padrões escuros incentivam divulgações [12]: 1) o enquadramento da decisão (ou seja, “me marque nas fotos” vs. “não me marque nas as fotos”), 2) a configuração padrão (ou seja, opt-out vs. opt-in) e 3) o uso de uma mensagem de justificativa (uma mensagem que pode encorajar ou desencorajar os usuários de usar o aplicativo). Após a interação com os designs de padrão escuro manipulados, os participantes indicaram sua preocupação com a privacidade [40, 48] e a decisão de marcação (aceitar a marcação versus recusar a marcação) como variáveis dependentes atitudinais e comportamentais. Para permitir uma comparação entre participantes mais velhos e mais jovens, seguimos critérios de idade estabelecidos na literatura: consideramos indivíduos com 65 anos ou mais como adultos mais velhos [15] e limitamos nossa amostra de adultos jovens a adultos em idade universitária, entre 18 e 25 anos de idade. idade [60, 62].





Contribuições : Este estudo foi único porque foi realizado em um ambiente ecologicamente válido na conta do próprio usuário no Facebook. Nossos resultados mostram que os adultos mais velhos tinham maiores preocupações com a privacidade quando confrontados com uma opção de não participação do que os adultos jovens. No entanto, no que diz respeito ao comportamento real, apesar desta preocupação com a privacidade, ainda foi observado um aumento na divulgação. Além disso, descobrimos que os adultos mais velhos são mais propensos a serem influenciados por estímulos de enquadramento do que os adultos jovens. À luz destas descobertas, fornecemos sugestões de design para apoiar a privacidade dos idosos.





