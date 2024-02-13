Yaşlı ve Genç Yetişkinler Koyu Desenli Tasarımlardan Farklı Şekilde Etkileniyor

Yazarlar: (1) Reza Ghaiumy Anaraky, New York Üniversitesi; (2) Byron Lowens; (3) Yao Li; (4) Kaileigh A. Byrne; (5) Marten Risius; (6) Xinru Sayfası; (7) Pamela Wisniewski; (8) Masoumeh Soleimani; (9)Murteza Sultani; (10) Bart Knijnenburg.

Bağlantı Tablosu

Özet ve Giriş

Arka plan

Araştırma çerçevesi

Yöntemler

Sonuçlar

Tartışma

Sınırlamalar ve Gelecekteki Çalışmalar

Sonuç ve Referanslar

Ek

Soyut

Çevrimiçi web siteleri, kullanıcıların bilgi açıklamasını artırmak için genellikle koyu desenler kullanır. Yaygın örnekler arasında gizlilik varsayılanlarının "devre dışı bırakılması", olumlu çerçeveleme ve açıklama davranışını teşvik eden olumlu gerekçe mesajları yer alır. Önceki araştırmaların, yaşlı kullanıcıların genç yetişkinlere kıyasla farklı bir mahremiyet karar verme sürecinden geçtiğini ortaya koyduğu göz önüne alındığında, bu stratejilerin farklı yaş grupları için davranışsal mahremiyet ifşa etkilerini bilgilendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu boşluğu gidermek için, fotoğraf etiketleme Facebook uygulamasıyla yapılan bir deneyin mevcut veri kümesini kullandık. Bu deney, manipülasyonların ortak karanlık desen tasarım stratejileri olduğu 2x2x5 denekler arası bir tasarıma sahipti: çerçeveleme (pozitif vs. negatif), gizlilik varsayılanları (katılma vs. vazgeçme) ve gerekçe mesajları (pozitif normatif, negatif normatif, olumlu gerekçe, olumsuz gerekçe, yok). Koyu desen tasarımı kapsamında yaşlı (65 yaş üstü, N=44) ve genç yetişkinlerin (18 ila 25 yaş arası, N=162) mahremiyet endişelerini ve ifşa davranışlarını (yani otomatik fotoğraf etiketlemeyi kabul etme veya reddetme) karşılaştırdık. Genel olarak, olumlu çerçeveleme ve mahremiyetin devre dışı bırakılması varsayılanlarının ifşa davranışını önemli ölçüde arttırdığı, olumsuz gerekçe mesajlarının ise mahremiyet endişelerini önemli ölçüde azalttığı anlamında karanlık desen tasarımlarının etkililiğine yönelik destek buluyoruz. Yaşlı yetişkinlerle ilgili olarak, sonuçlarımız belirli karanlık kalıpların genç yetişkinlere göre daha fazla ifşa edilmesine yol açtığını, ancak aynı zamanda genç yetişkinlere göre yaşlı yetişkinlerde mahremiyet endişelerinin arttığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu endişelerin ifşa üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır ve bunun yerine, karanlık kalıpların ifşa edilme yanlısı etkileri bu endişeleri gölgede bırakmaktadır. Bu durum, gizlilik endişelerinin, bireyleri karanlık kalıpların varlığında mahremiyetlerini korumaya yönelik harekete geçmeye yönlendirmek için yeterli bir güç olmayabileceğini ve bu tür kalıpların yaşlı kullanıcılar için daha da tehlikeli olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarını tartışıyoruz.





Anahtar Kelimeler: Gizlilikle ilgili karar verme, yaşlı yetişkinler

1. Giriş

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (HCI) ve ağ bağlantılı mahremiyet literatürü, ağırlıklı olarak yaşlı yetişkinlerin teknoloji kullanımı ve mahremiyet sonuçlarına ilişkin açık temelli bir anlatı sunmaktadır. Bu anlatı, yaşlı yetişkinleri, genç yetişkinlere kıyasla teknolojiye ayak uydurmada [82], dijital gizliliklerini yönetmede [14, 64] ve kendilerini gizlilik tehditlerine karşı korumada [86] zorluk yaşayan bireyler olarak çerçeveliyor. Bununla birlikte, HCI ve mahremiyet alanlarındaki son gelişmeler, yaşlı yetişkinlerin idealin altında bir karar verme sürecinden ziyade farklı bir karar verme sürecine sahip olabileceğine ve teknolojilerin bu akılda tutularak tasarlanması gerektiğine işaret ederek bu açık temelli anlatıya karşı çıkıyor [3 , 23]. (Bu yaklaşım, yaşlı yetişkinlere dijital hizmetlere erişim için daha kullanıcı dostu ve güvenli bir yol sunabilen biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerinin potansiyel faydalarının dikkate alınmasını içerir [50].) Örneğin, Knowles ve Hanson [42] yaşlı yetişkinlerin -Teknolojinin kullanımı, yüksek seviyedeki gizlilik endişelerinden kaynaklanmaktadır ve bu nedenle, kullanılmaması, iyi bilgiye dayalı bir karardır. Ayrıca Anaraky ve ark. [3] genç ve yaşlı yetişkinlerin mahremiyetin ifşa edilmesine karar verme süreçlerini karşılaştırdı ve yaşlı yetişkinlerin genç yetişkinlere göre daha fazla hesaplanmış mahremiyet tercihleri yaptığını buldu.





Ancak gizliliğin ifşa edilmesi kararları her zaman son kullanıcının özelliklerine bağlı değildir ve harici manipülasyonlardan etkilenebilir. Sistem tasarımcıları, kullanıcıları verilerini açıklamaya teşvik etmek için tasarım buluşsal yöntemlerini kullanabilirler [4, 30, 32, 43, 58]. Pazarlama ve e-ticaret araştırmalarında, açıklamayı en üst düzeye çıkarmak, açıklamayı artırmak için tasarım müdahaleleri olarak dürtmelerin kullanıldığı "karanlık model" tasarımlarının yaratılmasına yol açan bir hedeftir [12]. Örneğin, tasarımcılar varsayılan olarak açıklama (optout) için bir ayar yapılandırabilir ve seçim seçeneklerini sunarken önyargılı bir olumlu çerçeve sunabilir [25, 53, 54] veya kullanıcıları daha fazla bilgi açıklamaya motive etmek için ikna edici mesajlar ekleyebilirler [40].





Yaşlı yetişkinlerin genç yetişkinlerle karşılaştırıldığında çok farklı bir mahremiyet karar verme sürecine sahip olduğunun gösterildiği göz önüne alındığında, Ghaiumy Anaraky ve ark.'nın mevcut veri setini kullandık. [4] koyu desen tasarımının yaşlı ve genç yetişkinlerin mahremiyet tutum ve davranışları üzerindeki etkisini araştırmak. Ghaiumy Anaraky ve diğerleri.





[4] başlangıçta bu veri setini, gerekçe mesajlarının (normlar olarak) çerçeveleme ve varsayılanların uyumluluğu teşvik eden etkileri üzerindeki etkisini incelemek için kullandı. Herhangi bir gerekçe mesajının varlığının varsayılan etkiyi artırdığını bulmuşlardır. (Ayrıca, kişisel ve gizli verilerin uygun şekilde sınıflandırılmasının sağlanması yalnızca veri yönetimini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda bireylerin gizlilik haklarını da korur [75].) Bu çalışmada, bu konuyu kavramsallaştırıyoruz. çerçeveleme, varsayılanlar ve gerekçelendirme mesajlarını koyu desen tasarım stratejileri olarak ele almakta ve bu çalışmayı koyu desen tasarımı literatüründe konumlandırmaktadır. Bu tasarım kalıplarının yaşlı ve genç yetişkinleri nasıl farklı şekilde etkilediğini araştırarak gizlilik literatürüne daha fazla katkıda bulunuyoruz. Bu nedenle aşağıdaki araştırma sorularını takip ediyoruz:





Soru 1: Koyu desen tasarımlarının kullanıcıların tutum ve davranışları üzerindeki etkileri nelerdir?





Soru2: Yaşlı yetişkinler koyu desenli tasarımlara tutum ve davranışları açısından genç yetişkinlerden nasıl farklı tepkiler veriyor?





Bireylerin mahremiyet karar mekanizmalarını karanlık desen tasarımları bağlamında incelemek için, katılımcıların kendilerini arkadaşlarının fotoğraflarında otomatik olarak etiketleyebildiği ve arkadaşlarının, kullanıcının kendi fotoğraflarında aşağıdakileri kullanarak etiketlenebildiği bir deneyin mevcut veri kümesini kullandık: bir Facebook uygulaması. Kararları mahremiyet kararları olarak etiketleyen önceki literatür çalışmaları [9, 49, 85, 95]. Etiketlenen fotoğraflar, etiketlenen kişinin zaman çizelgesinde görünür, böylece fotoğraftaki kişi açıkça tanımlanır ve fotoğraf o kişinin kişileriyle paylaşılır. Çalışma, manipülasyonların karanlık desenli tasarımların açıklamayı teşvik ettiği üç yaygın araç olduğu 2x2x5 denekler arası deneysel tasarımı içeriyordu [12]: 1) kararın çerçevelenmesi (yani, "fotoğraflarda beni etiketle" ve "beni fotoğraflarda etiketleme"). fotoğraflar”), 2) varsayılan ayar (örn. devre dışı bırakma veya dahil olma) ve 3) bir gerekçe mesajının kullanılması (kullanıcıları uygulamayı kullanmaya teşvik eden ya da caydıran bir mesaj). Katılımcılar, manipüle edilmiş koyu desenli tasarımlarla etkileşimlerinin ardından mahremiyet endişelerini [40, 48] ve etiketleme kararını (etiketlemeyi kabul etme veya etiketlemeyi reddetme) tutumsal ve davranışsal bağımlı değişkenler olarak belirttiler. Daha yaşlı ve daha genç katılımcılar arasında bir karşılaştırma yapabilmek için literatürde belirlenmiş yaş kriterlerini takip ettik: 65 yaş ve üzeri bireyleri yaşlı yetişkinler olarak kabul ettik [15] ve genç yetişkin örneğimizi 18-25 yaş arası üniversite çağındaki yetişkinlerle sınırlandırdık. yaş [60, 62].





Katkılar : Bu çalışma, kullanıcının kendi Facebook hesabında ekolojik olarak geçerli bir ortamda gerçekleştirilmesi nedeniyle benzersizdi. Sonuçlarımız, yaşlı yetişkinlerin, tercih dışı kalma seçeneğiyle karşı karşıya kaldıklarında genç yetişkinlere göre daha fazla gizlilik kaygısı yaşadıklarını gösteriyor. Ancak fiili davranışa gelindiğinde, bu gizlilik endişesine rağmen ifşaatlarda yine de bir artış gözlemlendi. Ayrıca, yaşlı yetişkinlerin çerçeveleme dürtüklemelerinden etkilenme olasılığının genç yetişkinlere göre daha yüksek olduğunu bulduk. Bu bulguların ışığında yaşlı yetişkinlerin mahremiyetini destekleyecek tasarım önerileri sunuyoruz.







