A tecnologia está matando a criatividade

A criatividade sempre foi um tema de debate. Não está claro se a criatividade pode ser ensinada ou não, mas uma coisa que está clara é que muitos fatores influenciam a criatividade. Esses fatores incluem ambiente, níveis de estresse, tipo de personalidade e muito mais.





Hoje em dia, com a ajuda da tecnologia, as pessoas conseguem produzir conteúdo muito mais rápido do que antes, mas estão perdendo a criatividade. Vamos discutir essa opinião em detalhes.

É comum as pessoas copiarem e não serem originais

Você pode obter praticamente tudo o que quiser online. Existem modelos para tudo, e a informação acadêmica está amplamente disponível na internet, levando a um aumento da pirataria e, supostamente, a um pensamento menos criativo em ambientes educacionais.





A Smashing Magazine informou sobre o fim da criatividade no design e desenvolvimento da web. Eles falam sobre modelos, The Grid e "regras" para web design que limitam o design criativo. O autor conclui que a tecnologia está, até certo ponto, matando a criatividade, mas não está morta. Está se tornando uma disputa entre o homem e a máquina, com o homem levando vantagem graças à sua criatividade.

Os benchmarks de criatividade estão caindo

"É uma situação em que muitos de nós já nos encontramos: você está em uma reunião e a conversa acabou. Você esgotou todas as suas anedotas espirituosas e boatos interessantes sobre sua vida. É hora de desistir."





Isso é o que estava acontecendo com as pessoas antes da descoberta dos dispositivos móveis. Um estudo de 2006 descobriu que as pessoas estavam usando seus telefones para preencher silêncios constrangedores, em vez de conversar com as pessoas ao seu redor. Eles estavam usando seus telefones para evitar interagir com outras pessoas, mas muitas vezes ficavam presos em suas telas e se esqueciam do que estava acontecendo ao seu redor.





Nos últimos anos, a tecnologia tornou mais fácil para as pessoas evitar falar com outras pessoas, tornando mais conveniente para as pessoas estarem em seus telefones sem serem notadas.





De acordo com a Newsweek , as pontuações de inteligência aumentaram dramaticamente, mas, por outro lado, as pontuações de criatividade vêm caindo desde 1990.

Efeito da tecnologia na criatividade das crianças

A tecnologia é uma coisa excelente para as crianças. Isso os ajuda a aprender e fazer algo que seria difícil para eles sem a ajuda da tecnologia. Mas também pode afetar sua criatividade e imaginação.





As crianças estão gastando muito tempo na internet e não tendo tempo suficiente para ficar fora. Isso ocorre porque eles podem acessar todos os tipos de jogos e aplicativos em seus telefones. Isso levou a uma diminuição da criatividade entre as pessoas, pois as crianças não podem ter suas próprias ideias, pois já as viram em outros lugares.

O lado bom da tecnologia

Além disso, utilizar a tecnologia em nosso dia a dia é vantajoso porque simplifica nossas vidas. Um dos exemplos mais prevalentes é sua participação na remoção de barreiras governamentais e administrativas que impedem muitas pessoas de exercer sua criatividade. Além disso, a tecnologia ajudou a mudar a prática de julgar principalmente ideias criativas por especialistas.





Hoje, podemos ver como o público reage a uma determinada ideia. Como resultado, aumentou o número de pessoas que podem avaliar o valor criativo de um projeto específico.