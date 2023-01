A Saga Solana é uma história que se arrastará por diferentes razões

Saiu a notícia de que a Solana Labs está lançando um novo celular blockchain para a geração web3, é uma boa ideia? Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso.





Só quero deixar claro desde o início aqui: o Solana Mobile Stack (SMS) tem muito mais chances de sucesso do que um jogo de hardware puro, e é aí que está o verdadeiro potencial de vitória para Solana.





Anos atrás, quando o iOS foi lançado, houve uma explosão de plataformas de gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) para atender aos casos de uso corporativo.





O que o Solana Labs tem aqui com o Solana Mobile Stack é o potencial não apenas para acelerar o desenvolvimento da plataforma móvel para blockchain, mas também para atrair estudos de caso corporativos para mobilidade baseada em blockchain por meio de uma solução blockchain MDM também.



Solana não é o primeiro a tentar lançar um telefone blockchain. Gigantes como a Samsung com a colaboração Klaytn foram lançadas em 2019 apenas nos mercados sul-coreanos e lançadas com 5 dApps instalados. Não é relatado o quão bem-sucedido foi 3 anos depois, mas você pode adivinhar pela falta de alarde que isso não foi bem recebido.



A LG imediatamente ficou na defensiva e houve rumores de que lançaria seu próprio telefone rival, mas isso fracassou completamente, eu acho, principalmente devido à sua própria pesquisa de mercado após os números úmidos do Klaytn.



As outras tentativas mais conhecidas foram da HTC com seus telefones Exodus, e da Sirin Labs antes deles em 2018. Mesmo na Índia, Pundi X tentou lançar seu próprio celular blockchain.



Todos falharam em ganhar qualquer tração real e nada mais foi divulgado sobre eles desde o lançamento.



Os telefones móveis são uma grande flexibilidade de hardware para empresas baseadas em software, porque eles consideram a adoção do usuário como um ajuste natural do mercado. Mas eles provaram que estavam errados repetidamente.



É importante observar que Solana está fazendo parceria com a equipe da Osom que não tem histórico de envio de um produto de hardware - na verdade, o telefone que Saga agora deveria ter sido revelado em setembro do ano passado.



Microsoft, Amazon, Razer, Red... a indústria móvel é como um cemitério de elefantes de más decisões e grandes déficits de balanço onde as empresas tentaram levar sua marca para novos territórios. Isso é antes de eles perceberem que o lançamento de hardware está repleto de mais problemas de envio e testes do que software.



Solana tem algo como 2 milhões de MAU - isso não significa que há 2 milhões de usuários e desenvolvedores que desejam um novo dispositivo móvel ou que o fascínio de uma solução de hardware para uma indústria de software atrairá mais pessoas.



“Solana pode revolucionar muito do que fazemos todos os dias, mas precisamos abrir as possibilidades de aplicativos descentralizados em nossos dispositivos móveis para que esse potencial seja realizado.” Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, disse sobre o anúncio. Ele está certo, mas também deixa claro que, embora haja dApps disponíveis, há um número finito de pessoas que realmente se importam com o Web3 em primeiro lugar.



E depois há as atualizações de software.



O Saga é baseado no Android e o Google envia atualizações de segurança regularmente para os proprietários do Pixel antes que outros OEMs tenham que integrá-los em seus próprios telefones. Isso significa ter uma equipe dedicada para atualizar continuamente o sistema operacional personalizado, a segurança e, em seguida, fazer com que todos os desenvolvedores dApp busquem essas atualizações para fazer seu próprio software funcionar no telefone.



E com Apple, Samsung, Google, LG e outros lançando novos telefones anualmente com especificações maiores e melhores, uma pequena startup de OEM achará incrivelmente difícil acompanhar.



Esta é uma 'saga' que pode se arrastar por outros motivos além do sucesso.