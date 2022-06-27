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    Solana Saga 是一个因不同原因而拖延的故事经过@metapunk
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    Solana Saga 是一个因不同原因而拖延的故事

    2022/06/27
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    太長; 讀書

    Solana 移动堆栈 (SMS) 的成功机会远远超过纯硬件游戏。对于基于软件的公司来说，手机是一种很好的硬件弹性，因为它们将用户采用视为自然的市场契合。移动行业就像一头大象的坟墓，充满了错误的决定和巨大的资产负债表赤字，公司试图将自己的品牌带入新的领域。 Solana 正在与 Osom 团队合作，该团队没有发布硬件产品的记录——事实上，Saga 现在应该在去年 9 月发布这款手机。

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    消息传出Solana Labs正在为 web3 代推出一款新的区块链手机，这是个好主意吗？让我们再深入研究一下。


    只是想在这里一开始就明确表示：Solana 移动堆栈 (SMS) 比纯硬件游戏有更多的成功机会，而这正是 Solana 真正潜在的胜利所在。


    几年前，当 iOS 推出时，移动设备管理 (MDM) 平台出现了爆炸式增长，以满足企业用例的需求。


    Solana Labs 的 Solana Mobile Stack 不仅可以加速区块链的移动平台开发，还可以通过区块链 MDM 解决方案吸引企业案例研究基于区块链的移动性。

    Solana 并不是第一个尝试推出区块链手机的人。三星等巨头与 Klaytn 合作于 2019 年仅在韩国市场推出，并安装了 5 个 dApp。 3 年后它的成功程度尚无报道，但您可以通过没有任何宣传来猜测它没有受到好评。

    LG 立即采取了防御措施，并有传言称其将推出自己的竞争对手手机，但完全失败了，我猜这主要是由于它自己在 Klaytn 的潮湿数字后进行的市场研究。

    其他最广为人知的尝试是 HTC 的 Exodus 手机，以及 2018 年之前的 Sirin Labs。即使在印度，Pundi X 也试图推出自己的区块链手机。

    所有这些都没有获得任何真正的吸引力，并且自发布以来没有更多关于它们的宣传。

    对于基于软件的公司来说，手机是一种很好的硬件弹性，因为它们将用户采用视为自然的市场契合。但他们一次又一次地被证明是错误的。

    值得注意的是，Solana 正在与 Osom 团队合作，该团队没有发布硬件产品的记录——事实上，Saga 现在应该在去年 9 月发布这款手机。

    微软、亚马逊、Razer、Red……移动行业就像大象的坟墓，充满了错误的决定和巨大的资产负债表赤字，公司试图将自己的品牌带入新的领域。这是在他们意识到发布硬件比软件充满更多的运输问题和测试之前。

    Solana 拥有 200 万月活跃用户——这并不意味着有 200 万愿意的用户和开发人员想要新的移动设备，也不意味着软件行业的硬件解决方案的吸引力会吸引更多的人。

    “Solana 可以彻底改变我们每天所做的很多事情，但我们需要为我们的移动设备上的去中心化应用程序打开可能性，以便实现这一潜力。” FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 谈到了这一消息。他是对的，但它也指出，虽然有 dApps 可用，但首先真正关心 Web3 的人是有限的。

    然后是软件更新。

    Saga 基于 Android，谷歌会定期向 Pixel 用户推送安全更新，然后其他 OEM 必须将它们集成到自己的手机中。这意味着有一个专门的团队来不断更新定制的操作系统、安全性，然后让每个 dApp 开发人员追逐这些更新，以使他们自己的软件在手机上运行。

    随着苹果、三星、谷歌、LG 和其他公司每年发布具有更大更好规格的新手机，一家小型 OEM 初创公司将难以跟上。

    这是一个“传奇”，可能会因为成功以外的原因而拖延。

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