A importância do conhecimento em jogos da Web 3.0

Muito longo; Para ler Uma história bem definida, atraente, clara e concisa é essencial para que os usuários mergulhem em uma experiência. Uma boa história pode ter todos os elementos para capturar o interesse dos usuários; no entanto, pode não ter a dinâmica para manter os usuários querendo mais. A dinâmica de contar histórias dos jogos para colocar você, o jogador, no centro da história é incomparável. Os jogos da Web 3.0 têm sido algumas das formas mais populares de contar histórias na era moderna.

Uma história é uma ressalva que tudo que consumimos deveria ter. Uma história bem definida, atraente, clara e concisa é essencial para que os usuários mergulhem em uma experiência. Quer se trate de empresas que vendem seus produtos por meio de narrativas ou jogos que atraem jogadores com conhecimento, uma história é vital para todos os casos.





Embora uma história seja crucial para todos os produtos, ' contar histórias ' é mais importante. Uma boa história pode ter todos os elementos para capturar o interesse dos usuários; no entanto, pode não ter a dinâmica para manter os usuários querendo mais. Além disso, pode não ter a capacidade de imergir os usuários em uma experiência que altera a realidade.





Contar histórias é uma arte imersiva de usar elementos de uma história e imprimi-los na mente dos usuários. Ele não apenas tem a capacidade de capturar o interesse dos usuários, mas também tem a dinâmica de manter os usuários desejando mais. Por meio de encenação, ações, eventos ou experiências, uma boa narrativa deixa sua marca na mente dos usuários.





Isso é o que é importante na era de hoje, onde os períodos de atenção diminuíram significativamente. Novos dados podem sugerir um tempo de atenção ainda menor, considerando a popularidade de mídias curtas como TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels e muito mais.





Deixar uma marca na mente do usuário é o foco de todo produto hoje, e que melhor maneira de fazer isso do que contando uma história?





Jogos - Os principais contadores de histórias

Imagem por macrovector no Freepik

Seja Pokemon: Red ou God of War: Ragnarok, você encontrará jogadores jogando esses jogos por horas, encantando os usuários para progredir no jogo e completar a história.





Os jogos têm sido algumas das formas mais populares de contar histórias na era moderna, principalmente por causa de sua capacidade de envolver o jogador na história e ajudá-lo a desvendar partes da história ao progredir por meio de uma experiência imersiva.





Independentemente de você ser Kratos desvendando a história e o conhecimento de Midgard ou um adolescente indo de cidade em cidade capturando feras e desbloqueando insígnias, a razão pela qual você é atraído por esses jogos é que você está no centro da história, progredindo vencendo desafios e aprendendo mais sobre a história com o tempo. A dinâmica de contar histórias dos jogos para colocar você, o jogador, no centro da história é incomparável.





Durante anos, os jogos conseguiram deixar uma marca em seus usuários. Algumas das minhas memórias favoritas são de jogos que joguei anos atrás. A tradição de League of Legends é, sem dúvida, uma das minhas histórias favoritas até hoje.





Embora lançado em 2010, e apesar de não ter um modo de campanha, League of Legends continuou lançando com sucesso alguns dos melhores materiais de lore que vi em anos, tanto que a lore de League of Legends foi capaz de criar um premiado Programa de TV na Netflix chamado Arcane.

Não apenas jogar para ganhar

Os jogos da Web 3.0 são o setor de crescimento mais rápido na indústria de jogos atualmente. A tecnologia Web 3.0, que consiste em tecnologia blockchain e ativos criptográficos, como NFT, transformou os jogos ao introduzir interoperabilidade, escalabilidade, sustentabilidade, transparência, propriedade e outros aspectos importantes dos jogos.





No entanto, devido à mania em torno dos NFTs e à tendência de um jogo retornar o investimento nas esferas de jogos da Web 3.0, muitos jogos se transformaram em esquemas de bombeamento e despejo, fazendo promessas vazias e vendendo conceitos em vez de jogos.





O espaço foi rapidamente saturado com MMORPGs 2D isométricos de captura de monstros inspirados em Pokémon e jogos de construção de fazenda inspirados em Animal Crossing, sem nenhuma história ou tradição. Mas, apesar da saturação, muitos jogos não viveram para ver outro dia quando o inverno criptográfico chegou.





Os jogos rapidamente perceberam que precisavam seguir os passos dos jogos tradicionais, concentrando-se na narrativa consistente e deixando uma marca na mente de seus usuários. Os jogos, no final das contas, precisavam continuar imergindo seus usuários com conteúdo e envolvê-los, além de vender-lhes a narrativa 'jogar para ganhar'.





Curiosamente, ao contrário da maioria dos projetos, alguns projetos têm se concentrado em sua tradição e narrativa e tiveram muito sucesso, apesar do mercado de criptomoedas estar passando por um dos piores momentos até agora.





Elementos como consistência na tradição, narrativa dinâmica, ecossistema crescente, interoperabilidade com outros projetos e tradição orientada pelo usuário são alguns elementos dos jogos da Web 3.0 que evitaram o caos do inverno criptográfico. Aqui estão três projetos emocionantes que habilmente incorporaram histórias em seus jogos para manter seus usuários interessados.

MetaBlazeName

Situado no Galaxia Blue, um metaverso intergaláctico em constante crescimento, o MetaBlaze é um projeto que enfatiza a imersão do usuário em vez de lançar coleções NFT e eventos sem sentido. A MetaBlaze, ao contrário da maioria das plataformas, adota uma abordagem diferente ao criar uma tradição orientada ao usuário que cresce dinamicamente, mas permanece consistente com cada adição ao ecossistema.





Uma maneira pela qual o MetaBlaze captura o interesse dos usuários é por meio de sua capacidade de continuar contando sua história e ajudando os usuários a se sentirem envolvidos, promovendo constantemente novos jogos, conhecimento e conteúdo para os usuários experimentarem. Ao incorporar elementos de ficção científica, fantasia, RPG, estratégia e ação, as plataformas do metaverso prendem seus jogadores em uma jornada intergaláctica interminável e cheia de ação, onde os usuários podem jogar novos jogos, progredir e jogar sua própria versão de uma história.





Se você é fã da franquia Star Wars, o MetaBlaze pode interessá-lo por causa de sua tradição e mecânica com tema espacial.





A Aldeia Vermelha

The Red Village é um jogo de luta sangrento de fantasia sombria com uma das tradições mais interessantes da esfera de jogos da Web 3.0. Uma coisa que aprecio sobre The Red Village é que eles permanecem consistentes em suas histórias em suas mídias sociais. Seja no Twitter ou no Medium, a plataforma enfatiza a continuidade e continua contando sua história de forma consistente.





A experiência de Red Village está repleta de histórias, poemas e tradições satânicas únicas e horripilantes. O jogo capturou habilmente o interesse dos usuários com seu enredo bárbaro e brutal, atraindo os usuários a continuar jogando e desbloqueando partes da história.





Uma maneira de The Red Village envolver os jogadores em sua história é introduzindo diferentes classes de lutadores no jogo. Os jogadores podem escolher lutadores no jogo, aprender sobre suas histórias de fundo únicas e participar dos campos de provas, lutando contra sua densidade pela Rainha de Sangue.





O jogo adotou uma postura semelhante a Mortal Kombat e Tekken. Embora os personagens de Mortal Kombat e Tekken originalmente possam não ter histórias, o contexto de sua tradição foi posteriormente adicionado em outras versões do jogo.





Hoje, apesar de serem jogos de luta, Tekken e Mortal Kombat têm algumas das melhores tradições na esfera dos jogos, e The Red Village está seguindo os mesmos passos, mantendo-se consistente em sua tradição e ajudando os jogadores a se relacionarem com seus personagens por meio de histórias cuidadosamente elaboradas.

mundos alienígenas

Alien Worlds é um dos jogos mais jogados na esfera de jogos da Web 3.0, de acordo com DappRadar, um confiável agregador de dados da Web 3.0. O jogo manteve com sucesso o topo do ranking por anos, batendo jogos como Axie Infinity, The Sandbox e Splinterlands.





Uma das principais razões é por causa de sua história. Como MetaBlaze e The Red Village, Alien Worlds permanece consistente em sua narrativa intergaláctica em todas as formas de mídia, enfatiza a continuidade e envolve os jogadores na história criando relações com os personagens do jogo. \

Os jogos de RPG e estratégia tática tendem a ser repetitivos, considerando que fornecem experiências semelhantes no mesmo mapa repetidas vezes. Um bom exemplo pode ser obtido em Apex Legends, Valorant e League of Legends. Os jogadores jogam milhares de jogos no mesmo mapa; por exemplo, Summoner's rift, um mapa de League of Legends, foi atualizado pela última vez há oito anos, em 2014. Desde então, os jogadores jogam o mesmo mapa, subindo na classificação.





No entanto, apesar de oferecer uma experiência monótona, jogos como League of Legends e Valorant deram substância a seus jogos e retêm milhões de usuários todos os dias, criando relacionamentos significativos entre jogadores e seus personagens. O ecossistema dinâmico de League of Legends de apresentar novos campeões, a dinâmica de Valorant de introduzir novas lendas e a vontade de sua controladora Riot Game de compensar a experiência isolada por meio de conhecimento, música, vídeos e colaboração são os principais defensores do motivo pelo qual esses jogos são alguns dos os jogos mais jogados hoje.





Da mesma forma, Alien Worlds obteve sucesso por causa de sua capacidade de criar relacionamentos entre seus personagens e jogadores, dando aos jogadores um senso de importância e camaradagem para escolher seu personagem em particular, progredir com ele e crescer ao longo dele. \

Seja participando do DAO, explorando o metaverso ou jogando, Alien Worlds permanece fiel às suas raízes de ficção científica em todos os aspectos de seu produto.





Conclusão

Contar histórias é crucial para que um produto se conecte com seus consumidores. Surpreendentemente, nesta era de pouca atenção, os jogos têm sido os mais bem-sucedidos em se conectar com seus consumidores. Uma das principais razões pelas quais os jogos têm sido tão bem-sucedidos é que eles colocam o consumidor, o jogador, no meio da história e permitem que os jogadores progridam, desafiando-os a desbloqueá-lo ao longo do tempo.





Com os jogos da Web 3.0 falhando inicialmente por causa da mania do NFT e da saturação de projetos sem sentido, os jogos mudaram seu foco para a narrativa e estão focados em fornecer o melhor conteúdo possível para reter usuários e atrair a próxima onda de usuários.





Embora seja um dos setores de crescimento mais rápido na indústria de jogos, a esfera de jogos da Web 3.0 ainda é experimental; no entanto, vendo o sucesso de projetos que enfatizam histórias e imersão do usuário, podemos ver uma nova era de jogos da Web 3.0 avançando.