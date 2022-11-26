知识在 Web 3.0 游戏中的重要性

太長; 讀書 一个定义明确、引人注目、清晰和简洁的故事对于用户沉浸在体验中是必不可少的。一个好的故事可能具备吸引用户兴趣的所有元素；但是，它可能没有动力让用户想要更多。游戏的故事讲述动态将您（玩家）置于故事的中心，这是首屈一指的。 Web 3.0 游戏已成为现代最流行的讲故事形式之一。

一个故事是一个警告，我们消费的一切都应该有。一个定义明确、引人注目、清晰和简洁的故事对于用户沉浸在体验中是必不可少的。无论是通过讲故事来销售产品的公司，还是通过故事来吸引玩家的游戏，故事对于每个案例都是至关重要的。





虽然故事对每个产品都至关重要，但“讲故事”更为重要。一个好的故事可能具备吸引用户兴趣的所有元素；但是，它可能没有动力让用户想要更多。此外，它可能无法让用户沉浸在改变现实的体验中。





讲故事是一种身临其境的艺术，它使用故事的元素并将它们印在用户的脑海中。它不仅能够抓住用户的兴趣，而且还具有让用户想要更多的动力。通过戏剧、动作、事件或体验，好的故事讲述会在用户的脑海中留下印记。





这在当今时代很重要，注意力跨度已大大下降。考虑到 TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels 等短格式媒体的流行，新数据可能表明关注度甚至更低。





在用户心中留下印记是当今每个产品所关注的重点，还有什么比讲故事更好的方式呢？





游戏 - 领先的讲故事者

图片由 macrovector 在 Freepik 上提供

无论是 Pokemon: Red 还是 God of War: Ragnarok，您都会发现玩家玩这些游戏数小时，吸引用户在游戏中取得进步并完成故事。





游戏一直是现代最流行的讲故事形式之一，主要是因为它们能够让玩家参与到故事中，并通过身临其境的体验来帮助他们揭开故事的一部分。





无论你是奎托斯解开米德加德的历史和传说，还是一个从一个城镇到另一个城镇捕捉野兽和解锁徽章的青少年，你被这些游戏吸引的原因是你处于故事的中心，不断进步通过战胜挑战，并随着时间的推移更多地了解故事。游戏的故事讲述动态将您（玩家）置于故事的中心，这是首屈一指的。





多年来，游戏已经成功地在用户身上留下了印记。我最喜欢的一些回忆是我多年前玩过的游戏。英雄联盟的传说无疑是迄今为止我最喜欢的故事之一。





虽然发布于 2010 年，尽管没有战役模式，但英雄联盟成功地继续推出了我多年来见过的一些最好的传说材料，以至于英雄联盟的传说能够创造一个屡获殊荣的Netflix 上的电视节目名为 Arcane。

不只是为了赚钱

Web 3.0 游戏是当今游戏行业中增长最快的部分。由区块链技术和 NFT 等加密资产组成的 Web 3.0 技术通过将互操作性、可扩展性、可持续性、透明度、所有权和其他重要方面引入游戏，改变了游戏。





然而，由于围绕 NFT 的热潮以及 Web 3.0 游戏领域的游戏回报投资趋势，许多游戏变成了拉高出货的计划，做出空洞的承诺并销售概念而不是游戏。





这个空间很快就被 Pokemon 启发的 2D 等距怪物捕捉 MMORPG 和 Animal Crossing 启发的农场建设游戏所饱和，没有任何故事或传说。但是，尽管已经饱和，但一旦加密冬天到来，许多游戏就活不下去了。





Games 很快意识到他们需要追随传统游戏的脚步，专注于连贯的故事讲述并在用户心中留下印记。游戏最终需要让用户沉浸在内容中，让用户参与进来，同时向他们推销“玩来赚钱”的故事。





有趣的是，与大多数项目不同，一些项目一直专注于他们的知识和故事讲述，尽管加密市场正在经历迄今为止最糟糕的时期之一，但仍然取得了很大的成功。





像知识的一致性、动态的故事讲述、不断发展的生态系统、与其他项目的互操作性和用户驱动的知识等元素是 Web 3.0 游戏的一些元素，它们已经避开了加密冬天的混乱。以下是三个激动人心的项目，它们巧妙地将故事讲述融入了游戏中，以保持用户的兴趣。

元焰

MetaBlaze 位于 Galaxia Blue，一个星际的、不断增长的元宇宙，是一个强调用户沉浸感而不是推出 NFT 收藏和无意义事件的项目。与大多数平台不同，MetaBlaze 采用不同的方法，创建用户驱动的知识，动态增长但与生态系统的每个添加保持一致。





MetaBlaze 吸引用户兴趣的一种方式是通过其继续讲述其故事的能力，并通过不断推出新游戏、知识和内容供用户体验来帮助用户感受到参与感。通过结合科幻小说、奇幻、角色扮演、策略和动作的元素，元宇宙平台将其玩家吸引到一个永无止境、充满动作的星际旅程中，用户可以在其中玩新游戏、取得进步并玩他们自己的版本一个故事。





如果您是 Star Wars 系列的粉丝，MetaBlaze 可能会因为其以太空为主题的知识和机制而引起您的兴趣。





红村

The Red Village 是一款黑暗奇幻的血腥格斗游戏，拥有 Web 3.0 游戏领域中最有趣的传说之一。我欣赏 The Red Village 的一件事是，他们在整个社交媒体上讲故事时保持一致。无论是 Twitter 还是 Medium，该平台都强调连续性并持续不断地讲述自己的故事。





红村的经历与其独特而恐怖的故事、诗歌和撒旦传说交织在一起。该游戏以其野蛮残酷的故事情节巧妙地抓住了用户的兴趣，诱使用户继续玩并解锁故事的点点滴滴。





《红色村庄》让玩家参与其故事的一种方式是在游戏中引入不同类别的战士。玩家可以在游戏中挑选战士，了解他们独特的背景故事，并参与试炼场，为血之女王而战。





该游戏采取了与真人快打和铁拳类似的立场。虽然 Mortal Kombat 和 Tekken 中的角色最初可能没有故事，但后来在游戏的其他版本中添加了他们的知识背景。





如今，尽管是格斗游戏，但《铁拳》和《真人快打》拥有游戏领域中一些最好的传说，而《红村》也在走着同样的脚步，在它们的传说中保持一致，并通过精心制作的故事帮助玩家与他们的角色建立联系。

外星世界

根据值得信赖的 Web 3.0 数据聚合器 DappRadar，Alien Worlds 是 Web 3.0 游戏领域中玩得最多的游戏之一。多年来，该游戏击败了 Axie Infinity、The Sandbox 和 Splinterlands 等游戏，成功保持了最高排名。





一个主要原因是因为它的故事。与 MetaBlaze 和 The Red Village 一样，Alien Worlds 在其所有媒体形式的星际故事中保持一致，强调连续性，并通过与游戏角色建立关系让玩家参与故事。 \

角色扮演和战术策略游戏往往具有重复性，因为它们会在同一张地图上一遍又一遍地提供相似的体验。 Apex Legends、Valorant 和 League of Legends 就是一个很好的例子。玩家在同一张地图上玩 1000 场游戏；例如，英雄联盟地图召唤师峡谷上次更新是在八年前的 2014 年。从那时起，玩家们一直在玩同一张地图，不断攀升。





然而，尽管提供了单调的体验，但像英雄联盟和 Valorant 这样的游戏通过在玩家和他们的角色之间建立有意义的关系，为他们的游戏赋予了实质内容，并每天留住数百万用户。英雄联盟引入新英雄的动态生态系统、Valorant 引入新传奇的动态以及它们的母公司 Riot Game 愿意通过知识、音乐、视频和协作来弥补孤立体验的意愿是这些游戏成为其中一些游戏的主要支持者今天玩得最多的游戏。





同样，《异形世界》之所以成功，是因为它能够在角色和玩家之间建立关系，让玩家有一种重要感和友情，可以选择他们的特定角色，与它一起进步，并与它一起成长。 \

无论是参与 DAO、探索元宇宙，还是玩游戏，Alien Worlds 在其产品的各个方面都忠实于其科幻根源。





结论

讲故事对于产品与消费者建立联系至关重要。令人惊讶的是，在这个注意力跨度很短的时代，游戏在与消费者建立联系方面最为成功。游戏如此成功的一个主要原因是它们将消费者、玩家置于故事的中间，并允许玩家通过挑战他们随着时间的推移解锁游戏来取得进步。





由于 NFT 热潮和无意义项目的饱和，Web 3.0 游戏最初失败了，游戏已经将重点转向讲故事，并专注于提供尽可能最好的内容来留住用户并吸引下一波用户。





Web 3.0 游戏领域虽然是游戏行业增长最快的领域之一，但仍处于试验阶段；然而，看到强调故事和用户沉浸的项目的成功，我们可以看到 Web 3.0 游戏的新时代正在向前发展。



