O WhatsApp permite que você fantasie seus bate-papos em grupo silenciosamente

A Meta anunciou novos recursos de privacidade para usuários do WhatsApp. A partir de agora, os usuários podem deixar os chats em grupo silenciosamente, controlar quem pode ver seu status online e bloquear capturas de tela nas mensagens Ver uma vez. Zuckerberg afirma que esses recursos ajudarão a manter as mensagens do WhatsApp "tão privadas e seguras quanto as conversas cara a cara".

Neste tópico do Sloggin, nossa comunidade discute esses e outros novos lançamentos de recursos e como eles afetarão a interação humana e do aplicativo.

Este tópico de Slogging de Mónica Freitas, Sara Pinto, Manas Goel, Hamza, Janhavi Talhar e Shambhavi Sharma ocorreu no canal oficial de #tecnologia do slogging e foi editado para facilitar a leitura.

WhatsApp: Mark Zuckerberg revela novos recursos de privacidade

https://www.bbc.com/news/technology-62464243

"A Meta anunciou novos recursos de privacidade para usuários do WhatsApp.

Os usuários poderão sair de chats em grupo silenciosamente, controlar quem pode ver seu status online e bloquear capturas de tela em mensagens View Once.



O executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg, disse que isso ajudaria a manter as mensagens do WhatsApp "tão privadas e seguras quanto as conversas cara a cara".



Ele começará a lançar os recursos este mês, destacando-os em uma campanha global, começando no Reino Unido."





Sair em silêncio:

"Com as mudanças recentes, os usuários poderão sair sem notificar os outros usuários do bate-papo em grupo, apenas alertando os administradores do grupo.



O chefe de produto, Ami Vora, disse que isso fazia parte do foco da plataforma em "criar recursos de produtos que capacitam as pessoas a ter mais controle e privacidade sobre suas mensagens".



"Acreditamos que o WhatsApp é o lugar mais seguro para ter uma conversa privada", disse ela.



"Nenhum outro serviço global de mensagens nesta escala oferece esse nível de segurança para as mensagens, mídia, mensagens de voz, chamadas de vídeo e backups de bate-papo de seus usuários."



A atualização também dará aos usuários a opção de permitir que apenas determinados contatos - ou ninguém - vejam quando estão ativos na plataforma, alinhando as opções de status online com as configurações de "visto pela última vez".

Será este o fim do drama dos grupos de WhatsApp?

Mónica Freitas, pessoalmente, não costumo ter muitos problemas com chats de Whatsapp. Você já tem a opção de bloquear seu status para todos, o que já é bem legal.

Acredito que o Whatsapp seja o lugar mais privado para manter uma conversa, pois eles criptografam mensagens e chamadas.

Mas realmente não vejo necessidade de deixar os chats em grupo silenciosamente. Então o que? O administrador precisa anunciar ao grupo que alguém saiu? Parece etapas extras desnecessárias, haha.

Sara Pinto, apesar de não ser uma grande usuária do Whatsapp, concordo que é uma ótima plataforma para conversas em termos de privacidade.

Sara Pinto, por outro lado, tenho de bancar o advogado dos anjos. Eu amo esse novo recurso. É ótimo que você possa simplesmente sair sem um grande anúncio. Antes, tínhamos que lidar com gente chegando pedindo uma justificativa. Dessa forma, o administrador só anuncia se quiser - sem constrangimento. E cria um layout de mensagem muito mais limpo, sem o entupimento de todas as notificações de bate-papo à esquerda. E quando se trata de grupos empresariais, é um lugar muito melhor, na minha opinião.

Mónica Freitas, acho que traz mais problemas. Quão estranho seria se as pessoas estivessem marcando você ou contando com você para algo enquanto você não está mais no bate-papo em grupo? Porque às vezes não é só o administrador que está organizando alguma coisa.

Para mim, seria mais estranho pensar que estou falando com alguém e essa pessoa não está mais ali.

Sara Pinto, quando sais de um grupo, muito provavelmente é porque já não és necessário. Pelo menos é assim que sempre foi para mim. Mas eu entendo sua deriva.

Outra atualização recente, desta vez no Snapchat, foi uma melhoria nas medidas de segurança infantil, permitindo que os pais tenham mais controle sobre o que as crianças estão fazendo. No entanto, não permite que os pais vejam mensagens ou fotos recebidas. Isso é algo que eu acho mais problemático. Se os pais não puderem ver o conteúdo que seus filhos estão recebendo, não poderão protegê-los. E embora eu entenda que podemos querer preservar um pouco de privacidade, quanto espaço devemos deixar para isso quando se trata de crianças?!

Mónica Freitas então, o que é que os pais podem controlar nesta nova atualização? Eu não tenho filhos, então não tenho certeza de onde estou. Por um lado, você quer segurança para seus filhos e deve prestar atenção ao que eles estão fazendo. Por outro lado, as crianças também têm o direito de aproveitar esses aplicativos e ter privacidade. Estou contigo. Onde a linha deve ser traçada?

Acho que tudo depende do tipo de controle que eles dão aos pais e também de como eles agem com isso.

Sara Pinto, acho que os pais podem ver com quem os filhos estão em contacto.

Sara Pinto, última novidade: O Whatsapp também está explorando o recurso de criar subgrupos... estilo inception... grupos dentro de grupos.

Mónica Freitas, ok, parece-me uma funcionalidade razoável no controlo parental!

🔥 1

Mónica Freitas, não vou mentir, o Whatsapp está começando a ficar realmente sombrio haha. Para que é isso?!

Sara Pinto, imagina que tens um chat de grupo com todos os teus amigos. E você quer organizar um jantar. Em vez de ter grupos diferentes, você pode adicionar um subgrupo para discutir a festa.

Mónica Freitas, sabemos se os participantes do grupo principal têm acesso a esse subgrupo?

Sara Pinto, o objetivo é permitir o acesso aos participantes do grupo principal, embora você possa excluir membros de subgrupos.

Mónica Freitas, mas ao criar um subgrupo todos são incluídos automaticamente, e depois o admin tem que excluir, ou os membros podem criar subgrupos sem que ninguém fora do subgrupo saiba? Isso é muito curioso

Sara Pinto, ainda não verifiquei mas presumo que poderás escolher quem adicionar.

Mónica Freitas, ainda soa um pouco duvidosa, na minha opinião, haha. Não tenho certeza se eu seria um grande fã disso.

Porém, aparentemente, outra novidade do Whatsapp é que o administrador pode deletar as mensagens de outros participantes. Também não tenho certeza de como me sinto sobre isso.

Por que não?! Você pode fazer isso em outros aplicativos. O administrador é o administrador por um motivo. Para moderar a conversa.

Moderar não é deletar mensagens. Uma coisa é deletar o seu, outra é mandar alguém deletar para você.

Pode ser se o conteúdo for ofensivo ou inapropriado.

Interessante! Mónica Freitas há alguns dias apenas um dos meus amigos saiu de um grupo de WhatsApp. Os dias se passaram e esse "chamar atenção" dele passou despercebido 😂. Esse recurso realmente nos salva do drama do grupo :)

😆 1

Eu realmente gosto do bloco de captura de tela na exibição uma vez das mensagens, isso lhe dá a confiança de que seus dados estão seguros.

Janhavi Talhar 14h12

Acho que os recursos gerados devem se limitar a conversas em grupo. Existe a possibilidade de as pessoas brincarem em conversas pessoais e serem bloqueadas por isso. As pessoas em conversas privadas devem ter a liberdade de manter a comunicação não moderada e não monitorada.

Acho que eles deveriam trabalhar na exclusão existente de um recurso de mensagem e permitir a exclusão sem deixar vestígios e expandir o limite de exclusão de uma mensagem de 1 hora para mais alguns também nos salvaria de muitos problemas!

Manas Goel, a sombra de tudo! Seu pobre amigo só queria ser notado... O WhatsApp era o verdadeiro vilão aqui.

Shambhavi Sharma hum, não deixar rastros pode ser uma ótima ferramenta para o mal. Isso pode levar alguns criminosos a usar o WhatsApp como meio de trocar informações sem medo.

Oooh, isso é realmente verdade, definitivamente poderia acontecer.

🔥 1