WhatsApp 让您在群聊中默默隐藏

Meta 宣布为 WhatsApp 用户提供新的隐私功能。从现在开始，用户可以静默离开群聊，控制谁可以看到他们的在线状态，并阻止查看一次消息的屏幕截图。扎克伯格声称这些功能将有助于保持 WhatsApp 消息传递“像面对面对话一样私密和安全”。 在这个 Sloggin 线程中，我们的社区讨论了这些和其他新功能版本，以及它们将如何影响人类和应用程序的交互。 这个由 Mónica Freitas、Sara Pinto、Manas Goel、Hamza、Janhavi Talhar 和 Shambhavi Sharma 撰写的 Slogging 线程出现在 slogging 的官方#technology 频道中，为了便于阅读，已经过编辑。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 15 日下午 4:19 WhatsApp：马克扎克伯格揭示了新的隐私功能 https://www.bbc.com/news/technology-62464243 用户将能够静默离开群聊，控制谁可以看到他们的在线状态，并阻止查看一次消息的屏幕截图。 Meta 首席执行官马克扎克伯格表示，这将有助于保持 WhatsApp 消息传递“像面对面对话一样私密和安全”。 它将在本月开始推出这些功能，并在全球活动中突出它们，从英国开始。” “Meta 宣布了针对 WhatsApp 用户的新隐私功能。 “随着最近的变化，用户可以在不通知其他群聊用户的情况下离开，只会提醒群管理员。 产品负责人 Ami Vora 表示，这是该平台专注于“构建产品功能，使人们能够对他们的信息拥有更多控制和隐私”的一部分。 “我们相信 WhatsApp 是进行私人对话的最安全的地方，”她说。 “没有其他这种规模的全球消息服务为其用户的消息、媒体、语音消息、视频通话和聊天备份提供这种级别的安全性。” 该更新还将看到用户可以选择仅允许某些联系人（或不允许任何人）查看他们何时在平台上处于活动状态，从而使在线状态选项与“最后一次看到”设置保持一致。” 默默离开： 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 15 日下午 4:25 这会是 WhatsApp 群组戏剧的结束吗？ 萨拉平托 2022 年 8 月 17 日上午 10:53 Mónica Freitas，就我个人而言，我通常对 Whatsapp 聊天没有太多问题。您已经可以选择向所有人屏蔽您的状态，这已经很酷了。 萨拉平托 2022 年 8 月 17 日上午 10:55 我相信 Whatsapp 是进行对话的最私密的地方，因为它们会加密消息和电话。 萨拉平托 2022 年 8 月 17 日上午 10:57 但我真的不认为有必要默默地离开群聊。然后呢？管理员是否必须向群组宣布有人离开？似乎是不必要的额外步骤，哈哈。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 19 日下午 12:38 Sara Pinto，虽然我不是 Whatsapp 的大用户，但我同意它是一个很好的隐私对话平台。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 19 日下午 12:43 萨拉平托，另一方面，我得扮演天使的拥护者。我喜欢这个新功能。很高兴您可以在没有重大公告的情况下离开。以前，我们必须处理那些上来要求辩解的人。这样，管理员只会在他们愿意时宣布 - 没有尴尬。它使消息布局更加清晰，而不会阻塞所有左侧聊天通知。在我看来，当涉及到商业团体时，它会变得更好。 萨拉平托 2022 年 8 月 23 日上午 11:03 Monica Freitas，我认为这会带来更多麻烦。如果人们在你不在群聊中时给你贴标签或指望你，那会有多尴尬？因为有时不仅仅是管理员在组织一些事情。 萨拉平托 2022 年 8 月 23 日上午 11:04 对我来说，认为我正在和某人说话并且那个人不再在那里会更尴尬。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 23 日，下午 12:58 Sara Pinto，当你离开一个小组时，很可能是因为你不再需要了。至少，这对我来说一直都是这样。但我明白你的意思。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 23 日下午 1:02 最近的另一个更新，这次是在 Snapchat 上，通过让父母更好地控制孩子的行为，改进了儿童安全措施。但是，它不允许父母查看收到的消息或照片。这是我觉得比较麻烦的事情。如果父母看不到孩子收到的内容，他们将无法保护他们。虽然我知道我们可能想要保留一点隐私，但是当涉及到孩子时，我们应该为它留出多少空间？！ 萨拉平托 2022 年 8 月 26 日上午 10:58 Monica Freitas 那么，在这个新的更新中，父母可以控制什么？我没有孩子，所以我不确定我的立场。一方面，你希望你的孩子安全，你应该注意他们在做什么。另一方面，孩子们也有权享受这些应用程序并拥有隐私。我和你在一起。应该在哪里画线？ 萨拉平托 2022 年 8 月 26 日上午 10:58 我想这完全取决于他们给予父母的控制类型，以及他们如何处理它。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 26 日下午 2:02 萨拉平托，我认为父母可以看到他们的孩子与谁联系。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 8 月 26 日下午 2:03 Sara Pinto，最新消息：Whatsapp 也在探索创建子组的功能......初始风格......组内的组。 萨拉平托 2022 年 8 月 29 日上午 8:39 Mónica Freitas，哦，好吧，这似乎是家长控制中的一个合理功能！ 🔥 1 萨拉平托 2022 年 8 月 29 日上午 8:40 莫妮卡弗雷塔斯，不会撒谎，Whatsapp 现在开始看起来很阴暗，哈哈。那个有什么用途？！ 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 7 日下午 2:46 Sara Pinto，想象一下你和你所有的朋友都在群聊。你想安排一个晚宴。您可以添加一个小组来讨论聚会，而不是拥有不同的小组。 萨拉平托 2022 年 9 月 8 日下午 2:23 Mónica Freitas，我们知道主要组的参与者是否可以访问该子组吗？ 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 8 日下午 2:25 Sara Pinto，重点是允许访问主要组的参与者，尽管您可以从子组中排除成员。 萨拉平托 2022 年 9 月 8 日下午 2:30 Mónica Freitas，但是在创建子组时，每个人都会自动包括在内，然后管理员必须排除他们，或者成员可以创建子组，而子组之外的人都不知道吗？这很好奇 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 9 日上午 9:59 Sara Pinto，我还没有检查过，但我想你可以选择要添加的人。 萨拉平托 2022 年 9 月 12 日上午 11:23 莫妮卡弗雷塔斯，在我看来，听起来还是有点阴暗，哈哈。不确定我是否会成为这个的忠实粉丝。 萨拉平托 2022 年 9 月 12 日上午 11:24 然而，显然，Whatsapp 的另一个新功能是管理员可以删除其他参与者的消息。我也不确定我对此有何感想。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 12 日下午 1:07 为什么不？！您可以在其他应用程序上执行此操作。管理员是管理员是有原因的。缓和谈话。 萨拉平托 2022 年 9 月 16 日晚上 8:39 审核不是删除消息。一件事是删除您自己的，另一件事是让某人为您删除它。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 9 月 19 日下午 1:32 可能是内容令人反感或不恰当。 2022 年 9 月 29 日下午 5:35 有趣的！几天前，莫妮卡·弗雷塔斯（Monica Freitas）只有我的一个朋友离开了 WhatsApp 群组。几天过去了，他的这个 被忽视了😂。这个功能真的把我们从群戏中拯救了出来：） “呼吁关注” 😆 1 哈姆扎 2022 年 10 月 1 日上午 10:49 我真的很喜欢查看消息后的屏幕截图块，它让您确信您的数据是安全的。 Janhavi Talhar 2022 年 10 月 3 日，下午 2:12 我觉得生成的功能应该仅限于群组对话。人们有可能在私人谈话中开玩笑并因此被屏蔽。私人谈话中的人们应该有自由保持沟通不受节制和不受监控。 香巴维夏尔马 2022 年 10 月 3 日，下午 3:39 我认为他们应该在现有的删除消息功能上进行工作，并允许删除没有任何痕迹，并将删除消息的限制从 1 小时扩大到几个小时也可以为我们省去很多麻烦！ 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 10 月 3 日下午 5:13 Manas Goel，这一切的阴影！你可怜的朋友只是想被注意到……WhatsApp是这里真正的恶棍。 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 10 月 3 日下午 5:16 Shambhavi Sharma 哼，不留痕迹可能是一个很好的伤害工具。这可能导致一些犯罪分子使用 WhatsApp 作为无所畏惧地交换信息的手段。 Shambhavi Sharma 2022 年 10 月 7 日上午 7:49 哦，那是真的，它肯定会发生。 🔥 1