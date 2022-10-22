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    WhatsApp 让您在群聊中默默隐藏经过@slogging
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    WhatsApp 让您在群聊中默默隐藏

    2022/10/22
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    经过 @slogging 2,546 讀數
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    太長; 讀書

    Meta 宣布为 WhatsApp 用户提供新的隐私功能。从现在开始，用户可以静默离开群聊，控制谁可以看到他们的在线状态，并阻止查看一次消息的屏幕截图。扎克伯格声称这些功能将有助于保持 WhatsApp 消息传递“像面对面对话一样私密和安全”。
    featured image - WhatsApp 让您在群聊中默默隐藏
    #whatsapp#slogging#meta#features
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